الرئيسية | محليات بالاسماء .. تنقلات قضائية واسعة تشمل رؤساء محاكم ومدعين عامين

وطنا اليوم-عمان:اجرى المجلس القضائي اليوم الخميس تنقلات قضائية واسعة شملت قضاة من مختلق الدرجات والمحاكم ،وذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو .

ويأتي قرار المجلس استنــــاداً لأحكـــام المـــادة (21) من قانون استقــلال القضـــاء رقم (29) لسنـــــــة2014 وتعديلاتـــــه. والقضاة الذين شملتهم التنقلات هم :

أولاً: إجـــــــــــــــــــــــراء تنقــــــلات قضائيــة للســــادة القضــــاة التاليــــــة أسماؤهــــــم بدرجاتهـــم ورواتبهــــم وذلـــك اعتبـــاراً مــــن تاريــــــــــخ 18/8/2019 :-

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس المحكمة الاداريــــــــــــــة القاضي السيد/ وحيد احمد عبدالحميد ابو عيــاش

قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز 3044 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس النيابة العامة الإداريــة القاضي السيد/ خضـــــر علـــــي خضـر مشعـــــــــــــل

قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز 1504 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي السيد/ عصام محمد سالم ابوغنيـــــــــــم

قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز 4060 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المحكمـــــــــــة الإداريـــــــة العليـــــــا السيد/ محمــد حســــن سالـم السحيمــات

رئيســــــــــــــاً للنيابــــــــة العامـــــــــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــة 4064 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ سليـــــم فهيــــم سليمــان الحباشنــــــه

رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــة استئنــــــاف الجمـــــــــــــــــــــــــــارك 1268 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ محمد شريف نايف ابراهيم الخشاشنـه

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى المحكمــة الإداريـــــــــة العليــــــــــــــــــا 1884 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــانالدكتور/ علي رشيـــــــد حامـــد أبــــــو حجيلــــــــه

رئيســــــــــــــــاً للمحكمـــــــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 633 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــرى السيـد/ زهيـــــــــر احمـــد محمــــــــــد عطيــــــــــات

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 2351 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــرى الدكتور/ فــــــــوزي اسماعيل كريــــــــم النهـــــــار

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 1828 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــد السيد/ عبد الوالي أحمد عبدالله بني عطــا

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 577 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــد السيد/ قاسم عبد ربه خلف العناقــــــــــــــــــرة

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 2372 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ نهـــــــــار عطيــــــه حسيـــــــن الغـــــزو

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 1847 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــارك السيد/ ماجـــــــــد حسيــــن ارشيــــد العفيــــف

رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــــــــة الجمــــــــــارك الابتدائيـــــــــــــــــة 1997 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ بهجــــت محمـــــد سالم المبيضيـــن

مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 1851 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئنـــــــــــــــاف اربـــــــــــد السيد/ زيـــــــد علــــي كريــــــــم الحمـــــوري

مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2723 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبــــد مصلــح العمايــــــــره

مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2724 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الجمــــــارك الابتدائية القاضي السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبـــابنــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف الجمـــــــــــــــــــــــــارك 2250 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــــد السيد/ راكــــان عليــان موســى سويــــــدات

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 2239 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة الدكتورة/ سهــــير أميــن محمـــد طوباســــــي

مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 1906 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ جهـــــــاد محمد عيــد الجنـــــــــــــــــدي

رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــــــة البدايـــــــــة الضريبيـــــــــــــــــــــة 4072 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــد السيد/ محمدالمأمــون عيد محمد ابو رمـــان

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئنـــاف عمــــــــــــــــــــــــــــان 1849 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ فيصـــــــــل احمــد محمود خصاونــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــان الابتدائيـــــــــة

2291 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الرصيفـة الابتدائية القاضي السيد/ حسيـن عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 3225 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيـــــــــــم

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الاستئناف الضريبيــــــــــــــــــة 3228 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــان الابتدائية السيد/ جمــال اكــــــــرم فــــــــــوزي الردايــــــــــــده

رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة المفـــــــــرق الابتدائيــــــــــــــــــــــــــة 3231 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة غرب عمان الابتدائية القاضي السيد/ ايمـــــن محمدابراهيم بدر الغـــزاوي

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 1584 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــان الابتدائية السيد/ موســــى احمــــــد ابراهيــم مقـــــــدادي

رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــة عجلـــــــــــــــــــــون الابتدائيــــــــــــــة 1868 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبداللــه عيســى الخطيــــــب

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــان 3239 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان السيد/ سطــــام مشهور فايز المجالــــــــــــي

رئيســــــــــــــــاً لمحكمــة غرب عمـــان الابتدائيــــــــــــــــــــــة 2618 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــــــرى السيد/ محمــــد خلــــــف سلامــه البلـــــــــوش

مساعـــــــــداً لرئيـــــــــــس النيابــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــة 3345 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة العقبــــــــة الابتدائية القاضي السيد/ سليمـــان خلف سليمان الطراونـــــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 3348 نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جنوب عمان الابتدائية القاضي الدكتور/ جمال حسني درويش هــــــــــــارون

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 3351 نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي السيد/ فـــــــراس احمد محمود الزغـــــــول

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 3355 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبـــــد اللــــه المومنـــي

قاضيـــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمــــــــــــان الابتدائية 3363 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرصيفـــــــــة الابتدائية السيد/ أحمــــــــــــد درويـــــــــش الشرعــــــــــــــــه

قاضيــــــــــــــاً لدى محكمة الزرقــــــــــــــــــــــــــاء الابتدائية

2701 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ اديـــــب عبداللـــه عايـــــف الخوالـــده

قاضيـــــــــــــــاً لــــــدى محكمـــة اربــــــــــد الابتدائيــــــــــــــــة 2555 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المكتب الفني المنتدب والمسمى للعمل مديراً لوحدة التخطيط والتطوير لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي القاضي السيد/ علـــــي درويــــــش علـــــــي المسيمـــــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 2424 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمان الابتدائية السيد/ نايـــــــف علـــــي احمــــد المشاقبـــــه

رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة جنوب عمـــان الابتدائيـــــــــــــــــة 2525 نقـــــــــــــــــــــــل نائب عام الجنايات الكبــرى القاضي السيد/ اشـــــرف محمــد فلــيـح العبــداللـــــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 3371 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ جهـــــاد عطيــه حسن الدريــــــــــــدي

مساعـــــــــداً لرئيــــــــس النيابـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة 3372 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ محمـــــــد قاســـــم احمـــد حماديـــــن

رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــــة العقبــــــــــــة الابتدائيــــــــــــــــــــة 2190 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي الدكتور/عبداللــه فواز عبداللـه حمادنــه

قاضيـــــــــــــــاً لـــــــدى المحكمــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــة 1862 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمـــد رضوان سالم العكــــــــور

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان 2287 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمان القاضي الدكتور/ هشـــــــــام عـــوض سالــــــم الطراونـــــــه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة غرب عمان الابتدائيــة 1695 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ احسان عبدالعزيز الصالح السلامات

نائبــــــــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبــــــــــــــــرى 2509 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــان الدكتور/ عبداللـــه احمد عبداللـــه عربيــــــــات

رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــــــة شرق عمــــان الابتدائيـــــــــــــة 2226 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ مــــراد سليــــــــم محمـــــــد العمـــــــــري

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمــــــــــــة عمــــــان الابتدائيــــــــــــــة 3227 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ عطـــــا عبدالمعطي عطـــا الدويــــــك

قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمــــــــــة اربــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــة 2167 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام الضريبي القاضي السيد/ هانــي عبدالحليم محمــد العمايـــره

قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمــــة جنوب عمان الابتدائيــــة 2653 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمـــــــان القاضي الدكتور/ عبد الإله حجازي كريــم العســـــاف

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الجنايــات الكبــــــــــــرى 2643 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــان السيد/ مـــروان محمد سلامه المحاميــــــــد

رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــة جــــــــرش الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــة 2688 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ شجـــاع محمدوهبي يوسف التــــــل

رئيســـــــــــــاً لمحكمـــة الرصيفـــــــــــــــــــــة الابتدائيــــــــــــــة 1500 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ مخلــــد عســـاف عيـــد الرقـــــــــــــاد

قاضيـــــــــــــاً لدى محكمــة شمال عمــــــــــان الابتدائية 2526 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكـــــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ خليـــــل محمد عبدالقادر الصرايــره

رئيســــــــــــــاً لمحكمـــــــة معـــــــــــــــــــــان الابتدائيـــــــــــــــــة 2651 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جــــــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ ضــــرار محمــــــد سعيـــد عــــــــــــــواد

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــــــــــان الابتدائية 2145 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ عامـــــــر قاســـم هنــــدي القضــــــاه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 2412 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ اسامـــــــــه محمود عبدالله سليمـــــــــــان

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان 2559 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة معـــان الابتدائية القاضي السيد/ ايمــن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف معـــــــــــــــــــــــــــــــــان 2524 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ مؤيـــــد محمــــــــد علــــــــــي دردور

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة السلــــــــط الابتدائيــــــة 2164 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الطفية الابتدائية القاضي السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف معــــــــــــــــــــــــــــــــان 2511 نقـــــــــــــــــــــــلمدعي عـــــــام الزرقــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ مـــروان حكــم عبدالرحيــم سلامــــــــه

مدعيـــــــــــــاً عامـــاً لدى محكمـــة البدايـــة الضريبيــــــــــــة

2665 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معــــــــــــــــــــان السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونــــــــه

رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــــة الطفيلـــــــة الابتدائيـــــــــــــــــــــــة 2649 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمـان الابتدائية السيد/ حسن سلامه عطااللـــه الغويـــــــري

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جنوب عمـــــان الابتدائية 2118 نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــــــي عـــــــام السلــــــــــــــط القاضي السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعـــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــان الابتدائيــــــــــة 4584 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثــــــــــــــــــا الابتدائية السيد/ محمـــد علــي صحــــن عبيـــــــــــــدات

قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمـــــة اربـــــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــة 4900 نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــــي عــــــــام عمــــــــــــــان القاضي السيد/ عبــد اللـــه عايد خلـــــف الشــــــــــورة

مساعـــــــداً للنائـــــــب العـــــــــــام فـــــــــــــي عمـــــــــــــــــــان 2795 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ طارق مسلـم علـــي الشخانبــــه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شرق عمان الابتدائيـة 4902 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمـــــــــــان الابتدائية السيد/ أيمــــن سالــــــم خيــــــر المصالحــــــــــــه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الزرقـــــــــاء الابتدائيــة 2283 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقــــــــاء الابتدائية الدكتورة/ جواهــــر حســـن سلمــــان الجبـــــور

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــــــــــــان الابتدائية 2518 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايـــــده

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة مادبـــــــــــــــــا الابتدائية 3084 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ ياسيـــــن سليم صــلاح بنــي حمـــــــــد

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة عمــــــــــان الابتدائيــــــــــــــة 2362 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــام مادبـــــــــــــــــــا القاضي السيد/ ابراهيـــم سلامه محمـــود الصرايـــــــره

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة السلـــــــــــــط الابتدائية 4912 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الاغوار الشمالية الدكتور/ فـــــــراس غازي سعيـــد الشطنـــاوي

مساعــــــــداً للنائــــــــب العــــــــــام فـــــــــي اربـــــــــــــــــــــــــد 2554 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمــــــــــان القاضي السيد/ محمــــود احمــــــــد فهــــد الفريحـــــات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمــــة عمــان الابتدائيــــــــــة

2132 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام المفــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/ عامـــر حلمـــي فـــــلاح طبيشـــــــــــــات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلح الأغوار الشماليــــة 2517 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثـــــــــــــا الابتدائية السيد/ محـمـــــــد علـــــــي محمـــد الشيـــــــــــاب

قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــة اربـــــد الابتدائيـــــــــــــــــــــــة 1289 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيد/ هشــــام هاشم حامد ابو حشــــــــيش

قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــة الزرقــــاء الابتدائيــــــــــــــة 2023 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمـــــان القاضي السيد/ بــلال عوني ابراهيــم البخيـــــــت

