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بالاسماء .. تنقلات قضائية واسعة تشمل رؤساء محاكم ومدعين عامين
وطنا اليوم-عمان:اجرى المجلس القضائي اليوم الخميس تنقلات قضائية واسعة شملت قضاة من مختلق الدرجات والمحاكم ،وذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو .
والقضاة الذين شملتهم التنقلات هم :
3044
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس النيابة العامة الإداريــة القاضي السيد/ خضـــــر علـــــي خضـر مشعـــــــــــــل
1504
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي السيد/ عصام محمد سالم ابوغنيـــــــــــم
4060
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المحكمـــــــــــة الإداريـــــــة العليـــــــا السيد/ محمــد حســــن سالـم السحيمــات
4064
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ سليـــــم فهيــــم سليمــان الحباشنــــــه
1268
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ محمد شريف نايف ابراهيم الخشاشنـه
1884
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــانالدكتور/ علي رشيـــــــد حامـــد أبــــــو حجيلــــــــه
633
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــرى السيـد/ زهيـــــــــر احمـــد محمــــــــــد عطيــــــــــات
2351
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــرى الدكتور/ فــــــــوزي اسماعيل كريــــــــم النهـــــــار
1828
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــد السيد/ عبد الوالي أحمد عبدالله بني عطــا
577
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــد السيد/ قاسم عبد ربه خلف العناقــــــــــــــــــرة
2372
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ نهـــــــــار عطيــــــه حسيـــــــن الغـــــزو
1847
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــارك السيد/ ماجـــــــــد حسيــــن ارشيــــد العفيــــف
1997
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ بهجــــت محمـــــد سالم المبيضيـــن
1851
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئنـــــــــــــــاف اربـــــــــــد السيد/ زيـــــــد علــــي كريــــــــم الحمـــــوري
2723
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبــــد مصلــح العمايــــــــره
2724
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الجمــــــارك الابتدائية القاضي السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبـــابنــــــــه
2250
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــــد السيد/ راكــــان عليــان موســى سويــــــدات
2239
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة الدكتورة/ سهــــير أميــن محمـــد طوباســــــي
1906
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ جهـــــــاد محمد عيــد الجنـــــــــــــــــدي
4072
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــد السيد/ محمدالمأمــون عيد محمد ابو رمـــان
1849
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ فيصـــــــــل احمــد محمود خصاونــــــــه
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الرصيفـة الابتدائية القاضي السيد/ حسيـن عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه
3225
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيـــــــــــم
3228
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــان الابتدائية السيد/ جمــال اكــــــــرم فــــــــــوزي الردايــــــــــــده
3231
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة غرب عمان الابتدائية القاضي السيد/ ايمـــــن محمدابراهيم بدر الغـــزاوي
1584
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــان الابتدائية السيد/ موســــى احمــــــد ابراهيــم مقـــــــدادي
1868
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبداللــه عيســى الخطيــــــب
3239
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان السيد/ سطــــام مشهور فايز المجالــــــــــــي
2618
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــــــرى السيد/ محمــــد خلــــــف سلامــه البلـــــــــوش
3345
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة العقبــــــــة الابتدائية القاضي السيد/ سليمـــان خلف سليمان الطراونـــــــــــه
3348
نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جنوب عمان الابتدائية القاضي الدكتور/ جمال حسني درويش هــــــــــــارون
3351
نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي السيد/ فـــــــراس احمد محمود الزغـــــــول
3355
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبـــــد اللــــه المومنـــي
3363
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرصيفـــــــــة الابتدائية السيد/ أحمــــــــــــد درويـــــــــش الشرعــــــــــــــــه
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ اديـــــب عبداللـــه عايـــــف الخوالـــده
2555
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المكتب الفني المنتدب والمسمى للعمل مديراً لوحدة التخطيط والتطوير لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي القاضي السيد/ علـــــي درويــــــش علـــــــي المسيمـــــــــي
2424
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمان الابتدائية السيد/ نايـــــــف علـــــي احمــــد المشاقبـــــه
2525
نقـــــــــــــــــــــــل نائب عام الجنايات الكبــرى القاضي السيد/ اشـــــرف محمــد فلــيـح العبــداللـــــــــــه
3371
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ جهـــــاد عطيــه حسن الدريــــــــــــدي
3372
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ محمـــــــد قاســـــم احمـــد حماديـــــن
2190
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي الدكتور/عبداللــه فواز عبداللـه حمادنــه
1862
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمـــد رضوان سالم العكــــــــور
2287
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمان القاضي الدكتور/ هشـــــــــام عـــوض سالــــــم الطراونـــــــه
1695
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ احسان عبدالعزيز الصالح السلامات
2509
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــان الدكتور/ عبداللـــه احمد عبداللـــه عربيــــــــات
2226
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ مــــراد سليــــــــم محمـــــــد العمـــــــــري
3227
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ عطـــــا عبدالمعطي عطـــا الدويــــــك
2167
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام الضريبي القاضي السيد/ هانــي عبدالحليم محمــد العمايـــره
