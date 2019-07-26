 وطنا نيوز -السفارة الأمريكية تهنئ بتعيين الحنيطي: صاحب خبرة وشريك
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السفارة الأمريكية تهنئ بتعيين الحنيطي: صاحب خبرة وشريك
التاريخ : 26-07-2019 11:26:10 المشاهدات: 2244

وطنا اليوم-عمان:هنأت السفارة الأمريكية في عمّان، اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا للفريق محمود فريحات الذي أحيل إلى التقاعد.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر صفحتها على فيسبوك، فيديو لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد، خلال تمرين عسكري مشترك.

وكتبت السفارة "نهنئ اللواء يوسف الحنيطي بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة".

وأشارت إلى أن "اللواء الحنيطي صاحب خبرة طويلة وشريك للقوات المسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة".


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