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة غرب عمان الابتدائية 2664 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــام عمـــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ رأفـــــــــت حابــس توفيـــق مجلـــــــــــي

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمان الابتدائيـة 1570 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جـــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ علـــي سليمــــان عبـــود الزيادنـــــــــه

رئيســـــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة جــــــــــــرش الابتدائية 1923 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ عـــــــلاء هـــواش محمـــود البكـــــــور

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الكـــــــــــــــــرك الابتدائية 2560 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام اربــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/ اميـــه نجيــب سالـــم الربضـــــــــــــــي

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جــــــــــــــــــرش الابتدائية 2750 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الكــــــــــــــــــــــــــرك السيد/ فايـــد خليفــه ابراهيــم الدهيســـــــات

قاضيــــــــــــــاً لــدى محكمــــــة صلــــــــــــــــــح بصيــــــــــــــــــرا 2512 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــــــــان الابتدائية السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحـــــــــات

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الكــــــــــــــــــــــــــــــرك الابتدائيـــة 5531 نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــي عــــــــــــام الكـــــــــــــرك القاضي السيد/ رباع عبد القادر عبد الله الكيلانـــي

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــــــان الابتدائيـــــــة 2361 نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــي عـــــــــــام عمــــــــــــان القاضي السيد/ محمـــد حمــــدان تيـــــم البديــــــــــرات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شرق عمـــــــان الابتدائية 2201 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ عبدالحميد عبدالرحيم حامد السحيمــات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جــــــرش الابتدائيـــــــــة

5539 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح سحاب القاضي السيد/ جابر عوده عبد اللـــه الشديفــــــــــــــات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية 5540 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام جـــــــــــــــــرش القاضي السيد/ ابراهيـــم أحمد ابراهيم الذيابــــــــــات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمــــان الابتدائية 5545 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــام شمال عمـــــــــــان القاضي السيد/ نــــزار شاكـــــــر تركــــي الصرايـــــــــره

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمـــة مادبـــــــــــــا الابتدائية 2159 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ سامـــي خلـــــــف علـــــــي الرقــــــــــــاد

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمـــــــــــان الابتدائية 2081 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــام جنوب عمــــــــان القاضي السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامـــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمـــــــــــان الابتدائية 2403 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة المفــــــــــــــــــــــــــرق الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيســـى

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــة عجلــــــــــــون الابتدائيــــــة 2661 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام السلـــــــــــــــــــــــــــــــط القاضي السيد/ بــادي عبدالحميد سعــــود المجالــــــــــــــــــي

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشــــــــا 6004 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ محمـــد عبدالفتاح فياض الخوالده

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة جـــــــــــــــــــــرش الابتدائيــــــــة 2240 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيدة/ نسريـن ابراهيم محمد المرافـــــــــــــي

مساعـــــــداً للنائــــــــب العـــــــــــــــام في عمــــــــــــــــــــــــــان 4533 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــان الابتدائية السيد/ عصــــام ماجـــــــد زايد الحمـــــــــوري

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة جنوب عمــــــان الابتدائيـــة 2915 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــح الطيبــــــــــــــــــــــــــة السيد/ عبداللـــه احمد حسن الحـــــــــــواري

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة اربـــــــــــــد الابتدائـيــــــــــــــــــة 6136 نقـــــــــــــــــــــــل قاضـي المكتــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/ مهنـــد خليل عثمــــــان البطيخـــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائيــــــــــــــــــة 4368 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شـــرق عمـــــــــــان القاضي السيد/ زاهـــر علي درويــش السواعيــــــــــر

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمــــــــــــــــان الابتدائية

3839 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة تسويــــــة الاراضــــــــــي السيد/ حمـــــــزه ابراهيم عبداللـــــه الشرعـــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الكـــــــــــــــــــــــــــــــرك الابتدائية 4410 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــــــــح بصيـــــــــرا السيد/ ابراهيـــــم خليـــل محمــــــد الرفايعــــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـة العقبـــــــــــــــــــــــــــة الابتدائية 4494 نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في اربـــد القاضي الدكتور/ اميــــــــن محمـــــد اميـــــــــن الغرايبـــــــــــــه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة المفــــــــــرق الابتدائية 3712 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيــــــــــــــــد السيد/ عــــادل محمــــد سلمان المشاقبــــه

قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــــة اربــــــــــــد الابتدائيــــــــــــــة 3098 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــــــان السيد/ فـــــــؤاد محمد محمـــــود عبيـــــــــدات

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمـــــــــــــــان الابتدائية 3053 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ عمــــــــر فــلاح صالــــح الحياصــــــات

قاضيــــــــــــــاً لــــــــدى محكمـــــة الرصيفـــة الابتدائيــــــــة 2133 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــــا السيد/ صيـــاح محمــــــــد علـــــــــي عتــــــوم

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جنوب عمان الابتدائية 6135 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــرق السيد/ شـــادي محمـــــد محمــود المزعــــــل

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلـح البادية الشماليـــــــــــة 4614 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية الدكتورة/ لينـــــــا ابراهيم يوســـــــــف حســـــان

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــــــان الابتدائيــــة 3722 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام مادبـــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضي السيد/ فهــــد منــــــــور فضيــــــــل النهـــــــار

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلـــــح الجيــــــــــــــــــــزة 6504 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شرق عمــــــــــان القاضي الدكتور/ محمــــد سلامه عيسى بنـي طــــــه

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلـــــــح سحــــــــــــــــاب 6531 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــــــــــــد السيد/ اشــرف صبحي عبدالله الحمـيـــدي

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عجلـــون الابتدائية 6514 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عجلـــــــــــــــــون الابتدائية السيد/ معيــن علـي محمــــــــد النصيــــرات

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة المفـــــــــــــــرق الابتدائيـــــــــــة

4497 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ كمـال حنـــــا وهـــــدان السمردلـــــــي

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة غرب عمــان الابتدائية 6502 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنـــــــــــوب عمـــان السيد/ يـــزن سمير محمــــد الرطـــــــــروط