2653
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمـــــــان القاضي الدكتور/ عبد الإله حجازي كريــم العســـــاف
2643
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــان السيد/ مـــروان محمد سلامه المحاميــــــــد
2688
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ شجـــاع محمدوهبي يوسف التــــــل
1500
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ مخلــــد عســـاف عيـــد الرقـــــــــــــاد
2526
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكـــــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ خليـــــل محمد عبدالقادر الصرايــره
2651
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جــــــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ ضــــرار محمــــــد سعيـــد عــــــــــــــواد
2145
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ عامـــــــر قاســـم هنــــدي القضــــــاه
2412
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ اسامـــــــــه محمود عبدالله سليمـــــــــــان
2559
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة معـــان الابتدائية القاضي السيد/ ايمــن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــه
2524
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ مؤيـــــد محمــــــــد علــــــــــي دردور
2164
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الطفية الابتدائية القاضي السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلــــه
2511
نقـــــــــــــــــــــــلمدعي عـــــــام الزرقــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ مـــروان حكــم عبدالرحيــم سلامــــــــه
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معــــــــــــــــــــان السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونــــــــه
2649
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمـان الابتدائية السيد/ حسن سلامه عطااللـــه الغويـــــــري
2118
نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــــــي عـــــــام السلــــــــــــــط القاضي السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعـــــــــه
4584
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثــــــــــــــــــا الابتدائية السيد/ محمـــد علــي صحــــن عبيـــــــــــــدات
4900
نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــــي عــــــــام عمــــــــــــــان القاضي السيد/ عبــد اللـــه عايد خلـــــف الشــــــــــورة
2795
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ طارق مسلـم علـــي الشخانبــــه
4902
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمـــــــــــان الابتدائية السيد/ أيمــــن سالــــــم خيــــــر المصالحــــــــــــه
2283
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقــــــــاء الابتدائية الدكتورة/ جواهــــر حســـن سلمــــان الجبـــــور
2518
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايـــــده
3084
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ ياسيـــــن سليم صــلاح بنــي حمـــــــــد
2362
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــام مادبـــــــــــــــــــا القاضي السيد/ ابراهيـــم سلامه محمـــود الصرايـــــــره
4912
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الاغوار الشمالية الدكتور/ فـــــــراس غازي سعيـــد الشطنـــاوي
2554
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمــــــــــان القاضي السيد/ محمــــود احمــــــــد فهــــد الفريحـــــات
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام المفــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/ عامـــر حلمـــي فـــــلاح طبيشـــــــــــــات
2517
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثـــــــــــــا الابتدائية السيد/ محـمـــــــد علـــــــي محمـــد الشيـــــــــــاب
1289
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيد/ هشــــام هاشم حامد ابو حشــــــــيش
2023
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمـــــان القاضي السيد/ بــلال عوني ابراهيــم البخيـــــــت
2664
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــام عمـــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ رأفـــــــــت حابــس توفيـــق مجلـــــــــــي
1570
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جـــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ علـــي سليمــــان عبـــود الزيادنـــــــــه
1923
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ عـــــــلاء هـــواش محمـــود البكـــــــور
2560
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام اربــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/ اميـــه نجيــب سالـــم الربضـــــــــــــــي
2750
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الكــــــــــــــــــــــــــرك السيد/ فايـــد خليفــه ابراهيــم الدهيســـــــات
2512
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــــــــان الابتدائية السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحـــــــــات
5531
نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــي عــــــــــــام الكـــــــــــــرك القاضي السيد/ رباع عبد القادر عبد الله الكيلانـــي
2361
نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــي عـــــــــــام عمــــــــــــان القاضي السيد/ محمـــد حمــــدان تيـــــم البديــــــــــرات
2201
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ عبدالحميد عبدالرحيم حامد السحيمــات
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح سحاب القاضي السيد/ جابر عوده عبد اللـــه الشديفــــــــــــــات
5540
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام جـــــــــــــــــرش القاضي السيد/ ابراهيـــم أحمد ابراهيم الذيابــــــــــات
5545
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــام شمال عمـــــــــــان القاضي السيد/ نــــزار شاكـــــــر تركــــي الصرايـــــــــره
2159
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ سامـــي خلـــــــف علـــــــي الرقــــــــــــاد
2081
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــام جنوب عمــــــــان القاضي السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامـــــــــه
2403
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة المفــــــــــــــــــــــــــرق الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيســـى
2661
