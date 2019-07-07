 وطنا نيوز -الذنيبات حاضر بقوة بسبب التوجيهي ومعدلاته الخارقة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الذنيبات حاضر بقوة بسبب التوجيهي ومعدلاته الخارقة
التاريخ : 26-07-2019 10:09:20 المشاهدات: 2552

وطنا اليوم-عمان:حضر وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات، بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" وما طرأ على الامتحان من تغيير كبير، في ظل ما رافقه من تشديد وصرامة إبان عهد الذنيبات.  

ونشر الأردنيون ممن تفاجأوا بالمعدلات "الخارقة" لنتائج امتحان الثانوية العامة لهذه الدورة، صور الذنيبات عبر مواقع التواصل، وأرفقوها بتعليقات بعضهم "ترحّم على أيامه" وبعضهم أخذ الأمر بروح الفكاهة.

وفي عهد الذنيبات، حقق الرجل تغييرًا هائلًا، تمثل في انتهاء عهد الغش بامتحان الثانوية العامة، ناهيك عن الإجراءات الصارمة والمشددة التي اتبعها لإخراجه بالصورة السليمة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق