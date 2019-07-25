 وطنا نيوز -بالاسماء .. تنقلات قضائية واسعة تشمل رؤساء محاكم ومدعين عامين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بالاسماء .. تنقلات قضائية واسعة تشمل رؤساء محاكم ومدعين عامين
التاريخ : 25-07-2019 03:29:51 المشاهدات: 1149

وطنا اليوم-عمان:اجرى المجلس القضائي اليوم الخميس تنقلات قضائية واسعة شملت قضاة من مختلق الدرجات والمحاكم ،وذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو .
ويأتي قرار المجلس استنــــاداً لأحكـــام المـــادة (21) من قانون استقــلال القضـــاء رقم (29) لسنـــــــة2014 وتعديلاتـــــه.

والقضاة الذين شملتهم التنقلات هم :


أولاً: إجـــــــــــــــــــــــراء تنقــــــلات قضائيــة للســــادة القضــــاة التاليــــــة أسماؤهــــــم بدرجاتهـــم ورواتبهــــم وذلـــك اعتبـــاراً مــــن تاريــــــــــخ 18/8/2019 :-


نقـــــــــــــــــــــــل رئيس المحكمة الاداريــــــــــــــة القاضي السيد/ وحيد احمد عبدالحميد ابو عيــاش
قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز

3044

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس النيابة العامة الإداريــة القاضي السيد/ خضـــــر علـــــي خضـر مشعـــــــــــــل
قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز

1504

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي السيد/ عصام محمد سالم ابوغنيـــــــــــم
قاضيـــــــــــــــاً لــــــــــــدى محكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــــــــــــــــــــز

4060

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المحكمـــــــــــة الإداريـــــــة العليـــــــا السيد/ محمــد حســــن سالـم السحيمــات
رئيســــــــــــــاً للنيابــــــــة العامـــــــــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــة

4064

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ سليـــــم فهيــــم سليمــان الحباشنــــــه
رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــة استئنــــــاف الجمـــــــــــــــــــــــــــارك

1268

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــان السيد/ محمد شريف نايف ابراهيم الخشاشنـه
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى المحكمــة الإداريـــــــــة العليــــــــــــــــــا

1884

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــانالدكتور/ علي رشيـــــــد حامـــد أبــــــو حجيلــــــــه
رئيســــــــــــــــاً للمحكمـــــــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

633

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــرى السيـد/ زهيـــــــــر احمـــد محمــــــــــد عطيــــــــــات
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

2351

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــرى الدكتور/ فــــــــوزي اسماعيل كريــــــــم النهـــــــار
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

1828

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــد السيد/ عبد الوالي أحمد عبدالله بني عطــا
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

577

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــد السيد/ قاسم عبد ربه خلف العناقــــــــــــــــــرة
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

2372

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ نهـــــــــار عطيــــــه حسيـــــــن الغـــــزو
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

1847

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــارك السيد/ ماجـــــــــد حسيــــن ارشيــــد العفيــــف
رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــــــــة الجمــــــــــارك الابتدائيـــــــــــــــــة

1997

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ بهجــــت محمـــــد سالم المبيضيـــن
مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

1851

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئنـــــــــــــــاف اربـــــــــــد السيد/ زيـــــــد علــــي كريــــــــم الحمـــــوري
مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

2723

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبــــد مصلــح العمايــــــــره
مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

2724

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الجمــــــارك الابتدائية القاضي السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبـــابنــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف الجمـــــــــــــــــــــــــارك

2250

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــــــــــد السيد/ راكــــان عليــان موســى سويــــــدات
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

2239

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة الدكتورة/ سهــــير أميــن محمـــد طوباســــــي
مفتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للمحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

1906

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ جهـــــــاد محمد عيــد الجنـــــــــــــــــدي
رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــــــة البدايـــــــــة الضريبيـــــــــــــــــــــة

4072

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف اربـــــــــــــــد السيد/ محمدالمأمــون عيد محمد ابو رمـــان
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئنـــاف عمــــــــــــــــــــــــــــان

1849

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ فيصـــــــــل احمــد محمود خصاونــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــان الابتدائيـــــــــة

 


2291

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الرصيفـة الابتدائية القاضي السيد/ حسيـن عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

3225

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيـــــــــــم
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الاستئناف الضريبيــــــــــــــــــة

3228

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــان الابتدائية السيد/ جمــال اكــــــــرم فــــــــــوزي الردايــــــــــــده
رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة المفـــــــــرق الابتدائيــــــــــــــــــــــــــة

3231

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة غرب عمان الابتدائية القاضي السيد/ ايمـــــن محمدابراهيم بدر الغـــزاوي
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

1584

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــان الابتدائية السيد/ موســــى احمــــــد ابراهيــم مقـــــــدادي
رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــة عجلـــــــــــــــــــــون الابتدائيــــــــــــــة

1868

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــــان السيد/ محمـــد عبداللــه عيســى الخطيــــــب
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــان

3239

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان السيد/ سطــــام مشهور فايز المجالــــــــــــي
رئيســــــــــــــــاً لمحكمــة غرب عمـــان الابتدائيــــــــــــــــــــــة

2618

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الجنايات الكبـــــــــــــرى السيد/ محمــــد خلــــــف سلامــه البلـــــــــوش
مساعـــــــــداً لرئيـــــــــــس النيابــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــة

3345

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة العقبــــــــة الابتدائية القاضي السيد/ سليمـــان خلف سليمان الطراونـــــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

3348

نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جنوب عمان الابتدائية القاضي الدكتور/ جمال حسني درويش هــــــــــــارون
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

3351

نقــــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي السيد/ فـــــــراس احمد محمود الزغـــــــول
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

3355

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبـــــد اللــــه المومنـــي
قاضيـــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمــــــــــــان الابتدائية

3363

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرصيفـــــــــة الابتدائية السيد/ أحمــــــــــــد درويـــــــــش الشرعــــــــــــــــه
قاضيــــــــــــــاً لدى محكمة الزرقــــــــــــــــــــــــــاء الابتدائية

 


2701

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ اديـــــب عبداللـــه عايـــــف الخوالـــده
قاضيـــــــــــــــاً لــــــدى محكمـــة اربــــــــــد الابتدائيــــــــــــــــة

2555

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي المكتب الفني المنتدب والمسمى للعمل مديراً لوحدة التخطيط والتطوير لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي القاضي السيد/ علـــــي درويــــــش علـــــــي المسيمـــــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

2424

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمان الابتدائية السيد/ نايـــــــف علـــــي احمــــد المشاقبـــــه
رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة جنوب عمـــان الابتدائيـــــــــــــــــة

2525

نقـــــــــــــــــــــــل نائب عام الجنايات الكبــرى القاضي السيد/ اشـــــرف محمــد فلــيـح العبــداللـــــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

3371

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ جهـــــاد عطيــه حسن الدريــــــــــــدي
مساعـــــــــداً لرئيــــــــس النيابـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة

3372

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ محمـــــــد قاســـــم احمـــد حماديـــــن
رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــــة العقبــــــــــــة الابتدائيــــــــــــــــــــة

2190

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي الدكتور/عبداللــه فواز عبداللـه حمادنــه
قاضيـــــــــــــــاً لـــــــدى المحكمــــــــة الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــة

1862

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمـــد رضوان سالم العكــــــــور
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــان

2287

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمان القاضي الدكتور/ هشـــــــــام عـــوض سالــــــم الطراونـــــــه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة غرب عمان الابتدائيــة

1695

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي السيد/ احسان عبدالعزيز الصالح السلامات
نائبــــــــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبــــــــــــــــرى

2509

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــان الدكتور/ عبداللـــه احمد عبداللـــه عربيــــــــات
رئيســـــــــــــــاً لمحكمــــــــــة شرق عمــــان الابتدائيـــــــــــــة

2226

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ مــــراد سليــــــــم محمـــــــد العمـــــــــري
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمــــــــــــة عمــــــان الابتدائيــــــــــــــة

3227

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمـــــــــــــــــان الابتدائية السيد/ عطـــــا عبدالمعطي عطـــا الدويــــــك
قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمــــــــــة اربــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــة

2167

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام الضريبي القاضي السيد/ هانــي عبدالحليم محمــد العمايـــره
قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمــــة جنوب عمان الابتدائيــــة

2653

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمـــــــان القاضي الدكتور/ عبد الإله حجازي كريــم العســـــاف
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الجنايــات الكبــــــــــــرى

2643

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــان السيد/ مـــروان محمد سلامه المحاميــــــــد
رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــة جــــــــرش الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــة

2688

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــان السيد/ شجـــاع محمدوهبي يوسف التــــــل
رئيســـــــــــــاً لمحكمـــة الرصيفـــــــــــــــــــــة الابتدائيــــــــــــــة

1500

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ مخلــــد عســـاف عيـــد الرقـــــــــــــاد
قاضيـــــــــــــاً لدى محكمــة شمال عمــــــــــان الابتدائية

2526

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكـــــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ خليـــــل محمد عبدالقادر الصرايــره
رئيســــــــــــــاً لمحكمـــــــة معـــــــــــــــــــــان الابتدائيـــــــــــــــــة

2651

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جــــــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ ضــــرار محمــــــد سعيـــد عــــــــــــــواد
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــــــــــان الابتدائية

2145

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ عامـــــــر قاســـم هنــــدي القضــــــاه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية

2412

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ اسامـــــــــه محمود عبدالله سليمـــــــــــان
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــان

2559

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة معـــان الابتدائية القاضي السيد/ ايمــن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف معـــــــــــــــــــــــــــــــــان

2524

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام غرب عمــــــــــــــــــان القاضي السيد/ مؤيـــــد محمــــــــد علــــــــــي دردور
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة السلــــــــط الابتدائيــــــة

2164

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الطفية الابتدائية القاضي السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف معــــــــــــــــــــــــــــــــان

2511

نقـــــــــــــــــــــــلمدعي عـــــــام الزرقــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ مـــروان حكــم عبدالرحيــم سلامــــــــه
مدعيـــــــــــــاً عامـــاً لدى محكمـــة البدايـــة الضريبيــــــــــــة

 


2665

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف معــــــــــــــــــــان السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونــــــــه
رئيســـــــــــــــاً لمحكمـــــــــة الطفيلـــــــة الابتدائيـــــــــــــــــــــــة

2649

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شرق عمـان الابتدائية السيد/ حسن سلامه عطااللـــه الغويـــــــري
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جنوب عمـــــان الابتدائية

2118

نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــــــي عـــــــام السلــــــــــــــط القاضي السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعـــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــان الابتدائيــــــــــة

4584

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثــــــــــــــــــا الابتدائية السيد/ محمـــد علــي صحــــن عبيـــــــــــــدات
قاضيـــــــــــــــاً لــدى محكمـــــة اربـــــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــة

4900

نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــــي عــــــــام عمــــــــــــــان القاضي السيد/ عبــد اللـــه عايد خلـــــف الشــــــــــورة
مساعـــــــداً للنائـــــــب العـــــــــــام فـــــــــــــي عمـــــــــــــــــــان

2795

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/ طارق مسلـم علـــي الشخانبــــه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شرق عمان الابتدائيـة

4902

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جنوب عمـــــــــــان الابتدائية السيد/ أيمــــن سالــــــم خيــــــر المصالحــــــــــــه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الزرقـــــــــاء الابتدائيــة

2283

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقــــــــاء الابتدائية الدكتورة/ جواهــــر حســـن سلمــــان الجبـــــور
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــــــــــــان الابتدائية

2518

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايـــــده
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة مادبـــــــــــــــــا الابتدائية

3084

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/ ياسيـــــن سليم صــلاح بنــي حمـــــــــد
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة عمــــــــــان الابتدائيــــــــــــــة

2362

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــام مادبـــــــــــــــــــا القاضي السيد/ ابراهيـــم سلامه محمـــود الصرايـــــــره
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة السلـــــــــــــط الابتدائية

4912

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الاغوار الشمالية الدكتور/ فـــــــراس غازي سعيـــد الشطنـــاوي
مساعــــــــداً للنائــــــــب العــــــــــام فـــــــــي اربـــــــــــــــــــــــــد

2554

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شمال عمــــــــــان القاضي السيد/ محمــــود احمــــــــد فهــــد الفريحـــــات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمــــة عمــان الابتدائيــــــــــة

 


2132

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام المفــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/ عامـــر حلمـــي فـــــلاح طبيشـــــــــــــات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلح الأغوار الشماليــــة

2517

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الرمثـــــــــــــا الابتدائية السيد/ محـمـــــــد علـــــــي محمـــد الشيـــــــــــاب
قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــة اربـــــد الابتدائيـــــــــــــــــــــــة

1289

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيد/ هشــــام هاشم حامد ابو حشــــــــيش
قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــة الزرقــــاء الابتدائيــــــــــــــة