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام السلـــــــــــــــــــــــــــــــط القاضي السيد/ بــادي عبدالحميد سعــــود المجالــــــــــــــــــي
6004
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ محمـــد عبدالفتاح فياض الخوالده
2240
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيدة/ نسريـن ابراهيم محمد المرافـــــــــــــي
4533
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــان الابتدائية السيد/ عصــــام ماجـــــــد زايد الحمـــــــــوري
2915
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــح الطيبــــــــــــــــــــــــــة السيد/ عبداللـــه احمد حسن الحـــــــــــواري
6136
نقـــــــــــــــــــــــل قاضـي المكتــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/ مهنـــد خليل عثمــــــان البطيخـــــــي
4368
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شـــرق عمـــــــــــان القاضي السيد/ زاهـــر علي درويــش السواعيــــــــــر
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة تسويــــــة الاراضــــــــــي السيد/ حمـــــــزه ابراهيم عبداللـــــه الشرعـــــه
4410
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــــــــح بصيـــــــــرا السيد/ ابراهيـــــم خليـــل محمــــــد الرفايعــــــــــه
4494
نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في اربـــد القاضي الدكتور/ اميــــــــن محمـــــد اميـــــــــن الغرايبـــــــــــــه
3712
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيــــــــــــــــد السيد/ عــــادل محمــــد سلمان المشاقبــــه
3098
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــــــان السيد/ فـــــــؤاد محمد محمـــــود عبيـــــــــدات
3053
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ عمــــــــر فــلاح صالــــح الحياصــــــات
2133
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــــا السيد/ صيـــاح محمــــــــد علـــــــــي عتــــــوم
6135
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــرق السيد/ شـــادي محمـــــد محمــود المزعــــــل
4614
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية الدكتورة/ لينـــــــا ابراهيم يوســـــــــف حســـــان
3722
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام مادبـــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضي السيد/ فهــــد منــــــــور فضيــــــــل النهـــــــار
6504
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شرق عمــــــــــان القاضي الدكتور/ محمــــد سلامه عيسى بنـي طــــــه
6531
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــــــــــــد السيد/ اشــرف صبحي عبدالله الحمـيـــدي
6514
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عجلـــــــــــــــــون الابتدائية السيد/ معيــن علـي محمــــــــد النصيــــرات
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ كمـال حنـــــا وهـــــدان السمردلـــــــي
6502
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنـــــــــــوب عمـــان السيد/ يـــزن سمير محمــــد الرطـــــــــروط
6507
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة السلـــــــــــــــــــــط الابتدائية السيدة/ مـــــرام محمــــــــــد عـلـي رحــــــــــال
6550
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــــــــــــان السيدة/ اسـراء محمـود عــواد الخرابشـــه
6544
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السيد/ سعـــــــد بشــــــــــار سالــم التـــــــــل
6537
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــا السيدة/ هنـــــــــاء جميـــل حافـــظ أبو حمديـــــــه
6547
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــة السيد/ صالــــــح ابراهيـــم احمـــد حســــــــــــــــــــن
6555
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان السيد/ المعتز باللــــه محمد احمد العباســـــــــي
6510
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ فاتنـــه عبدالرحيم عبدالنبي قريشــــــــه
5247
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيد/ إيـــــــــاد احمــــــــــد خضـــــر حســـــــــــــان
6516
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفــــــــــــــــــرق السيد/ الفيصــــــل سلطي ابراهيم الذيـــــــــــــاب
7290
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح جــــــــــــــــــرش السيد/ عمـــــــــاد طــــــه فالــــــح شهــــــــــــــــــاب
6540
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ محمد رشــراش يوسف النعيمـــــــــــــي
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ اســـــــــلام صالـــح حســــــــن ردايـــــده
7363
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان الدكتور/ محمد عبداللـه محمد ابــو حمــــــــــــاد
2674
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــــــام جــــــــــــــرش القاضي السيد/ بــــــــدر محســـن عواد أبو دلــــــــــــــــو
7041
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيدة/ نداء محمد عبد الرحيم القواسمـــــة
4486
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ ســـوزان محـمد ابراهيـــــــــــــم سالـــــــم
7025
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمةعمان الابتدائية السيدة/ شذى مصطفى يوســـف العطيـــــــات
6088
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــــــان السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيــــــــب
7034
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــح الكـــــــــــــــــــــــورة السيد/ محمد سري احمد عبد اللـه غريــــــز
6290
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الموقــــــــــــــــــــــر الدكتور/ حمــــــزه عــــــوده سلامــــة النســـور
4626
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــــــــاء السيد/ باســـم محمــــد أحمــــــد القاضــــــــي
5260
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـح المفــــــــــــــــــــــــــرق السيد/ حســــــــــــام محمــد خليــــل عميـــره
6853
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح اربــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ الاء نعـــمــان قــــــدوره الروســـــــان
6476
نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الجيزه القاضي الدكتور/ ثائـــــــر ياســر محمــد نصـــــار
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــان السيد/ سلامـــه احمـــد يوســف الحوامــــــده
6851
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ احمـــــــد علـــي احمـــــــد الخوالــــــــــــــدة
