الرئيسية | محليات الرزاز يهنئ طلبة التوجيهي بالنجاح

وطنا اليوم-عمان:هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، طلبة الثانوية العامة الذين اجتازوا الامتحان. وقال الرزاز في تغريدة على تويتر" أبارك لطلبة الثانوية العامة ولأهاليهم نجاحهم، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة وطننا الحبيب، وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم النجاح، والمستقبل أمامهم في الدورة التكميلية. والشكر موصول للمعلمين والمعلمات ولكل من يسعى الى إطلاق طاقات شبابنا الأردني".

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