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح عيـــــــــــن الباشـــــــــــــــا 6507 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة السلـــــــــــــــــــــط الابتدائية السيدة/ مـــــرام محمــــــــــد عـلـي رحــــــــــال

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمــــــــــــان الابتدائية 6550 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــــــــــــان السيدة/ اسـراء محمـود عــواد الخرابشـــه

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمــــــــــــان الابتدائية 6544 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السيد/ سعـــــــد بشــــــــــار سالــم التـــــــــل

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلــــــــح ديـــــــــر عـــــــــــــــــلا 6537 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــا السيدة/ هنـــــــــاء جميـــل حافـــظ أبو حمديـــــــه

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية 6547 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــة السيد/ صالــــــح ابراهيـــم احمـــد حســــــــــــــــــــن

قاضيـــــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة عمـــــان الابتدائيــــــة 6555 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان السيد/ المعتز باللــــه محمد احمد العباســـــــــي

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة اربـــــــــــــــــــــد الابتدائية 6510 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ فاتنـــه عبدالرحيم عبدالنبي قريشــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبــــــــــــا الابتدائية 5247 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيد/ إيـــــــــاد احمــــــــــد خضـــــر حســـــــــــــان

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح المـــــزار الجنوبـــــــــــي 6516 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفــــــــــــــــــرق السيد/ الفيصــــــل سلطي ابراهيم الذيـــــــــــــاب

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـــة صلـــــــــــح الشوبـــــــــــــــــــــــك 7290 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح جــــــــــــــــــرش السيد/ عمـــــــــاد طــــــه فالــــــح شهــــــــــــــــــاب

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــــــان الابتدائية 6540 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ محمد رشــراش يوسف النعيمـــــــــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لـــــــدى محكمـــة صلـــــــــــح الموقـــــــــــــــــــر

4697 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ اســـــــــلام صالـــح حســــــــن ردايـــــده

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح الاغــوار الشماليـــــــــة 7363 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان الدكتور/ محمد عبداللـه محمد ابــو حمــــــــــــاد

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة السلــــط الابتدائيــــة 2674 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــــــام جــــــــــــــرش القاضي السيد/ بــــــــدر محســـن عواد أبو دلــــــــــــــــو

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة اربــــــــــــــــــد الابتدائية 7041 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيدة/ نداء محمد عبد الرحيم القواسمـــــة

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جـــــــرش الابتدائية 4486 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ ســـوزان محـمد ابراهيـــــــــــــم سالـــــــم

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة السلــــــــط الابتدائية 7025 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمةعمان الابتدائية السيدة/ شذى مصطفى يوســـف العطيـــــــات

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرصيفـة الابتدائية 6088 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــــــان السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيــــــــب

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح الشونــــة الجنوبيــــــة 7034 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــح الكـــــــــــــــــــــــورة السيد/ محمد سري احمد عبد اللـه غريــــــز

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة اربــــــــــــد الابتدائية 6290 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الموقــــــــــــــــــــــر الدكتور/ حمــــــزه عــــــوده سلامــــة النســـور

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الزرقــــاء الابتدائية 4626 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــــــــاء السيد/ باســـم محمــــد أحمــــــد القاضــــــــي

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة اربـــــــــــــد الابتدائية 5260 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـح المفــــــــــــــــــــــــــرق السيد/ حســــــــــــام محمــد خليــــل عميـــره

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلــــــح الحسينيــــــــــــــــــــــــة 6853 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح اربــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ الاء نعـــمــان قــــــدوره الروســـــــان

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرمثــــــا الابتدائية 6476 نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الجيزه القاضي الدكتور/ ثائـــــــر ياســر محمــد نصـــــار

مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية

3115 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــان السيد/ سلامـــه احمـــد يوســف الحوامــــــده

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة بداية أحداث عمان 6851 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ احمـــــــد علـــي احمـــــــد الخوالــــــــــــــدة

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـــة صلـــح بنــــــــــي عبيــــــــــــــــد 7808 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ عصــــام فايــــز محمــــود الخزاعــلـــــــة

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلـــــــح الطيبـــــــــــــــــــــــــــه 7017 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الســلــــــــــــط السيدة/ دعــــــاء صبحـــي محمـــد العمـــــــــري

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــــان الابتدائية 8014 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــد الدكتورة/ سهـــى يحيــى يوســـف الصباحيـــــن

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عجلـــون الابتدائية 6242 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ راتــــــــب محمـــد عــوض الدبوبـــــــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــــــــة صلـــــــــح ذيبــــــــــــــــــــان 6397 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح اربـــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ بشار عبدالله مصطفــى الرواشـــــده

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلـــــح الكـــــــــــــــــــــــــــوره 6814 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــا السيدة/ ديما هشام عبد الحليــم الكلــــــــوب

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمـان الابتدائية 7347 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح ناعــــــــــــــــــــــــور السيدة/ جمانـــه جمــــال ابراهيـــم المصــري

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شرق عمان الابتدائية 7361 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمــة صلــــــــح اربـــــــــــــــــــــــــد السيد/ مجـد منصور محمـــد عبيـــــــــــــدات

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلــــــــح الكــــــــــــــــــــــــــوره 7349 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ احمــــد منـــــور احمــد الرحامنــــــــــه

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جنوب عمـــــان الابتدائية 7351 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ احمد ابراهيم "محمد رياض" احمد بندقجــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لـــــدى محكمـــة صلـــــــح فقـــــــــــــــــــــــــــــوع 7320 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ مشيرة أحمد "عيد ناصـــر" دقدوقـــــــه

قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــــة صلـــــح ناعــــــــــــــــــــــــــور

7027 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــح القصــــــــــــر السيدة/ حــــــلا ذيـــاب هويشـــــــل الطراونــــــــــة

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية 8017 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح دير عــــــــــــــــــلا السيد/ معن "محمدعلي" رضوان الحيـــــــاري

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبــــــــــا الابتدائية 8021 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ محمـــد كايــــد اسماعيـــل ربابعــــــــــــه

قاضيـــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلــــح بنـــــي عبيــــــــــــــــــد 8022 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ مـــــدرك محمــــــــــد رشيــــــــد البـــــدور

