العلامات تنعش مبيعات الحلويات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أنعشت العلامات المرتفعة، للتوجيهي، مبيعات الحلويات في الأردن، بعد فترة طويلة من الركود، حسب أصحاب محال حلويات.

وبلغت نسبة النجاح، بشكل عام في التوجيهي نحو 58.8%، فيما حصل طالب، على معدل 100%، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، في مؤتمر صحفي، صباح الخميس.

وقال أصحاب محال، إن الطلب على الحلويات، ارتفع الخميس، عقب صدور نتائج التوجيهي، إلى نحو الضعف.

وساهمت العلامات، غير المسبوقة، للتوجيهي، في رفع مبيعات محال الحلويات بشكل كبير، وفقا للتجار.

وأوضح هؤلاء، أن الطلب، بعد صدور النتائج، هو الأفضل، منذ نحو عامين.

ونوّه أصحاب المحال، إلى أن الطلب الحالي، يفوق مواسم مثل رمضان وعيدي الفطر والأضحى، في العامين الأخيرين.

وتركز الطلب، على الكنافة بنوعيها المبومة والناعمة، وعلى حلويات الوربات، بحسب أصحاب المحال.