2023

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في عمـــــان القاضي السيد/ بــلال عوني ابراهيــم البخيـــــــت
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة غرب عمان الابتدائية

2664

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــام عمـــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/ رأفـــــــــت حابــس توفيـــق مجلـــــــــــي
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمان الابتدائيـة

1570

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة جـــــــــــــــــرش الابتدائية السيد/ علـــي سليمــــان عبـــود الزيادنـــــــــه
رئيســـــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة جــــــــــــرش الابتدائية

1923

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الكــــــــــــــــــرك الابتدائية السيد/ عـــــــلاء هـــواش محمـــود البكـــــــور
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الكـــــــــــــــــرك الابتدائية

2560

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام اربــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/ اميـــه نجيــب سالـــم الربضـــــــــــــــي
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جــــــــــــــــــرش الابتدائية

2750

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الكــــــــــــــــــــــــــرك السيد/ فايـــد خليفــه ابراهيــم الدهيســـــــات
قاضيــــــــــــــاً لــدى محكمــــــة صلــــــــــــــــــح بصيــــــــــــــــــرا

2512

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــــــــان الابتدائية السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحـــــــــات
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الكــــــــــــــــــــــــــــــرك الابتدائيـــة

5531

نقـــــــــــــــــــــــل مدعــــي عــــــــــــام الكـــــــــــــرك القاضي السيد/ رباع عبد القادر عبد الله الكيلانـــي
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة غرب عمــــــــان الابتدائيـــــــة

2361

نقـــــــــــــــــــــــل مدعـــــي عـــــــــــام عمــــــــــــان القاضي السيد/ محمـــد حمــــدان تيـــــم البديــــــــــرات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شرق عمـــــــان الابتدائية

2201

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/ عبدالحميد عبدالرحيم حامد السحيمــات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة جــــــرش الابتدائيـــــــــة

 


5539

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح سحاب القاضي السيد/ جابر عوده عبد اللـــه الشديفــــــــــــــات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية

5540

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــــــــــــام جـــــــــــــــــرش القاضي السيد/ ابراهيـــم أحمد ابراهيم الذيابــــــــــات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة شمال عمــــان الابتدائية

5545

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عـــام شمال عمـــــــــــان القاضي السيد/ نــــزار شاكـــــــر تركــــي الصرايـــــــــره
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمـــة مادبـــــــــــــا الابتدائية

2159

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ سامـــي خلـــــــف علـــــــي الرقــــــــــــاد
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمـــــــــــان الابتدائية

2081

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــام جنوب عمــــــــان القاضي السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامـــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمـــــــــــان الابتدائية

2403

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة المفــــــــــــــــــــــــــرق الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيســـى
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــة عجلــــــــــــون الابتدائيــــــة

2661

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام السلـــــــــــــــــــــــــــــــط القاضي السيد/ بــادي عبدالحميد سعــــود المجالــــــــــــــــــي
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشــــــــا

6004

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة شمال عمان الابتدائية السيد/ محمـــد عبدالفتاح فياض الخوالده
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة جـــــــــــــــــــــرش الابتدائيــــــــة

2240

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية السيدة/ نسريـن ابراهيم محمد المرافـــــــــــــي
مساعـــــــداً للنائــــــــب العـــــــــــــــام في عمــــــــــــــــــــــــــان

4533

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة غرب عمــــان الابتدائية السيد/ عصــــام ماجـــــــد زايد الحمـــــــــوري
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة جنوب عمــــــان الابتدائيـــة

2915

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــح الطيبــــــــــــــــــــــــــة السيد/ عبداللـــه احمد حسن الحـــــــــــواري
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة اربـــــــــــــد الابتدائـيــــــــــــــــــة

6136

نقـــــــــــــــــــــــل قاضـي المكتــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/ مهنـــد خليل عثمــــــان البطيخـــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائيــــــــــــــــــة

4368

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شـــرق عمـــــــــــان القاضي السيد/ زاهـــر علي درويــش السواعيــــــــــر
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمــــــــــــــــان الابتدائية

 


3839

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة تسويــــــة الاراضــــــــــي السيد/ حمـــــــزه ابراهيم عبداللـــــه الشرعـــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة الكـــــــــــــــــــــــــــــــرك الابتدائية

4410

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــــــــح بصيـــــــــرا السيد/ ابراهيـــــم خليـــل محمــــــد الرفايعــــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـة العقبـــــــــــــــــــــــــــة الابتدائية

4494

نقـــــــــــــــــــــــل مساعد النائب العام في اربـــد القاضي الدكتور/ اميــــــــن محمـــــد اميـــــــــن الغرايبـــــــــــــه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة المفــــــــــرق الابتدائية

3712

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيــــــــــــــــد السيد/ عــــادل محمــــد سلمان المشاقبــــه
قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــــة اربــــــــــــد الابتدائيــــــــــــــة

3098

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــــــان السيد/ فـــــــؤاد محمد محمـــــود عبيـــــــــدات
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمـــــــــــــــان الابتدائية

3053

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/ عمــــــــر فــلاح صالــــح الحياصــــــات
قاضيــــــــــــــاً لــــــــدى محكمـــــة الرصيفـــة الابتدائيــــــــة

2133

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــــا السيد/ صيـــاح محمــــــــد علـــــــــي عتــــــوم
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جنوب عمان الابتدائية

6135

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــــــرق السيد/ شـــادي محمـــــد محمــود المزعــــــل
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلـح البادية الشماليـــــــــــة

4614

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية الدكتورة/ لينـــــــا ابراهيم يوســـــــــف حســـــان
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمـــــــان الابتدائيــــة

3722

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام مادبـــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضي السيد/ فهــــد منــــــــور فضيــــــــل النهـــــــار
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلـــــح الجيــــــــــــــــــــزة

6504

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام شرق عمــــــــــان القاضي الدكتور/ محمــــد سلامه عيسى بنـي طــــــه
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة صلـــــــح سحــــــــــــــــاب

6531

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــــــــــــد السيد/ اشــرف صبحي عبدالله الحمـيـــدي
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عجلـــون الابتدائية

6514

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عجلـــــــــــــــــون الابتدائية السيد/ معيــن علـي محمــــــــد النصيــــرات
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة المفـــــــــــــــرق الابتدائيـــــــــــة

 


4497

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــــــــان السيد/ كمـال حنـــــا وهـــــدان السمردلـــــــي
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة غرب عمــان الابتدائية

6502

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنـــــــــــوب عمـــان السيد/ يـــزن سمير محمــــد الرطـــــــــروط
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح عيـــــــــــن الباشـــــــــــــــا