7808
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ عصــــام فايــــز محمــــود الخزاعــلـــــــة
7017
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الســلــــــــــــط السيدة/ دعــــــاء صبحـــي محمـــد العمـــــــــري
8014
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــد الدكتورة/ سهـــى يحيــى يوســـف الصباحيـــــن
6242
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ راتــــــــب محمـــد عــوض الدبوبـــــــــــي
6397
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح اربـــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ بشار عبدالله مصطفــى الرواشـــــده
6814
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــا السيدة/ ديما هشام عبد الحليــم الكلــــــــوب
7347
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح ناعــــــــــــــــــــــــور السيدة/ جمانـــه جمــــال ابراهيـــم المصــري
7361
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمــة صلــــــــح اربـــــــــــــــــــــــــد السيد/ مجـد منصور محمـــد عبيـــــــــــــدات
7349
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ احمــــد منـــــور احمــد الرحامنــــــــــه
7351
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ احمد ابراهيم "محمد رياض" احمد بندقجــــــي
7320
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ مشيرة أحمد "عيد ناصـــر" دقدوقـــــــه
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــح القصــــــــــــر السيدة/ حــــــلا ذيـــاب هويشـــــــل الطراونــــــــــة
8017
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح دير عــــــــــــــــــلا السيد/ معن "محمدعلي" رضوان الحيـــــــاري
8021
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ محمـــد كايــــد اسماعيـــل ربابعــــــــــــه
8022
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ مـــــدرك محمــــــــــد رشيــــــــد البـــــدور
8027
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــــــح ذيبـــــــــــــــــان السيد/ تحسيـــن فـــارس فضـــل الماضـــــــي
8028
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ المعتـــــز حسن خلــيل ابـــــــــو داود
8029
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الشوبـــــــك السيد/ اشـــرف هاني عبـــــدالنبـــي المغايــــــــره
8031
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمـــــــة صلـــح فقــــــــــــــوع السيد/ منيــــــر سعود مسلــــــم ابو قاعــــــــــــود
8345
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ محمود يوسف مصطفى الزيــــــــــــادة
8347
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــان السيدة/ عـــــــزه عدنـــان ابراهيـــــــم الشامــــــي
8351
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح العقبــــــــــــــــــــــــة السيد/ سهــــــــــــــم خالـــد سليمــــــان أبو ردن
8352
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ قاســـــــم محمــــد فالــــح العــــــــــــودات
8356
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الحسينيــــــــــــــة السيد/ كـــرم عبدالكريـــم احمـــد المصــــــري
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمـــــــــــال عمان السيد/ ماهــــر سلمي دغمـــــان النيــــــــــــف
7673
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ أحمــــد ابراهيـــــــــــم عيـــد عســـــــــاف
7610
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــــان السيدة/ رزان علــــــي محمــــد الشافعــــــــــــي
7666
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الباديـــة الشمالية السيد/ سعــــــد محمـــــد سعـــــد العنانـــــــــزه
1464
نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــم القاضي السيد/ يحيى سليم مصطفى محمد ابوعيــــــن
2717
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة اربــــــــــــــــد الابتدائية الدكتورة/ نــــــوال محمــد خليـــــل الجوهــــــــــــــري
1873
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ خالــــــــد احمـــــــــد علي الطــــــــــــوره
3223
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــان السيد/ حــــــازم ربحي محمدسعيــــد عـــــــواد
1472
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ محمد جــاداللـه عبد خصاونــــــة
2229
نقـــــــــــــــــــــــل مفتـــــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضـــــي السيد/ أيــــوب سالــــم فـــــــلاح السواعيـــــــــر
2870
نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضي الدكتورة/ نهـــــــاد عبدالكريــم خليــل الحسبـــــــان
*وقرر المجلس ايضا ترفيع ثمانية قضاة للدرجة العليا اعتبارا من الاول من ايلول المقبل وهم :
1464
مفتــــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــــــــــــــم القاضي السيد/
يحيــى سليم مصطفى ابو عيـــــن
1884
قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان الدكتور/
علـــي رشيد حامد ابوحجيلــــــــــــــه
1541
رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
هايـــل محمد عايد العمـــــــــــــــــــرو
633
قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــــــــــرى السيد/
زهيـــر احمد محمد عطيـــــــــــــــــات
2353
أميــــــن عــــــــام وزارة العـــــــــــدل القاضي السيد/
زيـــاد محمد عابد الضمـــــــــــــــــور
2352
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/
محمود صالح حامد الصورانــــي
2347
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/
عدنـــان محمد فؤاد فريحــــــــــــــات
2356
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/
رزق اسماعيل احمد ابو الفــــول
كما قرر المجلس ترفيع القضاة التالية اسماؤهم :
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخاصــــــة :-
2881
قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
محمد محمود موسى الصرايــره
2332
قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــــد السيد/
خالد عبدالرزاق محمد النســور
2232
قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــــارك السيد/
هاني علي خالد البــــــــــــــــــــدور
1782
مساعد رئيس النيابة العامــة القاضي السيد/
عمر احمد عبدالله الحيــــــــــاري
1849
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
فيصل احمد محمود خصاونــــه
1472
رئيس محكمة الزرقـــــــــاء الابتدائية القاضي السيد/