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرمثـــــــا الابتدائية 8027 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــــــح ذيبـــــــــــــــــان السيد/ تحسيـــن فـــارس فضـــل الماضـــــــي

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــان الابتدائية 8028 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ المعتـــــز حسن خلــيل ابـــــــــو داود

قاضيـــــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة اربـــــــــــد الابتدائية 8029 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الشوبـــــــك السيد/ اشـــرف هاني عبـــــدالنبـــي المغايــــــــره

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـرق الابتدائية 8031 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمـــــــة صلـــح فقــــــــــــــوع السيد/ منيــــــر سعود مسلــــــم ابو قاعــــــــــــود

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية 8345 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ محمود يوسف مصطفى الزيــــــــــــادة

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــان الابتدائية 8347 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــان السيدة/ عـــــــزه عدنـــان ابراهيـــــــم الشامــــــي

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكـمـة صلــــح عيـــن الباشــــــــــــــا 8351 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح العقبــــــــــــــــــــــــة السيد/ سهــــــــــــــم خالـــد سليمــــــان أبو ردن

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائيـــة 8352 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ قاســـــــم محمــــد فالــــح العــــــــــــودات

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح بني عبيـــــــــــــــــــــــــــــد 8356 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الحسينيــــــــــــــة السيد/ كـــرم عبدالكريـــم احمـــد المصــــــري

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـرق الابتدائيــة

3845 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمـــــــــــال عمان السيد/ ماهــــر سلمي دغمـــــان النيــــــــــــف

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــــــة صلــــــــــــح القصــــــــــــــــــر 7673 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ أحمــــد ابراهيـــــــــــم عيـــد عســـــــــاف

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة العقبــــة الابتدائــية 7610 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــــان السيدة/ رزان علــــــي محمــــد الشافعــــــــــــي

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبـــــــا الابتدائــية 7666 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الباديـــة الشمالية السيد/ سعــــــد محمـــــد سعـــــد العنانـــــــــزه

قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـــرق الابتدائية

ثانياً: نقــــــــــــــــــــــــل الســـــادة القضـــــــاة ورؤســـــــــاء المحاكم التاليــــــة أسماؤهـــــــم بدرجاتهـــم ورواتبهــــم، وذلـــك اعتبـــاراً مــــن تاريــــــــــخ 15/9/2019 :- 1464 نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــم القاضي السيد/ يحيى سليم مصطفى محمد ابوعيــــــن

قاضيـــــــــــــــاً لـــدى المحكمــة الإداريـــــــــة العليـــــــــــــــــــــا 2717 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة اربــــــــــــــــد الابتدائية الدكتورة/ نــــــوال محمــد خليـــــل الجوهــــــــــــــري

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 1873 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ خالــــــــد احمـــــــــد علي الطــــــــــــوره

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 3223 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــان السيد/ حــــــازم ربحي محمدسعيــــد عـــــــواد

رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة الزرقــــــاء الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــة 1472 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ محمد جــاداللـه عبد خصاونــــــة

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــان 2229 نقـــــــــــــــــــــــل مفتـــــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضـــــي السيد/ أيــــوب سالــــم فـــــــلاح السواعيـــــــــر

رئيســــــــــــــــاً لمحكمــــــــة اربـــــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــــــــــــة 2870 نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضي الدكتورة/ نهـــــــاد عبدالكريــم خليــل الحسبـــــــان

