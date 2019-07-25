 وطنا نيوز -5 نزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل يجتازون امتحانات التوجيهي
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5 نزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل يجتازون امتحانات التوجيهي
التاريخ : 25-07-2019 08:22:30 المشاهدات: 674

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الأمن العام، عن اجتياز خمس نزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل امتحانات الثانوية العامة بنجاح.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن خمسة من نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح بعد تقدموا بها من داخل مراكز الاصلاح والتاهيل وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعد توفير المناخ والاجواء الملائمة خلال فترة الامتحانات وما قبلها. 

حيث وفرت ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل الحلوى لهم لتقديهم زملائهم ، كما ومكنتهم من اجراء اتصالات مباشرة مع ذويهم فور اعلان النتائج ، هذا وسيتم ترتيب زيارات خاصة تجمعهم بذويهم وللالتقاء بهم وتهنئتهم بشكل مباشر.


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