محمد جادالله عبد خصاونـــــــــة
2278
مساعد رئيس النيابة العامـة الإدارية القاضي الدكتور/
هشام مفضي سالم المجالـــــــي
ثانيــــــاً :
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الأولـــــــــــــــى :-
2236
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/
محمد سلامه عبدالرحيم البصال
3227
قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/
عطا عبدالمعطي عطا الدويـــــــك
2314
القاضـــــــــــــــــــــــي المبعــــــــــــــــــــــــــوث السيدة/
وداد مصلح محمد الضمـــــــــــــور
2514
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/
غازي محمد احمد المعاسفـــــــــــه
2167
مساعد نائب عام الضريبــة القاضي السيد/
هاني عبدالحليم محمد العمايـــره
2678
قاضي محكمة شمال عمـان الابتدائية السيدة/
مياسه صالح محمد عبيــــــــــدات
2513
القاضــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/
غازي سليمان عمر الهويمــــــــــل
2410
قاضي محكمــــة أمــــــــــن الدولــــــــــــــة السيد/
منتصر محمد علي عبيــــــــــــدات
2653
مدعي عام شمال عمـــان القاضي الدكتور/
عبدالاله حجازي كريم العســــاف
2569
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
محمود رسلان سليمان الزعبــــي
2643
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/
مروان محمد سلامه المحاميــــــد
2626
قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/
سامر احمد عبدالكريم الطراونــه
2677
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
مرضي غالب سليم الخصاونــــــه
2507
قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/
طارق منذر احمد الرشيـــــــــــــــــــد
2688
قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/
شجاع محمدوهبي يوسف التــــل
2371
قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/
رمزي عناد احمد النوايســـــــــــــــــه
1500
مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/
مخلد عساف عيد الرقــــــــــــــــــــــاد
2548
قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/
خالد نصرالله شراري الكواليـــــــــت
2376
قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة السيد/
عارف يوسف عارف فريحــــــــات
2503
قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/
صالح سلمان سالم الطراونــــــــــه
2736
قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/
نذير علي عبداللطيف شحـــــــاده
2397
رئيس تنفيذ محكمة عجلــــون الابتدائية القاضي السيد/
محمد عبدالحميد علي القضـــــاه
879
مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/
حسن سالم حسن النســـــــــــــــــور
2549
قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/
محمد عبدالرحمن محمد العـــــدوان
977
رئيس تنفيذ محكمة شمال عمـــــان الابتدائية القاضي السيد/
اياد صلاح عبدالله مهيــــــــــــــــــار
2647
قاضي تنفيذ محكمة عمــــــان الابتدائية السيد/
باسل خلف سليم الفالــــــــــــــــــــــح
2667
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
عاكف عبدالكريم محمد طويقـــــات
2639
القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/
اشرف يحيى عايد الحباشنـــــــــــه
2676
قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/
مالك ماجد زايد الحمــــــــــــــــــــوري
2526
قاضي محكمة الكرك الابتدائيـــــــــــــــة السيد/
خليل محمد عبدالقادر الصرايـــره
2529
مساعد نائب عام الجنايـات القاضي السيد/
بكر صالح عبد القرعـــــــــــــــــــــــان
2212
قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/
ابراهيم حسين سلامه الطراونــــه
2191
مدعي عام احداث عمــــان القاضي السيدة/
رنا عناد عبدالمعطي الذنيبــــــات
2651
قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/
ضرار محمد سعيد عـــــــــــــــــــــــواد
2145
مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/
عامر قاسم هندي القضـــــــــــــــــاه
2392
قاضي محكمة العقبــــــــــــــة الابتدائية السيد/
منور خلف محمد الصرايـــــــــــــــره
2292
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
عيسى علي الذيب الروابـــــــــــــده
2658
قاضي محكمة شرق عمـــــان الابتدائية السيد/
ابراهيم احمد عبدالرحمن الطراونــه
2412
رئيس محكمة المفــــرق الابتدائية القاضي السيد/
اسامه محمود عبدالله سليمـــــان
2252
رئيس تنفيذ محكمة العقبـــــــة الابتدائية السيد/
توفيق علي اربيع التوايهــــــــــــــــه
2683
مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/
ماهر كساب شلال القاضـــــــــــــي
2576
قاضي محكمة الجنايــــــــات الكبرى الدكتور/
حسان مجلي فارس المجالـــــــــي
1308
قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/
فواز فهد سعد الغريــــــــــــــــــــــــــــــر
2522
مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/
سلطان خليف مبارك الشخانبــــه
2494
قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/
احسان محمد حسين حوامـــــــــده
2157
مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/
عاصم حسين رجا بني هانـــــــــي
2559
رئيس محكمة معـان الابتدائية القاضي السيد/
ايمن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــــه
2524
مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/
مؤيد محمـــــــد علــــــــــــــــي دردور
2516
رئيس محكمة السلــــــــط الابتدائية القاضي السيد/
مازن محمد موسى الجعافــــــــــره
938
القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/
عمار محمود حسن الكلـــــــــــــوب
2164
رئيس محكمة الطفيلـــــة الابتدائية القاضي السيد/
بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلـــــــه
2562
قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/
اسماعيل محمد قسيم علاونــــــه
2505
مدعي عـــــــــــام العقبـــــــــــــــة القاضي السيد/
راكان محمد علي الذيابــــــــــــــــات
2754
رئيس محكمة مادبـــــا الابتدائية القاضي الدكتور/
نصار محمد اسبيتان الحلالمــــه
2511
مدعي عــــــــــام الزرقـــــــــــــاء القاضي السيد/
مروان حكم عبدالرحيم سلامــــــه
2665
قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــان السيد/
ذياب عبدالهادي ذياب الطراونـه
2531
القاضــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــــــوث السيد/
ماجد فليح بخيت الغويـــــــــــــــــري
ثالثــــــاً :
ترفيـــــــــــــــــــــــع القاضــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/ فؤاد محمـــــــــــد أحمــــــــــد جــــــــــرن إلى أدنــــــــى مربـــــوط الدرجـــــــة الأولــــــــــى، وذلك اعتباراً من تاريـــــخ 11/9/2019 .