رئيســــــــــــــاً لمحكمـــــــة السلـــــــــــط الابتدائيـــــــــــــــــــــــــة *وقرر المجلس ايضا ترفيع ثمانية قضاة للدرجة العليا اعتبارا من الاول من ايلول المقبل وهم : 1464 مفتــــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــــــــــــــم القاضي السيد/ يحيــى سليم مصطفى ابو عيـــــن 1884 قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان الدكتور/ علـــي رشيد حامد ابوحجيلــــــــــــــه 1541 رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ هايـــل محمد عايد العمـــــــــــــــــــرو 633 قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــــــــــرى السيد/ زهيـــر احمد محمد عطيـــــــــــــــــات 2353 أميــــــن عــــــــام وزارة العـــــــــــدل القاضي السيد/ زيـــاد محمد عابد الضمـــــــــــــــــور 2352 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ محمود صالح حامد الصورانــــي 2347 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ عدنـــان محمد فؤاد فريحــــــــــــــات 2356 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ رزق اسماعيل احمد ابو الفــــول كما قرر المجلس ترفيع القضاة التالية اسماؤهم : ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخاصــــــة :- 2881 قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ محمد محمود موسى الصرايــره 2332 قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــــد السيد/ خالد عبدالرزاق محمد النســور 2232 قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــــارك السيد/ هاني علي خالد البــــــــــــــــــــدور 1782 مساعد رئيس النيابة العامــة القاضي السيد/ عمر احمد عبدالله الحيــــــــــاري 1849 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ فيصل احمد محمود خصاونــــه 1472 رئيس محكمة الزرقـــــــــاء الابتدائية القاضي السيد/ محمد جادالله عبد خصاونـــــــــة 2278 مساعد رئيس النيابة العامـة الإدارية القاضي الدكتور/ هشام مفضي سالم المجالـــــــي ثانيــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الأولـــــــــــــــى :- 2236 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/ محمد سلامه عبدالرحيم البصال 3227 قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/ عطا عبدالمعطي عطا الدويـــــــك 2314 القاضـــــــــــــــــــــــي المبعــــــــــــــــــــــــــوث السيدة/ وداد مصلح محمد الضمـــــــــــــور 2514 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/ غازي محمد احمد المعاسفـــــــــــه 2167 مساعد نائب عام الضريبــة القاضي السيد/ هاني عبدالحليم محمد العمايـــره 2678 قاضي محكمة شمال عمـان الابتدائية السيدة/ مياسه صالح محمد عبيــــــــــدات 2513 القاضــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/ غازي سليمان عمر الهويمــــــــــل 2410 قاضي محكمــــة أمــــــــــن الدولــــــــــــــة السيد/ منتصر محمد علي عبيــــــــــــدات 2653 مدعي عام شمال عمـــان القاضي الدكتور/ عبدالاله حجازي كريم العســــاف 2569 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ محمود رسلان سليمان الزعبــــي 2643 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/ مروان محمد سلامه المحاميــــــد 2626 قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/ سامر احمد عبدالكريم الطراونــه 2677 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ مرضي غالب سليم الخصاونــــــه 2507 قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/ طارق منذر احمد الرشيـــــــــــــــــــد 2688 قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/ شجاع محمدوهبي يوسف التــــل 2371 قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/ رمزي عناد احمد النوايســـــــــــــــــه 1500 مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/ مخلد عساف عيد الرقــــــــــــــــــــــاد 2548 قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/ خالد نصرالله شراري الكواليـــــــــت 2376 قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة السيد/ عارف يوسف عارف فريحــــــــات 2503 قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/ صالح سلمان سالم الطراونــــــــــه 2736 قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/ نذير علي عبداللطيف شحـــــــاده 2397 رئيس تنفيذ محكمة عجلــــون الابتدائية القاضي السيد/ محمد عبدالحميد علي القضـــــاه 879 مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/ حسن سالم حسن النســـــــــــــــــور 2549 قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/ محمد عبدالرحمن محمد العـــــدوان 977 رئيس تنفيذ محكمة شمال عمـــــان الابتدائية القاضي السيد/ اياد صلاح عبدالله مهيــــــــــــــــــار 2647 قاضي تنفيذ محكمة عمــــــان الابتدائية السيد/ باسل خلف سليم الفالــــــــــــــــــــــح 2667 قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ عاكف عبدالكريم محمد طويقـــــات 2639 القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/ اشرف يحيى عايد الحباشنـــــــــــه 2676 قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/ مالك ماجد زايد الحمــــــــــــــــــــوري 2526 قاضي محكمة الكرك الابتدائيـــــــــــــــة السيد/ خليل محمد عبدالقادر الصرايـــره 2529 مساعد نائب عام الجنايـات القاضي السيد/ بكر صالح عبد القرعـــــــــــــــــــــــان 2212 قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/ ابراهيم حسين سلامه الطراونــــه 2191 مدعي عام احداث عمــــان القاضي السيدة/ رنا عناد عبدالمعطي الذنيبــــــات 2651 قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ ضرار محمد سعيد عـــــــــــــــــــــــواد 2145 مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/ عامر قاسم هندي القضـــــــــــــــــاه 2392 قاضي محكمة العقبــــــــــــــة الابتدائية السيد/ منور خلف محمد الصرايـــــــــــــــره 2292 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ عيسى علي الذيب الروابـــــــــــــده 2658 قاضي محكمة شرق عمـــــان الابتدائية السيد/ ابراهيم احمد عبدالرحمن الطراونــه 2412 رئيس محكمة المفــــرق الابتدائية القاضي السيد/ اسامه محمود عبدالله سليمـــــان 2252 رئيس تنفيذ محكمة العقبـــــــة الابتدائية السيد/ توفيق علي اربيع التوايهــــــــــــــــه 2683 مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/ ماهر كساب شلال القاضـــــــــــــي 2576 قاضي محكمة الجنايــــــــات الكبرى الدكتور/ حسان مجلي فارس المجالـــــــــي 1308 قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/ فواز فهد سعد الغريــــــــــــــــــــــــــــــر 2522 مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/ سلطان خليف مبارك الشخانبــــه 2494 قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/ احسان محمد حسين حوامـــــــــده 2157 مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/ عاصم حسين رجا بني هانـــــــــي 2559 رئيس محكمة معـان الابتدائية القاضي السيد/ ايمن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــــه 2524 مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/ مؤيد محمـــــــد علــــــــــــــــي دردور 2516 رئيس محكمة السلــــــــط الابتدائية القاضي السيد/ مازن محمد موسى الجعافــــــــــره 938 القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/ عمار محمود حسن الكلـــــــــــــوب 2164 رئيس محكمة الطفيلـــــة الابتدائية القاضي السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلـــــــه 2562 قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ اسماعيل محمد قسيم علاونــــــه 2505 مدعي عـــــــــــام العقبـــــــــــــــة القاضي السيد/ راكان محمد علي الذيابــــــــــــــــات 2754 رئيس محكمة مادبـــــا الابتدائية القاضي الدكتور/ نصار محمد اسبيتان الحلالمــــه 2511 مدعي عــــــــــام