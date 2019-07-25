ضبط مصنع انتاج حقائب مدرسية مسيئة للنسيج الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:تمكنت مؤسسة المواصفات والمقاييس من ضبط مصنع محلي في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس يقوم بإنتاج حقائب مدرسية بأشكال مخالفة للقوانين وتنطوي على اساءة للنسيج الاجتماعي الوطني.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن مؤسسة المواصفات والمقاييس وفور انتشار صور وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ببيع تلك الحقائب في السوق قامت بحملات تفتيش ومتابعة للمحلات للتجارية والمنشآت الصناعية المختصة بصناعة الحقائب ومسح للأسواق والمنافذ الحدودية بهدف تحديد مصدر تلك الحقائب.

وأضاف الوزير الحموري في تصريح صحفي أن الكوادر المختصة في مؤسسة المواصفات والمقاييس وبمتابعة مباشرة من قبله ومدير عام المؤسسة بالوكالة / الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وبتنسيق مع الجهات المختصة تم تحديد المصنع الذي يقوم بإنتاج تلك الحقائب من خلال استدراج القائمين عليه.

وبين الوزير أنه وبعد التأكد من قيام ذلك المصنع بإنتاج هذه الحقائب تم التواصل مع عطوفة مدير الامن اللواء فاضل الحمود حيث بادرت كوادر جهاز الأمن العام وموظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بضبط المصنع واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال ان المصنع كان يقوم بإنتاج وبيع حقائب مدرسية بأشكال تثير النعرات داخل المجتمع ومظاهر مخالفة للقوانين ولا يسمح بها على الاطلاق واستخدام العلم الأردني بقصد الدعاية التجارية.

وقال د. الحموري أن انتاج وبيع الحقائب على النحو الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام العلم الأردني يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة بخاصة قانون العقوبات وقانون المواصفات والمقاييس وقانون الأعلام الأردنية والقانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية وغيرها.

وأضاف أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء هذا الفعل المخالف حسب التشريعات المرعية كونه يشكل عملا يسيء الى النسيج الاجتماعي وينطوي على استخدامات غير مشروعة للراية الوطنية.

ودعا المواطنين الى ضرورة التعاون مع الوزارة من خلال الابلاغ عن أي جهة تصنع أو تبيع مثل هذه الحقائب واي ممارسات تجارية مسيئة ومخالفة للقانون وذلك على ارقام هواتف " الصناعة والتجارة 5661176/06" ومؤسسة المواصفات والمقاييس “ "065301243