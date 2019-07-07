الذنيبات حاضر بقوة بسبب التوجيهي ومعدلاته الخارقة

وطنا اليوم-عمان:حضر وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات، بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" وما طرأ على الامتحان من تغيير كبير، في ظل ما رافقه من تشديد وصرامة إبان عهد الذنيبات.

ونشر الأردنيون ممن تفاجأوا بالمعدلات "الخارقة" لنتائج امتحان الثانوية العامة لهذه الدورة، صور الذنيبات عبر مواقع التواصل، وأرفقوها بتعليقات بعضهم "ترحّم على أيامه" وبعضهم أخذ الأمر بروح الفكاهة.

وفي عهد الذنيبات، حقق الرجل تغييرًا هائلًا، تمثل في انتهاء عهد الغش بامتحان الثانوية العامة، ناهيك عن الإجراءات الصارمة والمشددة التي اتبعها لإخراجه بالصورة السليمة.