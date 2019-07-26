وفاة شاب أردني ذهب لأندونيسيا لقضاء شهر العسل مع زوجته

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مصادر صحفية، وفاة شاب أردني بأواخر العشرينات من عمره، بعد تعرضه لحادثة غرق في إحدى مناطق أندونيسيا، خلال قضائه "شهر العسل" برفقة زوجته.

وأعلن عن فقدان الشاب "م.م "٢٨ سنة" بعد وصوله أحد الفنادق في أندونيسيا واختفاء آثاره بعد 24 ساعة من وصوله.

وأبلغت عائلة الشاب المرحوم السفارة الأردنية هناك عن فقدانه، قبل أن تبلغها السلطات الرسمية في أندونيسيا بوفاته غرقًا.

وناشدت عائلة الشاب، وزارة الخارجية بتسهيل ترتيبات نقل الجثمان وتأمين عودة زوجته الوحيدة حاليًا.