6507

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة السلـــــــــــــــــــــط الابتدائية السيدة/ مـــــرام محمــــــــــد عـلـي رحــــــــــال
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شرق عمــــــــــــان الابتدائية

6550

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــــــــــــان السيدة/ اسـراء محمـود عــواد الخرابشـــه
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة شمال عمــــــــــــان الابتدائية

6544

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا السيد/ سعـــــــد بشــــــــــار سالــم التـــــــــل
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلــــــــح ديـــــــــر عـــــــــــــــــلا

6537

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــا السيدة/ هنـــــــــاء جميـــل حافـــظ أبو حمديـــــــه
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

6547

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــة السيد/ صالــــــح ابراهيـــم احمـــد حســــــــــــــــــــن
قاضيـــــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة عمـــــان الابتدائيــــــة

6555

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان السيد/ المعتز باللــــه محمد احمد العباســـــــــي
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة اربـــــــــــــــــــــد الابتدائية

6510

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ فاتنـــه عبدالرحيم عبدالنبي قريشــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبــــــــــــا الابتدائية

5247

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيد/ إيـــــــــاد احمــــــــــد خضـــــر حســـــــــــــان
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح المـــــزار الجنوبـــــــــــي

6516

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المفــــــــــــــــــرق السيد/ الفيصــــــل سلطي ابراهيم الذيـــــــــــــاب
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـــة صلـــــــــــح الشوبـــــــــــــــــــــــك

7290

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح جــــــــــــــــــرش السيد/ عمـــــــــاد طــــــه فالــــــح شهــــــــــــــــــاب
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــــــان الابتدائية

6540

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/ محمد رشــراش يوسف النعيمـــــــــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لـــــــدى محكمـــة صلـــــــــــح الموقـــــــــــــــــــر

 


4697

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمة اربد الابتدائية السيدة/ اســـــــــلام صالـــح حســــــــن ردايـــــده
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح الاغــوار الشماليـــــــــة

7363

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــان الدكتور/ محمد عبداللـه محمد ابــو حمــــــــــــاد
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة السلــــط الابتدائيــــة

2674

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عــــــــــــــام جــــــــــــــرش القاضي السيد/ بــــــــدر محســـن عواد أبو دلــــــــــــــــو
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة اربــــــــــــــــــد الابتدائية

7041

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيدة/ نداء محمد عبد الرحيم القواسمـــــة
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جـــــــرش الابتدائية

4486

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ ســـوزان محـمد ابراهيـــــــــــــم سالـــــــم
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة السلــــــــط الابتدائية

7025

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي تنفيذ محكمةعمان الابتدائية السيدة/ شذى مصطفى يوســـف العطيـــــــات
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرصيفـة الابتدائية

6088

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــــــان السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيــــــــب
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح الشونــــة الجنوبيــــــة

7034

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــح الكـــــــــــــــــــــــورة السيد/ محمد سري احمد عبد اللـه غريــــــز
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة اربــــــــــــد الابتدائية

6290

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الموقــــــــــــــــــــــر الدكتور/ حمــــــزه عــــــوده سلامــــة النســـور
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الزرقــــاء الابتدائية

4626

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــــــــاء السيد/ باســـم محمــــد أحمــــــد القاضــــــــي
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة اربـــــــــــــد الابتدائية

5260

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـح المفــــــــــــــــــــــــــرق السيد/ حســــــــــــام محمــد خليــــل عميـــره
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلــــــح الحسينيــــــــــــــــــــــــة

6853

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــح اربــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/ الاء نعـــمــان قــــــدوره الروســـــــان
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرمثــــــا الابتدائية

6476

نقـــــــــــــــــــــــل مدعي عام محكمة صلح الجيزه القاضي الدكتور/ ثائـــــــر ياســر محمــد نصـــــار
مدعيــــــــــــــاً عاماً لدى محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية

 


3115

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمــــــان السيد/ سلامـــه احمـــد يوســف الحوامــــــده
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة بداية أحداث عمان

6851

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ احمـــــــد علـــي احمـــــــد الخوالــــــــــــــدة
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمـــة صلـــح بنــــــــــي عبيــــــــــــــــد

7808

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــد الدكتور/ عصــــام فايــــز محمــــود الخزاعــلـــــــة
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلـــــــح الطيبـــــــــــــــــــــــــــه

7017

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الســلــــــــــــط السيدة/ دعــــــاء صبحـــي محمـــد العمـــــــــري
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــــان الابتدائية

8014

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح بني عبيـــــــد الدكتورة/ سهـــى يحيــى يوســـف الصباحيـــــن
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عجلـــون الابتدائية

6242

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/ راتــــــــب محمـــد عــوض الدبوبـــــــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــــــــة صلـــــــــح ذيبــــــــــــــــــــان

6397

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح اربـــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ بشار عبدالله مصطفــى الرواشـــــده
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلـــــح الكـــــــــــــــــــــــــــوره

6814

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عين الباشـــــــــــا السيدة/ ديما هشام عبد الحليــم الكلــــــــوب
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمـان الابتدائية

7347

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح ناعــــــــــــــــــــــــور السيدة/ جمانـــه جمــــال ابراهيـــم المصــري
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شرق عمان الابتدائية

7361

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمــة صلــــــــح اربـــــــــــــــــــــــــد السيد/ مجـد منصور محمـــد عبيـــــــــــــدات
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلــــــــح الكــــــــــــــــــــــــــوره

7349

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ احمــــد منـــــور احمــد الرحامنــــــــــه
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة جنوب عمـــــان الابتدائية

7351

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ احمد ابراهيم "محمد رياض" احمد بندقجــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لـــــدى محكمـــة صلـــــــح فقـــــــــــــــــــــــــــــوع

7320

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شرق عمـــان السيدة/ مشيرة أحمد "عيد ناصـــر" دقدوقـــــــه
قاضيـــــــــــــــاً لــــدى محكمـــــة صلـــــح ناعــــــــــــــــــــــــــور

 


7027

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــح القصــــــــــــر السيدة/ حــــــلا ذيـــاب هويشـــــــل الطراونــــــــــة
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

8017

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح دير عــــــــــــــــــلا السيد/ معن "محمدعلي" رضوان الحيـــــــاري
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبــــــــــا الابتدائية

8021

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ محمـــد كايــــد اسماعيـــل ربابعــــــــــــه
قاضيـــــــــــــاً لـــدى محكمـــة صلــــح بنـــــي عبيــــــــــــــــــد

