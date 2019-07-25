الرئيسية | محليات وزيرة السياحة تثني صاحب مطعم أبو محجوب عن بيعه

وطنا اليوم-عمان: عَدلَ صاحب مطعم "أبو محجوب" الشعبي في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، عن بيع محله التجاري بعد تدخل من وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة.

وقال صاحب المطعم علي الحمصي إن الوزيرة شويكة قامت بزيارته ظهر الخميس، حيث أبدت رفضها لفكرة بيع المطعم.

وكان الحمصي قد علّق يافطة على واجهة المطعم، تعلن عرضه للبيع بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها.

وبين صاحب المطعم في أثناء حديثه له بأن شويكة وعدت بتقديم الوزارة التسهيلات اللازمة والدعم للمطعم وأن توفر القروض الميسّرة لتعديل ديكور المطعم.

وألمح الحمصي إلى احتمالية ضم المطعم الذي يعدّ معلماً من معالم عمان إلى برنامج "أردننا جنة".

وتلبية لرغبة شويكة قام وأنزل الحمصي يافطته حول بيع المطعم، بعد زيارة شويكة التي لاقت تقديراً وترحيباً على لفتتها.

وأُسّس مطعم "أبو محجوب"عام 1961 من قبل الحمصي الجد، واستمرت الأجيال من بعده بتقديم الفول والحمص والفلافل.

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