التربية توضح أسباب ارتفاع علامات طلبة التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:أثارت نتائج التوجيهي، عديد من علامات الاستفهام، بسبب ارتفاع العلامات، وحصول أحد الطلبة على نتيجة 100/100، في حالة نادرة بتاريخ الأردن.

البعض اعتبر الارتفاع مبالغا فيه وانها علامات فلكية، وآخرون رأوا أن الوزارة عملت على تقديم تسهيلات في الأسئلة والامتحانات.

مدير دائرة الإمتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أرجع أسباب ارتفاع المعدلات إلى أن طبيعة امتحان التوجيهي قد تغيرت ، وكذلك طبيعة الأسئلة التي كانت من الكتاب المقرر، و30 % منها كان من الاختيار المتعدد وهو - شكل من أشكال الأسئلة العالمية- تساعد الطلاب على الاستذكار واسترجاع المعلومة.

وأضاف العجارمة أن قنوات التواصل الواسعة بين رأس الهرم في وزارة التربية والأذرع المتعددة في الوزارة والطلبة، والاجابة عن استفسارتهم، ساهم في خفض القلق والتوتر لديهم وساعد في تأدية الطلبة للامتحانات بصورة أفضل، وبالتالي الحصول على نتائج أفضل.

وحول حصول طالب أعلى معدل 100% الاول على الفرع العلمي قال انه قد حصل على مجموع 1399 من أصل 1400 علامة أي ما يعادل 99.92%

وأوضح العجارمة أن الطالب يمتحن في 8 مواد يحسب منها في المعدل 7 وأن اوزان علامات المباحث وحدت بواقع 200 علامة لكل مبحث بحيث يكوم المجموع العام 1400.

وبين ان المباحث العامة المشتركة التربية الإسلامية ولغة عربية وانجليزية وتاريخ الأردن خصص لها وزن 40% مبحث أي لكل مبحث من هذه المباحث ستحصل على 200 علامة بواقع 800 علامة لكافة المباحث المشتركة .

وبين ان مبحث التخصص الإجباري(الرياضيات) خصص لها وزن 20% بواقع 200 علامة أما المبحثان التخصصان الاختياريان فخصص لهما وزن 40% بواقع 200 علامة لكل مبحث منهما.

واوضح العجارمة أن الية احتساب معدل الطالب احمد سامي عثمان الذي حصل على المركز الأول بالفرع العلمي جاءت كالاتي بحصوله على مجموع 799 من 800 في مباحث المواد المشتركة الاربعة، و 200 من 200 في مبحث التخصص الإجباري و 400 من 400 في مبحثان التخصصات الاختياريان.

ولفت إلى أن طريقة الاحتساب لكافة المباحث جاءت كما يلي مباحث المواد المشتركة 799 + 800 *400= 39.95 من 40%،مبحث التخصص الإجباري 200 +200*20= 20،اما المبحثان التخصصان الاختيارييان 400+400*40 = 40

وبين ان المعدل العام 39.95+ 20+40= 99.95 وبالتقريب إلى أقرب منزلة عشرية يصبح المعدل 100%.