8022

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ مـــــدرك محمــــــــــد رشيــــــــد البـــــدور
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الرمثـــــــا الابتدائية

8027

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلـــــــــــح ذيبـــــــــــــــــان السيد/ تحسيـــن فـــارس فضـــل الماضـــــــي
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــان الابتدائية

8028

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ المعتـــــز حسن خلــيل ابـــــــــو داود
قاضيـــــــــــــــاً للتنفيذ لدى محكمة اربـــــــــــد الابتدائية

8029

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــــــح الشوبـــــــك السيد/ اشـــرف هاني عبـــــدالنبـــي المغايــــــــره
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـرق الابتدائية

8031

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمـــــــة صلـــح فقــــــــــــــوع السيد/ منيــــــر سعود مسلــــــم ابو قاعــــــــــــود
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

8345

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/ محمود يوسف مصطفى الزيــــــــــــادة
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة عمــــــان الابتدائية

8347

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــان السيدة/ عـــــــزه عدنـــان ابراهيـــــــم الشامــــــي
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكـمـة صلــــح عيـــن الباشــــــــــــــا

8351

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح العقبــــــــــــــــــــــــة السيد/ سهــــــــــــــم خالـــد سليمــــــان أبو ردن
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائيـــة

8352

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/ قاســـــــم محمــــد فالــــح العــــــــــــودات
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة صلح بني عبيـــــــــــــــــــــــــــــد

8356

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلــــح الحسينيــــــــــــــة السيد/ كـــرم عبدالكريـــم احمـــد المصــــــري
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـرق الابتدائيــة

 


3845

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمـــــــــــال عمان السيد/ ماهــــر سلمي دغمـــــان النيــــــــــــف
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى محكمــــــة صلــــــــــــح القصــــــــــــــــــر

7673

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/ أحمــــد ابراهيـــــــــــم عيـــد عســـــــــاف
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة العقبــــة الابتدائــية

7610

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــــان السيدة/ رزان علــــــي محمــــد الشافعــــــــــــي
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة مادبـــــــا الابتدائــية

7666

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة صلح الباديـــة الشمالية السيد/ سعــــــد محمـــــد سعـــــد العنانـــــــــزه
قاضيـــــــــــــــاً للصلح لدى محكمة المفـــرق الابتدائية

 


ثانياً: نقــــــــــــــــــــــــل الســـــادة القضـــــــاة ورؤســـــــــاء المحاكم التاليــــــة أسماؤهـــــــم بدرجاتهـــم ورواتبهــــم، وذلـــك اعتبـــاراً مــــن تاريــــــــــخ 15/9/2019 :-

1464

نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــم القاضي السيد/ يحيى سليم مصطفى محمد ابوعيــــــن
قاضيـــــــــــــــاً لـــدى المحكمــة الإداريـــــــــة العليـــــــــــــــــــــا

2717

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة اربــــــــــــــــد الابتدائية الدكتورة/ نــــــوال محمــد خليـــــل الجوهــــــــــــــري
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1873

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ خالــــــــد احمـــــــــد علي الطــــــــــــوره
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

3223

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــان السيد/ حــــــازم ربحي محمدسعيــــد عـــــــواد
رئيســــــــــــــــاً لمحكمـــة الزرقــــــاء الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

1472

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ محمد جــاداللـه عبد خصاونــــــة
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــــــــــــــــان

2229

نقـــــــــــــــــــــــل مفتـــــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضـــــي السيد/ أيــــوب سالــــم فـــــــلاح السواعيـــــــــر
رئيســــــــــــــــاً لمحكمــــــــة اربـــــــــــد الابتدائيـــــــــــــــــــــــــــة

2870

نقـــــــــــــــــــــــل مفتــــــــــش المحاكــــــــــــــــم القاضي الدكتورة/ نهـــــــاد عبدالكريــم خليــل الحسبـــــــان
رئيســــــــــــــاً لمحكمـــــــة السلـــــــــــط الابتدائيـــــــــــــــــــــــــة

*وقرر المجلس ايضا ترفيع ثمانية قضاة للدرجة العليا اعتبارا من الاول من ايلول المقبل وهم :

 

1464

مفتــــــــــــــــــــش المحاكـــــــــــــــــــــــم القاضي السيد/

 

يحيــى سليم مصطفى ابو عيـــــن

1884

قاضي محكمة استئناف عمـــــــــــــــــــان الدكتور/

 

علـــي رشيد حامد ابوحجيلــــــــــــــه

1541

رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

 

هايـــل محمد عايد العمـــــــــــــــــــرو

633

قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــــــــــرى السيد/

 

زهيـــر احمد محمد عطيـــــــــــــــــات

2353

أميــــــن عــــــــام وزارة العـــــــــــدل القاضي السيد/

 

زيـــاد محمد عابد الضمـــــــــــــــــور

2352

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

محمود صالح حامد الصورانــــي

2347

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

عدنـــان محمد فؤاد فريحــــــــــــــات

2356

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

رزق اسماعيل احمد ابو الفــــول

 

كما قرر المجلس ترفيع القضاة التالية اسماؤهم :

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخاصــــــة :-

 

2881

قاضي محكمة اربـــــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

محمد محمود موسى الصرايــره

 

2332

قاضي محكمة استئناف اربــــــــــــــــــــــد السيد/

 

خالد عبدالرزاق محمد النســور

 

2232

قاضي محكمة استئناف الجمـــــــــــــارك السيد/

 

هاني علي خالد البــــــــــــــــــــدور

 

1782

مساعد رئيس النيابة العامــة القاضي السيد/

 

عمر احمد عبدالله الحيــــــــــاري

 

1849

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

فيصل احمد محمود خصاونــــه

 

1472

رئيس محكمة الزرقـــــــــاء الابتدائية القاضي السيد/

 

محمد جادالله عبد خصاونـــــــــة

 

2278

مساعد رئيس النيابة العامـة الإدارية القاضي الدكتور/

 

هشام مفضي سالم المجالـــــــي

 

 

ثانيــــــاً :

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الأولـــــــــــــــى :-

 

2236

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/

 

محمد سلامه عبدالرحيم البصال

 

3227

قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

عطا عبدالمعطي عطا الدويـــــــك

 

2314

القاضـــــــــــــــــــــــي المبعــــــــــــــــــــــــــوث السيدة/

 

وداد مصلح محمد الضمـــــــــــــور

 

2514

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/

 

غازي محمد احمد المعاسفـــــــــــه

 

2167

مساعد نائب عام الضريبــة القاضي السيد/

 

هاني عبدالحليم محمد العمايـــره

 