الزرقـــــــــــــاء القاضي السيد/ مروان حكم عبدالرحيم سلامــــــه 2665 قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــان السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونـه 2531 القاضــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــــــوث السيد/ ماجد فليح بخيت الغويـــــــــــــــــري ثالثــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــع القاضــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/ فؤاد محمـــــــــــد أحمــــــــــد جــــــــــرن إلى أدنــــــــى مربـــــوط الدرجـــــــة الأولــــــــــى، وذلك اعتباراً من تاريـــــخ 11/9/2019 . رابعــــــاً : ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثانيـــــــــــــــة :- 2538 قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/ لؤي فؤاد احمد ولويــــــــــــــــــــــــــــــل 4973 مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد القاضي السيد/ علي عليان محمد ابوزيـــــــــــــــــــد 2554 مدعي عام شمال عمـــــــــان القاضي السيد/ محمود احمد فهد الفريحــــــــــــات 2132 مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/ عامر حلمي فلاح طبيشــــــــــــــات 1815 مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/ تيسير حمدان سميران بني خالد 2210 قاضي جنايات احـــــــداث عمـــــــــــان السيدة/ ايمان علي سلمان القطارنــــــــــــه 1423 قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/ عايد محمد نزال الذيابــــــــــــــــــــات 2662 مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/ بسام محمد علي القصيـــــــــــــــري 1858 قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ فارس حمدان فاعور اللاحـــــــــــم 3067 قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ محمد نايف سلامه ابوالغنـــــــــــــم 836 قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ محمود سالم عواد المصـــــــــاروه 2237 قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ خلدون ابراهيم لافي المعايطـــــــه 2517 قاضي محكمة الرمثـــــــــــــــا الابتدائية السيد/ محمد علي محمد الشيـــــــــــــــــاب 1289 قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/ هشام هاشم حامد ابو حشيــــش 2523 قاضي محكمة المفــــــــــرق الابتدائية السيد/ فرحان دخيل السمير الطالــــــــــب 2521 مدعي عام الكــــــــــــــــــــــــــــرك القاضي السيد/ احمد خلف صباح ابو نويــــــــــــر 4974 قاضي محكمة معــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ علي ممدوح احمد ابوحيانـــــــــــــه 2160 مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/ قحطان احمد محمد قواقـــــــــــــــــزه 4975 قاضي محكمة المفــــرق الابتدائية الدكتور/ خالد كمال احمد عكاشــــــــــــــــــــــه 4976 قاضي محكمة عجلـــــــــون الابتدائية السيد/ هشام حسين علي الرواشـــــــــــده 2534 قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيـــــــح 1857 مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ عاطف محمد احمد الزيادنـــــــــــه 2023 مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/ بلال عوني ابراهيم البخيــــــــــــــت 2664 مدعي عام عمـــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ رأفت حابس توفيق مجلــــــــــــــــــي 1570 قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ علي سليمان عبود الزيادنــــــــــــه 2241 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ نضال نور سلامه الربضـــــــــــــــي 2367 مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ محمد مسند حرب ابو تايــــــــــــــه 1923 قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ علاء هواش محمود البكـــــــــــــور 2581 رئيس تنفيذ محكمة الكــــرك الابتدائية القاضي السيد/ معن عبدالوهاب موسى المبيضين 900 قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ غسان حسين عبدالقادر عبهري 2197 مساعد نائب عام معـــــــــــان القاضي السيد/ محمد عقله اسماعيل السعيدات 2488 قاضي محكمة الاستئناف الضريبيـــــــة السيدة/ علا محمد احمد الخصاونــــــــــــــه 3066 مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/ زيد نجيب علي الذيابـــــــــــــــــــــات 4977 مدعي عام الزرقـــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ احمد عابد مهنا بصبـــــــــــــــــوص 4978 قاضي محكمة السلـــــــــــط الابتدائية السيدة/ ايمان مصطفى محمد كساب الروســــان 1901 مدعي عام العقبــــــــــــــــــــــــــة القاضي السيد/ عادل عبدالغني عوض الجعافـره 4979 رئيس تنفيذ محكمة المفـــــرق الابتدائية القاضي السيد/ حسين سليم احمد عبابنـــــــــــــــــه 4980 مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/ حسين عوده رزق الخلايلـــــــــــــه 2747 قاضي محكمة البداية الضريبيـــــة الدكتورة/ لبنى احمد عوض مرعي كريشـــان 4981 مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/ احمد عبدالله محمد الكنانـــــــــــــي 2444 قاضي محكمة الرصيفـــــــة الابتدائية السيد/ محمد ضيف الله عبدالرحيم الجــزازي 4982 قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ خير الدين محمد عبد الحياصـــات 2560 مدعي عام اربــــــــــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/ اميه نجيب سالم الربضــــــــــــــــــي 2238 قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ عبدالله دخل الله مفلح الرفاعـــي 4983 رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ عاطف مرجي خلف الخلايلـــــــــه 2443 رئيس تنفيذ محكمة السلـــــــــط الابتدائية القاضي الدكتور/ ممدوح عارف هزاع العلاويـــــــــن خامساً: ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثالثـــــــــــــــة :- 2133 قاضي محكمة صلح عين الباشــــــــــا السيد/ صياح محمد علي عتــــــــــــــــــــــوم 3689 قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ حسن ناصر حمدالله الدبايبـــــــــه 6135 قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/ شادي محمد محمود المزعـــــــــــل 4641 قاضي المكتـــــــــــب الفنــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/ محمد ناصر علي ناصـــــــــــــــــــــر 2137 قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/ اياد انور حسن الجيــــــــــــــــرودي 7799 قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــرش الدكتور/ عماد خليل جادالله الفيومـــــــــــــي 7800 قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/ مناور علي منور ابو الغنـــــــــــــم 7801 قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ ايمن عبدالله محمد الربابعــــــــــــة 7802 قاضي محكمة صلح جنوب عمـــــــان الدكتورة/ ختام حسين توفيق الحجــــــــــــاج 7803 قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/ قيس احمد محمد الدبــــــــــــــــــاس 7804 قاضي محكمة عمـــــــــــان الابتدائية السيدة/ ميسون عرسان رشيد الحشايكة سادساً: ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الرابعــــــــــــــة :- 4697 قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/ اسلام صالح حسن ردايـــــــــــــــــده 7363 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــان الدكتور/ محمد عبدالله محمد ابو حمــــــاد 5262 قاضي محكمة صلح جنوب عمان الدكتور/ زياد عيسى عبدالكريم ابوعرابي العــــــــدوان 6087 قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــرق الدكتور/ محمد احمد على المحاسنـــــــــــــة 7355 قاضي محكمة العقبــــــــة الابتدائية الدكتور/ سليمان علي سليمان عمايــــــــره 6525 قاضي محكمة صلح بني كنانــــــــــــــه السيد/ محمود ماجد علي عـــــــــــــــــــــــزام 6575 قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/ احمد هشام محمد منصـــــــــــــــور 7042 قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/ مصعب مصباح اسعد ذيــــــــــــاب 7022 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ سنابل عمر محمد الصمــــــــــادي 7048 قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/ سوزان اسماعيل محمد حيمـــور 6414 قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ سامي يونس حسن الهـــــــــــواري 7045 قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ نضال محمود احمد شواشـــــــــــره 5026 قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/ خلود سليمان مطلق الجهــــــــران 4607 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ فاتن محمود عبد الله ابو الجمـــال 7028 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ دانا كايد محمد ساغــــــــــــــــــــــــــــه 7043 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ نوال صالح محمد الخطيـــــــــــــــب 2674 مدعي عام جـــــــــــــــــــــــــــرش القاضي السيد/ بدر محسن عواد أبودلــــــــــــــــــــــو 7041 قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/ نداء محمد عبدالرحيم القواسمـة 7023 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ سوار محمود علي الرشـــــــــــــدان 6811 قاضي محكمة صلح غرب عمــــــان السيدة/ تأييد محمد ذياب عبد الرحمن الخلايلـة 7044 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ عروب حسني عبد الفتاح العطيـــــات 7039 قاضي محكمة صلح الاغوار الشماليـــة السيد/ هلال ابراهيم هلال الخطيـــــــــــــب 6818 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ هيفاء مامون صبحي الكيالـــــــي 7025 قاضي تنفيذ محكمة عمـــان الابتدائية السيدة/ شذى مصطفى يوسف العطيــات 5022 قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــا السيدة/ سماح سمير حسني الصــــــــــــدر 5047 قاضي محكمة صلح عجلـــــــــــــــــون السيدة/ منى هلال محمد الرشــــــــــــــــــدان 6396 قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ عاصم عوض سالم الطراونــــــــــة 7047 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ فتون علي احمد بــــــــــــــــــــــــــدران 5261 قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/ سامر محمد يوسف الثوابيـــــــــــة 7049 قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــــة السيدة/ إيناس عقله محمد العليـــــــــــــــان 6088 قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيــب 7034 قاضي محكمة صلح الكـــــــــــــــــــــــــورة السيد/ محمدسري احمد عبدالله غريـــــز 7026 رئيس قسم الاتصال الداخلي في الأمانة العامة للمجلــس القضائـي القاضي السيدة/ وسن فيصل حسن الرواشـــــــــــدة 7046 قاضي محكمة صلح الرمثــــــــــــــــــــــــــا السيد/ فخري مصطفى عبدالله كيلانــــي 7038 قاضي محكمة صلح شرق عمــــان السيدة/ مياده عبدالغني مصطفى جــــلاد 7021 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ روز ميشيل جون صليبــــــــــــــــــــا 7052 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ زينة محمد فرج عبدالرحيم السلايـمة 7029 قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ عمر فاروق محمد علي الحمصي 7055 قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ اسراء كمال مصطفى الطلافحـــه 7024 قاضي محكمة صلح الرمثـــــــــــــــــــــــا السيدة/ رباب باسم مصطفى العمـــــــــــري 6290 قاضي محكمة صلح الموقـــــــــــــــــر الدكتور/ حمزه عوده سلامه النســــــــــــــور 7056 قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/ اسراء صالح سالم الطراونـــــــــــــه 4626 قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ باسم محمد احمد القاضــــــــــــــــي 6272 القاضــــــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــوث السيد/ عبدالله اسماعيل عبدالله الحسنــــــات 6850 قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــد الدكتورة/ هديل محمد فضل العتيلـــــــــــــــــي 7040 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ سوسن محمد عيد هنـــــــــــــــــــدي 6478 قاضي حكم احداث اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ اسماء محمد احمد ربابعـــــــــــــــــة 6477 قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/ اريج ابراهيم حسين ارحيــــــــــــــــل 5260 قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/ حسام محمد خليل عميــــــــــــــــــــره 7030 قاضي محكمة صلح السلــــــــــــــــــــــــط السيد/ زيدون صالح محمود خريـــــــــس 7050 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ زهيه صادق احمد محيســـــــــــــــن 7059 قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ بيان منعم عبدالنبي المغايــــــــــرة 6853 قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ الاء نعمان قدوره الروســـــــــــــــان 7054 قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ الياس فؤاد الياس ابو جريــــــس 6476 مدعي عام الجيـــــــــــــــــــــزه القاضي الدكتور/ ثائر ياسر محمد نصــــــــــــــــــــــــار 6854 قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/ نور رياض محمد البـــــــــــــــــــدور 3115 قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/ سلامه احمد يوسف الحوامـــــــده 6851 قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــد الدكتور/ احمد علي احمد الخوالـــــــــــــــــــدة 6738 قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/ محمود محمد ارشيد الزيــــــــــــــود 7057 قاضي محكمة صلح جنوب عمـــان السيدة/ احلام محمد فلاح الجبــــــــــــــــــور 5039 مدير وحدة شؤون التدريب والتخصـص في الأمانـة العامــــــــة للمجلـــــــس القضائـــــــــــي القاضي السيدة/ رائدة محمد احمد بـــــــــــــــــــــــوادي سابعــاً: ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخامســــــــة :- 8019 قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ احمد حميدان راجي القهمــــــوس 8020 قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ اياد محمد حسين العويســـــــــــات 8021 قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ محمد كايد اسماعيل ربابعــــــــــــه 8022 قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ مدرك محمد رشيد البـــــــــــــــــــدور 8024 قاضي محكمة صلح الرصيفــــــــــــــــــة السيد/ محمد عبداللطيف محمود العوامله 8025 قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــــــــا السيد/ يعقوب حسين ماضي الرواشــده 8026 قاضي محكمة صلح غرب عمـــــــــان السيد/ اشرف غصاب عبدالله ابو رمان 8027 قاضي محكمة صلح ذيبــــــــــــــــــــــــــان السيد/ تحسين فارس فضل الماضــــــــي 8028 قاضي تنفيذ محكمة اربــــد الابتدائية السيد/ المعتـــــــــــز حسن خليل ابو داود 8029 قاضي محكمة صلح الشوبــــــــــــــــــــك السيد/ اشرف هاني عبدالنبي المغايــــره 8031 قاضي محكمة صلح فقــــــــــــــــــــــــــــوع السيد/ منير سعود مسلم ابو قاعــــــــــود 8032 قاضي محكمة صلح سحــــــــــــــــــــاب السيدة/ مجد مسلم علي الشخانبــــــــــــــــه 8033 قاضي محكمة صلح السلـــــــــــــــــــــط السيدة/ منار ابراهيم احمد الحســـــــــــــــــن 7051 قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/ سامي ارشيد خليل الرحامنـــــــــــة

2642 نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــان الابتدائية الدكتور/ بســــــام محمـــــــد راشــــــد التلاهيــــــــــن

رئيســــــــــــــاً لمحكمــــــــة الكــــــــــــرك الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــة 2516 نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ مــــازن محمد موســــــى الجعافـــره

قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر