معدل 100% وعلامات التوجيهي الخارقة حديث الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:تحول الطالب أحمد عثمان، الحاصل على العلامة الكاملة 100%، في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، إضافة للمعدلات المرتفعة التي خرجت بنتائج الامتحان إلى حديث الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية لهذه الدورة، 58%، وجاء في المؤتمر الصحفي الذي أعلنه وزير التربية والتعليم وليد المعاني أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 71%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 65%.

كما أن الذين سجلوا للامتحان بلغ عددهم 159 ألف طالب، حضر منهم 133.274 طالباً، ونجح منهم 77.724 طالباً في جميع الفروع.

ولأول مرة في تاريخ المملكة، يحصل طالب في الثانوية العامة، على معدل 100%، فيما حصل الطلاب الـ9 الباقون من العشرة الأوائل على معدل 99.9%.

وذهب البعض إلى اعتبار هذه المعدلات "فلكية وغير منطقية" فيما أكد أهالي الأوائل أن أبناءهم متفوقون وحصلوا على هذه الدرجات طوال سنوات تحصيلهم المدرسي.