رابعــــــاً :
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثانيـــــــــــــــة :-
2538
قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/
لؤي فؤاد احمد ولويــــــــــــــــــــــــــــــل
4973
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد القاضي السيد/
علي عليان محمد ابوزيـــــــــــــــــــد
2554
مدعي عام شمال عمـــــــــان القاضي السيد/
محمود احمد فهد الفريحــــــــــــات
2132
مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/
عامر حلمي فلاح طبيشــــــــــــــات
1815
مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/
تيسير حمدان سميران بني خالد
2210
قاضي جنايات احـــــــداث عمـــــــــــان السيدة/
ايمان علي سلمان القطارنــــــــــــه
1423
قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/
عايد محمد نزال الذيابــــــــــــــــــــات
2662
مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/
بسام محمد علي القصيـــــــــــــــري
1858
قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/
فارس حمدان فاعور اللاحـــــــــــم
3067
قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/
محمد نايف سلامه ابوالغنـــــــــــــم
836
قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/
محمود سالم عواد المصـــــــــاروه
2237
قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/
خلدون ابراهيم لافي المعايطـــــــه
2517
قاضي محكمة الرمثـــــــــــــــا الابتدائية السيد/
محمد علي محمد الشيـــــــــــــــــاب
1289
قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/
هشام هاشم حامد ابو حشيــــش
2523
قاضي محكمة المفــــــــــرق الابتدائية السيد/
فرحان دخيل السمير الطالــــــــــب
2521
مدعي عام الكــــــــــــــــــــــــــــرك القاضي السيد/
احمد خلف صباح ابو نويــــــــــــر
4974
قاضي محكمة معــــــــــــــــان الابتدائية السيد/
علي ممدوح احمد ابوحيانـــــــــــــه
2160
مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/
قحطان احمد محمد قواقـــــــــــــــــزه
4975
قاضي محكمة المفــــرق الابتدائية الدكتور/
خالد كمال احمد عكاشــــــــــــــــــــــه
4976
قاضي محكمة عجلـــــــــون الابتدائية السيد/
هشام حسين علي الرواشـــــــــــده
2534
قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/
محمد ابراهيم محمد الطلافيـــــــح
1857
مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/
عاطف محمد احمد الزيادنـــــــــــه
2023
مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/
بلال عوني ابراهيم البخيــــــــــــــت
2664
مدعي عام عمـــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/
رأفت حابس توفيق مجلــــــــــــــــــي
1570
قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/
علي سليمان عبود الزيادنــــــــــــه
2241
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
نضال نور سلامه الربضـــــــــــــــي
2367
مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/
محمد مسند حرب ابو تايــــــــــــــه
1923
قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/
علاء هواش محمود البكـــــــــــــور
2581
رئيس تنفيذ محكمة الكــــرك الابتدائية القاضي السيد/
معن عبدالوهاب موسى المبيضين
900
قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/
غسان حسين عبدالقادر عبهري
2197
مساعد نائب عام معـــــــــــان القاضي السيد/
محمد عقله اسماعيل السعيدات
2488
قاضي محكمة الاستئناف الضريبيـــــــة السيدة/
علا محمد احمد الخصاونــــــــــــــه
3066
مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/
زيد نجيب علي الذيابـــــــــــــــــــــات
4977
مدعي عام الزرقـــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/
احمد عابد مهنا بصبـــــــــــــــــوص
4978
قاضي محكمة السلـــــــــــط الابتدائية السيدة/
ايمان مصطفى محمد كساب الروســــان
1901
مدعي عام العقبــــــــــــــــــــــــــة القاضي السيد/
عادل عبدالغني عوض الجعافـره
4979
رئيس تنفيذ محكمة المفـــــرق الابتدائية القاضي السيد/
حسين سليم احمد عبابنـــــــــــــــــه
4980
مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/
حسين عوده رزق الخلايلـــــــــــــه
2747
قاضي محكمة البداية الضريبيـــــة الدكتورة/
لبنى احمد عوض مرعي كريشـــان
4981
مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/
احمد عبدالله محمد الكنانـــــــــــــي
2444
قاضي محكمة الرصيفـــــــة الابتدائية السيد/
محمد ضيف الله عبدالرحيم الجــزازي
4982
قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/
خير الدين محمد عبد الحياصـــات
2560
مدعي عام اربــــــــــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/
اميه نجيب سالم الربضــــــــــــــــــي
2238
قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/
عبدالله دخل الله مفلح الرفاعـــي
4983
رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/
عاطف مرجي خلف الخلايلـــــــــه
2443
رئيس تنفيذ محكمة السلـــــــــط الابتدائية القاضي الدكتور/
ممدوح عارف هزاع العلاويـــــــــن
خامساً:
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثالثـــــــــــــــة :-
2133
قاضي محكمة صلح عين الباشــــــــــا السيد/
صياح محمد علي عتــــــــــــــــــــــوم
3689
قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/
حسن ناصر حمدالله الدبايبـــــــــه
6135
قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/
شادي محمد محمود المزعـــــــــــل
4641
قاضي المكتـــــــــــب الفنــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/
محمد ناصر علي ناصـــــــــــــــــــــر
2137
قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/
اياد انور حسن الجيــــــــــــــــرودي
7799
قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــرش الدكتور/
عماد خليل جادالله الفيومـــــــــــــي
7800
قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/
مناور علي منور ابو الغنـــــــــــــم
7801
قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/
ايمن عبدالله محمد الربابعــــــــــــة
7802
قاضي محكمة صلح جنوب عمـــــــان الدكتورة/
ختام حسين توفيق الحجــــــــــــاج
7803
قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/
قيس احمد محمد الدبــــــــــــــــــاس
7804
قاضي محكمة عمـــــــــــان الابتدائية السيدة/
ميسون عرسان رشيد الحشايكة
سادساً:
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الرابعــــــــــــــة :-
4697
قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/
اسلام صالح حسن ردايـــــــــــــــــده
7363
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــان الدكتور/
محمد عبدالله محمد ابو حمــــــاد
5262
قاضي محكمة صلح جنوب عمان الدكتور/
زياد عيسى عبدالكريم ابوعرابي العــــــــدوان
6087
قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــرق الدكتور/
محمد احمد على المحاسنـــــــــــــة
7355
قاضي محكمة العقبــــــــة الابتدائية الدكتور/
سليمان علي سليمان عمايــــــــره
6525
قاضي محكمة صلح بني كنانــــــــــــــه السيد/
محمود ماجد علي عـــــــــــــــــــــــزام
6575
قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/
احمد هشام محمد منصـــــــــــــــور
7042
قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/
مصعب مصباح اسعد ذيــــــــــــاب
7022
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
سنابل عمر محمد الصمــــــــــادي
7048
قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/
سوزان اسماعيل محمد حيمـــور
6414
قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/
سامي يونس حسن الهـــــــــــواري
7045
قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/
نضال محمود احمد شواشـــــــــــره
5026
قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/
خلود سليمان مطلق الجهــــــــران
4607
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
فاتن محمود عبد الله ابو الجمـــال
7028
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
دانا كايد محمد ساغــــــــــــــــــــــــــــه
7043
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
نوال صالح محمد الخطيـــــــــــــــب
2674
مدعي عام جـــــــــــــــــــــــــــرش القاضي السيد/
بدر محسن عواد أبودلــــــــــــــــــــــو
7041
قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/
نداء محمد عبدالرحيم القواسمـة
7023
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
سوار محمود علي الرشـــــــــــــدان
6811
قاضي محكمة صلح غرب عمــــــان السيدة/
تأييد محمد ذياب عبد الرحمن الخلايلـة
7044
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
عروب حسني عبد الفتاح العطيـــــات
7039
قاضي محكمة صلح الاغوار الشماليـــة السيد/
هلال ابراهيم هلال الخطيـــــــــــــب
6818
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
هيفاء مامون صبحي الكيالـــــــي
7025
قاضي تنفيذ محكمة عمـــان الابتدائية السيدة/
شذى مصطفى يوسف العطيــات
5022
قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــا السيدة/
سماح سمير حسني الصــــــــــــدر
5047
قاضي محكمة صلح عجلـــــــــــــــــون السيدة/
منى هلال محمد الرشــــــــــــــــــدان
6396
قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/
عاصم عوض سالم الطراونــــــــــة
7047
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
فتون علي احمد بــــــــــــــــــــــــــدران
5261
قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/
سامر محمد يوسف الثوابيـــــــــــة
7049
قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــــة السيدة/
إيناس عقله محمد العليـــــــــــــــان
6088
قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/
احمد منصور سعد الشيخ ذيــب
7034
قاضي محكمة صلح الكـــــــــــــــــــــــــورة السيد/
محمدسري احمد عبدالله غريـــــز
7026
رئيس قسم الاتصال الداخلي في الأمانة العامة للمجلــس القضائـي القاضي السيدة/
وسن فيصل حسن الرواشـــــــــــدة
7046
قاضي محكمة صلح الرمثــــــــــــــــــــــــــا السيد/
فخري مصطفى عبدالله كيلانــــي
7038
قاضي محكمة صلح شرق عمــــان السيدة/
مياده عبدالغني مصطفى جــــلاد
7021
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
روز ميشيل جون صليبــــــــــــــــــــا
7052
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
زينة محمد فرج عبدالرحيم السلايـمة
7029
قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/
عمر فاروق محمد علي الحمصي
7055
قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/
اسراء كمال مصطفى الطلافحـــه
7024
قاضي محكمة صلح الرمثـــــــــــــــــــــــا السيدة/
رباب باسم مصطفى العمـــــــــــري
6290
قاضي محكمة صلح الموقـــــــــــــــــر الدكتور/
حمزه عوده سلامه النســــــــــــــور
7056
قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/
اسراء صالح سالم الطراونـــــــــــــه
4626
قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/
باسم محمد احمد القاضــــــــــــــــي
6272
القاضــــــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــوث السيد/
عبدالله اسماعيل عبدالله الحسنــــــات
6850
قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــد الدكتورة/
هديل محمد فضل العتيلـــــــــــــــــي
7040
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
سوسن محمد عيد هنـــــــــــــــــــدي
6478
قاضي حكم احداث اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/
اسماء محمد احمد ربابعـــــــــــــــــة
6477
قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/
اريج ابراهيم حسين ارحيــــــــــــــــل
5260
قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/
حسام محمد خليل عميــــــــــــــــــــره
7030
قاضي محكمة صلح السلــــــــــــــــــــــــط السيد/
زيدون صالح محمود خريـــــــــس
7050
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
زهيه صادق احمد محيســـــــــــــــن
7059
قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/
بيان منعم عبدالنبي المغايــــــــــرة
6853
قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/
الاء نعمان قدوره الروســـــــــــــــان
7054
قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/
الياس فؤاد الياس ابو جريــــــس
6476
مدعي عام الجيـــــــــــــــــــــزه القاضي الدكتور/
ثائر ياسر محمد نصــــــــــــــــــــــــار
6854
قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/
نور رياض محمد البـــــــــــــــــــدور
3115
قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/
سلامه احمد يوسف الحوامـــــــده
6851
قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــد الدكتور/
احمد علي احمد الخوالـــــــــــــــــــدة
6738
قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/
محمود محمد ارشيد الزيــــــــــــــود
7057
قاضي محكمة صلح جنوب عمـــان السيدة/
احلام محمد فلاح الجبــــــــــــــــــور
5039
مدير وحدة شؤون التدريب والتخصـص في الأمانـة العامــــــــة للمجلـــــــس القضائـــــــــــي القاضي السيدة/
رائدة محمد احمد بـــــــــــــــــــــــوادي
سابعــاً:
ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخامســــــــة :-
8019
قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/
احمد حميدان راجي القهمــــــوس
8020
قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/
اياد محمد حسين العويســـــــــــات
8021
قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/
محمد كايد اسماعيل ربابعــــــــــــه
8022
قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/
مدرك محمد رشيد البـــــــــــــــــــدور
8024
قاضي محكمة صلح الرصيفــــــــــــــــــة السيد/
محمد عبداللطيف محمود العوامله
8025
قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــــــــا السيد/
يعقوب حسين ماضي الرواشــده
8026
قاضي محكمة صلح غرب عمـــــــــان السيد/
اشرف غصاب عبدالله ابو رمان
8027
قاضي محكمة صلح ذيبــــــــــــــــــــــــــان السيد/
تحسين فارس فضل الماضــــــــي
8028
قاضي تنفيذ محكمة اربــــد الابتدائية السيد/
المعتـــــــــــز حسن خليل ابو داود
8029
قاضي محكمة صلح الشوبــــــــــــــــــــك السيد/
اشرف هاني عبدالنبي المغايــــره
8031
قاضي محكمة صلح فقــــــــــــــــــــــــــــوع السيد/
منير سعود مسلم ابو قاعــــــــــود
8032
قاضي محكمة صلح سحــــــــــــــــــــاب السيدة/
مجد مسلم علي الشخانبــــــــــــــــه
8033
قاضي محكمة صلح السلـــــــــــــــــــــط السيدة/
منار ابراهيم احمد الحســـــــــــــــــن
7051
قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/
سامي ارشيد خليل الرحامنـــــــــــة
نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــان الابتدائية الدكتور/ بســــــام محمـــــــد راشــــــد التلاهيــــــــــن
2516
نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ مــــازن محمد موســــــى الجعافـــره
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