2678

قاضي محكمة شمال عمـان الابتدائية السيدة/

 

مياسه صالح محمد عبيــــــــــدات

 

2513

القاضــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/

 

غازي سليمان عمر الهويمــــــــــل

 

2410

قاضي محكمــــة أمــــــــــن الدولــــــــــــــة السيد/

 

منتصر محمد علي عبيــــــــــــدات

 

2653

مدعي عام شمال عمـــان القاضي الدكتور/

 

عبدالاله حجازي كريم العســــاف

 

2569

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

محمود رسلان سليمان الزعبــــي

 

2643

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/

 

مروان محمد سلامه المحاميــــــد

 

2626

قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/

 

سامر احمد عبدالكريم الطراونــه

 

2677

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

مرضي غالب سليم الخصاونــــــه

 

2507

قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/

 

طارق منذر احمد الرشيـــــــــــــــــــد

 

2688

قاضي محكمة استئناف عمــــــــــــــــان السيد/

 

شجاع محمدوهبي يوسف التــــل

 

2371

قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/

 

رمزي عناد احمد النوايســـــــــــــــــه

 

1500

مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/

 

مخلد عساف عيد الرقــــــــــــــــــــــاد

 

2548

قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/

 

خالد نصرالله شراري الكواليـــــــــت

 

2376

قاضي محكمة الاستئناف الضريبيــة السيد/

 

عارف يوسف عارف فريحــــــــات

 

2503

قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/

 

صالح سلمان سالم الطراونــــــــــه

 

2736

قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/

 

نذير علي عبداللطيف شحـــــــاده

 

2397

رئيس تنفيذ محكمة عجلــــون الابتدائية القاضي السيد/

 

محمد عبدالحميد علي القضـــــاه

 

879

مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/

 

حسن سالم حسن النســـــــــــــــــور

 

2549

قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/

 

محمد عبدالرحمن محمد العـــــدوان

 

977

رئيس تنفيذ محكمة شمال عمـــــان الابتدائية القاضي السيد/

 

اياد صلاح عبدالله مهيــــــــــــــــــار

 

2647

قاضي تنفيذ محكمة عمــــــان الابتدائية السيد/

 

باسل خلف سليم الفالــــــــــــــــــــــح

 

2667

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

 

عاكف عبدالكريم محمد طويقـــــات

 

2639

القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/

 

اشرف يحيى عايد الحباشنـــــــــــه

 

2676

قاضي محكمة الجنايات الكبــــــــــــــرى السيد/

 

مالك ماجد زايد الحمــــــــــــــــــــوري

 

2526

قاضي محكمة الكرك الابتدائيـــــــــــــــة السيد/

 

خليل محمد عبدالقادر الصرايـــره

 

2529

مساعد نائب عام الجنايـات القاضي السيد/

 

بكر صالح عبد القرعـــــــــــــــــــــــان

 

2212

قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/

 

ابراهيم حسين سلامه الطراونــــه

 

2191

مدعي عام احداث عمــــان القاضي السيدة/

 

رنا عناد عبدالمعطي الذنيبــــــات

 

2651

قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/

 

ضرار محمد سعيد عـــــــــــــــــــــــواد

 

2145

مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/

 

عامر قاسم هندي القضـــــــــــــــــاه

 

2392

قاضي محكمة العقبــــــــــــــة الابتدائية السيد/

 

منور خلف محمد الصرايـــــــــــــــره

 

2292

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

عيسى علي الذيب الروابـــــــــــــده

 

2658

قاضي محكمة شرق عمـــــان الابتدائية السيد/

 

ابراهيم احمد عبدالرحمن الطراونــه

 

2412

رئيس محكمة المفــــرق الابتدائية القاضي السيد/

 

اسامه محمود عبدالله سليمـــــان

 

2252

رئيس تنفيذ محكمة العقبـــــــة الابتدائية السيد/

 

توفيق علي اربيع التوايهــــــــــــــــه

 

2683

مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/

 

ماهر كساب شلال القاضـــــــــــــي

 

2576

قاضي محكمة الجنايــــــــات الكبرى الدكتور/

 

حسان مجلي فارس المجالـــــــــي

 

1308

قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

فواز فهد سعد الغريــــــــــــــــــــــــــــــر

 

2522

مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/

 

سلطان خليف مبارك الشخانبــــه

 

2494

قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

احسان محمد حسين حوامـــــــــده

 

2157

مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/

 

عاصم حسين رجا بني هانـــــــــي

 

2559

رئيس محكمة معـان الابتدائية القاضي السيد/

 

ايمن فؤاد عطيوي العقايلـــــــــــــــه

 

2524

مدعي عام غرب عمـــــــــــان القاضي السيد/

 

مؤيد محمـــــــد علــــــــــــــــي دردور

 

2516

رئيس محكمة السلــــــــط الابتدائية القاضي السيد/

 

مازن محمد موسى الجعافــــــــــره

 

938

القاضي المسمى للعمل لدى محكمــة الشرطــة السيد/

 

عمار محمود حسن الكلـــــــــــــوب

 

2164

رئيس محكمة الطفيلـــــة الابتدائية القاضي السيد/

 

بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايلـــــــه

 

2562

قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/

 

اسماعيل محمد قسيم علاونــــــه

 

2505

مدعي عـــــــــــام العقبـــــــــــــــة القاضي السيد/

 

راكان محمد علي الذيابــــــــــــــــات

 

2754

رئيس محكمة مادبـــــا الابتدائية القاضي الدكتور/

 

نصار محمد اسبيتان الحلالمــــه

 

2511

مدعي عــــــــــام الزرقـــــــــــــاء القاضي السيد/

 

مروان حكم عبدالرحيم سلامــــــه

 

2665

قاضي محكمة استئناف معـــــــــــــــــان السيد/

 

ذياب عبدالهادي ذياب الطراونـه

 

2531

القاضــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــــــوث السيد/

 

ماجد فليح بخيت الغويـــــــــــــــــري

 

 

 

ثالثــــــاً :

ترفيـــــــــــــــــــــــع القاضــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــار السيد/ فؤاد محمـــــــــــد أحمــــــــــد جــــــــــرن إلى أدنــــــــى مربـــــوط الدرجـــــــة الأولــــــــــى، وذلك اعتباراً من تاريـــــخ 11/9/2019 .

 

رابعــــــاً :

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثانيـــــــــــــــة :-

 

2538

قاضي محكمة جنوب عمـــان الابتدائية السيد/

 

لؤي فؤاد احمد ولويــــــــــــــــــــــــــــــل

 

4973

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد القاضي السيد/

 

علي عليان محمد ابوزيـــــــــــــــــــد

 

2554

مدعي عام شمال عمـــــــــان القاضي السيد/

 

محمود احمد فهد الفريحــــــــــــات

 

2132

مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/

 

عامر حلمي فلاح طبيشــــــــــــــات

 

1815

مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/

 

تيسير حمدان سميران بني خالد

 

2210

قاضي جنايات احـــــــداث عمـــــــــــان السيدة/

 

ايمان علي سلمان القطارنــــــــــــه

 

1423

قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

عايد محمد نزال الذيابــــــــــــــــــــات

 

2662

مدعي عام المفـــــــــــــــــــــــرق القاضي السيد/

 

بسام محمد علي القصيـــــــــــــــري

 

1858

قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/

 

فارس حمدان فاعور اللاحـــــــــــم

 

3067

قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/

 

محمد نايف سلامه ابوالغنـــــــــــــم

 

836

قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/

 

محمود سالم عواد المصـــــــــاروه

 

2237

قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/

 

خلدون ابراهيم لافي المعايطـــــــه

 

2517

قاضي محكمة الرمثـــــــــــــــا الابتدائية السيد/

 

محمد علي محمد الشيـــــــــــــــــاب

 

1289

قاضي محكمة غرب عمــــــان الابتدائية السيد/

 

هشام هاشم حامد ابو حشيــــش

 

2523

قاضي محكمة المفــــــــــرق الابتدائية السيد/

 

فرحان دخيل السمير الطالــــــــــب

 

2521

مدعي عام الكــــــــــــــــــــــــــــرك القاضي السيد/

 

احمد خلف صباح ابو نويــــــــــــر

 

4974

قاضي محكمة معــــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

علي ممدوح احمد ابوحيانـــــــــــــه

 

2160

مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/

 

قحطان احمد محمد قواقـــــــــــــــــزه

 

4975

قاضي محكمة المفــــرق الابتدائية الدكتور/

 

خالد كمال احمد عكاشــــــــــــــــــــــه

 

4976

قاضي محكمة عجلـــــــــون الابتدائية السيد/

 

هشام حسين علي الرواشـــــــــــده

 

2534

قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/

 

محمد ابراهيم محمد الطلافيـــــــح

 

1857

مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/

 

عاطف محمد احمد الزيادنـــــــــــه

 

2023

مساعد نائب عام عمـــــــــان القاضي السيد/

 

بلال عوني ابراهيم البخيــــــــــــــت

 

2664

مدعي عام عمـــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/

 

رأفت حابس توفيق مجلــــــــــــــــــي

 

1570

قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/

 

علي سليمان عبود الزيادنــــــــــــه

 

2241

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

نضال نور سلامه الربضـــــــــــــــي

 

2367

مدعي عام معـــــــــــــــــــــــــــــان القاضي السيد/

 

محمد مسند حرب ابو تايــــــــــــــه

 

1923

قاضي محكمة الكـــــــــــــــرك الابتدائية السيد/

 

علاء هواش محمود البكـــــــــــــور

 

2581

رئيس تنفيذ محكمة الكــــرك الابتدائية القاضي السيد/

 

معن عبدالوهاب موسى المبيضين

 

900

قاضي محكمة جـــــــــــــــرش الابتدائية السيد/

 

غسان حسين عبدالقادر عبهري

 

2197

مساعد نائب عام معـــــــــــان القاضي السيد/

 

محمد عقله اسماعيل السعيدات

 

2488

قاضي محكمة الاستئناف الضريبيـــــــة السيدة/

 

علا محمد احمد الخصاونــــــــــــــه

 

3066

مساعد نائب عام اربــــــــــــــد القاضي السيد/

 

زيد نجيب علي الذيابـــــــــــــــــــــات

 

4977

مدعي عام الزرقـــــــــــــــــــــــاء القاضي السيد/

 

احمد عابد مهنا بصبـــــــــــــــــوص

 

4978

قاضي محكمة السلـــــــــــط الابتدائية السيدة/

 

ايمان مصطفى محمد كساب الروســــان

 

1901

مدعي عام العقبــــــــــــــــــــــــــة القاضي السيد/

 

عادل عبدالغني عوض الجعافـره

 

4979

رئيس تنفيذ محكمة المفـــــرق الابتدائية القاضي السيد/

 

حسين سليم احمد عبابنـــــــــــــــــه

 

4980

مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/

 

حسين عوده رزق الخلايلـــــــــــــه

 

2747

قاضي محكمة البداية الضريبيـــــة الدكتورة/

 

لبنى احمد عوض مرعي كريشـــان

 

4981

مدعي عام الجنايـــــــــــــــــــات القاضي السيد/

 

احمد عبدالله محمد الكنانـــــــــــــي

 

2444

قاضي محكمة الرصيفـــــــة الابتدائية السيد/

 

محمد ضيف الله عبدالرحيم الجــزازي

 

4982

قاضي محكمة الزرقـــــــــــاء الابتدائية السيد/

 

خير الدين محمد عبد الحياصـــات

 

2560

مدعي عام اربــــــــــــــــــــــــــــــــد القاضي السيد/

 

اميه نجيب سالم الربضــــــــــــــــــي

 

2238

قاضي محكمة اربــــــــــــــــــــد الابتدائية السيد/

 

عبدالله دخل الله مفلح الرفاعـــي

 

4983

رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/

 

عاطف مرجي خلف الخلايلـــــــــه

 

2443

رئيس تنفيذ محكمة السلـــــــــط الابتدائية القاضي الدكتور/

 

ممدوح عارف هزاع العلاويـــــــــن

 

 

خامساً:

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الثالثـــــــــــــــة :-

 

2133

قاضي محكمة صلح عين الباشــــــــــا السيد/

 

صياح محمد علي عتــــــــــــــــــــــوم

 

3689

قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

حسن ناصر حمدالله الدبايبـــــــــه

 

6135

قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/

 

شادي محمد محمود المزعـــــــــــل

 

4641

قاضي المكتـــــــــــب الفنــــــــــــــــــــــــــــــــي السيد/

 

محمد ناصر علي ناصـــــــــــــــــــــر

 

2137

قاضي محكمة الجمــــــــارك الابتدائية السيد/

 

اياد انور حسن الجيــــــــــــــــرودي

 

7799

قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــرش الدكتور/

 

عماد خليل جادالله الفيومـــــــــــــي

 

7800

قاضي محكمة عمـــــــــان الابتدائية الدكتور/

 

مناور علي منور ابو الغنـــــــــــــم

 

7801

قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/

 

ايمن عبدالله محمد الربابعــــــــــــة

 

7802

قاضي محكمة صلح جنوب عمـــــــان الدكتورة/

 

ختام حسين توفيق الحجــــــــــــاج

 

7803

قاضي محكمة عمــــــــــــــان الابتدائية السيد/

 

قيس احمد محمد الدبــــــــــــــــــاس

 

7804

قاضي محكمة عمـــــــــــان الابتدائية السيدة/

 

ميسون عرسان رشيد الحشايكة

 

 

سادساً:

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الرابعــــــــــــــة :-

 

4697

قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/

 

اسلام صالح حسن ردايـــــــــــــــــده

 

7363

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــان الدكتور/

 

محمد عبدالله محمد ابو حمــــــاد

 

5262

قاضي محكمة صلح جنوب عمان الدكتور/

 

زياد عيسى عبدالكريم ابوعرابي العــــــــدوان

 

6087

قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــرق الدكتور/

 

محمد احمد على المحاسنـــــــــــــة

 

7355

قاضي محكمة العقبــــــــة الابتدائية الدكتور/

 

سليمان علي سليمان عمايــــــــره

 

6525

قاضي محكمة صلح بني كنانــــــــــــــه السيد/

 

محمود ماجد علي عـــــــــــــــــــــــزام

 

6575

قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/

 

احمد هشام محمد منصـــــــــــــــور

 

7042

قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/

 

مصعب مصباح اسعد ذيــــــــــــاب

 

7022

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

سنابل عمر محمد الصمــــــــــادي

 

7048

قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/

 

سوزان اسماعيل محمد حيمـــور

 

6414

قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/

 

سامي يونس حسن الهـــــــــــواري

 

7045

قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/

 

نضال محمود احمد شواشـــــــــــره

 

5026

قاضي محكمة صلح شـرق عمـــان السيدة/

 

خلود سليمان مطلق الجهــــــــران

 

4607

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

فاتن محمود عبد الله ابو الجمـــال

 

7028

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

دانا كايد محمد ساغــــــــــــــــــــــــــــه

 

7043

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

نوال صالح محمد الخطيـــــــــــــــب

 

2674

مدعي عام جـــــــــــــــــــــــــــرش القاضي السيد/

 

بدر محسن عواد أبودلــــــــــــــــــــــو

 

7041

قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/

 

نداء محمد عبدالرحيم القواسمـة

 

7023

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

سوار محمود علي الرشـــــــــــــدان

 

6811

قاضي محكمة صلح غرب عمــــــان السيدة/

 

تأييد محمد ذياب عبد الرحمن الخلايلـة

 

7044

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

عروب حسني عبد الفتاح العطيـــــات

 

7039

قاضي محكمة صلح الاغوار الشماليـــة السيد/

 

هلال ابراهيم هلال الخطيـــــــــــــب

 

6818

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

هيفاء مامون صبحي الكيالـــــــي

 

7025

قاضي تنفيذ محكمة عمـــان الابتدائية السيدة/

 

شذى مصطفى يوسف العطيــات

 

5022

قاضي محكمة صلح مادبــــــــــــــــــــــــا السيدة/

 

سماح سمير حسني الصــــــــــــدر

 

5047

قاضي محكمة صلح عجلـــــــــــــــــون السيدة/

 

منى هلال محمد الرشــــــــــــــــــدان

 

6396

قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

عاصم عوض سالم الطراونــــــــــة

 

7047

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

فتون علي احمد بــــــــــــــــــــــــــدران

 

5261

قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/

 

سامر محمد يوسف الثوابيـــــــــــة

 

7049

قاضي محكمة صلح الرصيفـــــــــــــــة السيدة/

 

إيناس عقله محمد العليـــــــــــــــان

 

6088

قاضي محكمة صلح جنوب عمــــــان السيد/

 

احمد منصور سعد الشيخ ذيــب

 

7034

قاضي محكمة صلح الكـــــــــــــــــــــــــورة السيد/

 

محمدسري احمد عبدالله غريـــــز

 

 

7026

رئيس قسم الاتصال الداخلي في الأمانة العامة للمجلــس القضائـي القاضي السيدة/

 

وسن فيصل حسن الرواشـــــــــــدة

 

7046

قاضي محكمة صلح الرمثــــــــــــــــــــــــــا السيد/

 

فخري مصطفى عبدالله كيلانــــي

 

7038

قاضي محكمة صلح شرق عمــــان السيدة/

 

مياده عبدالغني مصطفى جــــلاد

 

7021

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

روز ميشيل جون صليبــــــــــــــــــــا

 

7052

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

زينة محمد فرج عبدالرحيم السلايـمة

 

7029

قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

عمر فاروق محمد علي الحمصي

 

7055

قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/

 

اسراء كمال مصطفى الطلافحـــه

 

7024

قاضي محكمة صلح الرمثـــــــــــــــــــــــا السيدة/

 

رباب باسم مصطفى العمـــــــــــري

 

6290

قاضي محكمة صلح الموقـــــــــــــــــر الدكتور/

 

حمزه عوده سلامه النســــــــــــــور

 

7056

قاضي محكمة صلح شمال عمــــان السيدة/

 

اسراء صالح سالم الطراونـــــــــــــه

 

4626

قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/

 

باسم محمد احمد القاضــــــــــــــــي

 

6272

القاضــــــــــــــــــــــــــــي المبعـــــــــــــــــــــــــوث السيد/

 

عبدالله اسماعيل عبدالله الحسنــــــات

 

6850

قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــد الدكتورة/

 

هديل محمد فضل العتيلـــــــــــــــــي

 

7040

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

سوسن محمد عيد هنـــــــــــــــــــدي

 

6478

قاضي حكم احداث اربــــــــــــــــــــــــــــــــد السيدة/

 

اسماء محمد احمد ربابعـــــــــــــــــة

 

6477

قاضي محكمة صلح جــــــــــــــــــــــرش السيدة/

 

اريج ابراهيم حسين ارحيــــــــــــــــل

 

5260

قاضي محكمة صلح المفـــــــــــــــــــــرق السيد/

 

حسام محمد خليل عميــــــــــــــــــــره

 

7030

قاضي محكمة صلح السلــــــــــــــــــــــــط السيد/

 

زيدون صالح محمود خريـــــــــس

 

7050

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

زهيه صادق احمد محيســـــــــــــــن

 

7059

قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/

 

بيان منعم عبدالنبي المغايــــــــــرة

 

6853

قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــــد السيدة/

 

الاء نعمان قدوره الروســـــــــــــــان

 

7054

قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/

 

الياس فؤاد الياس ابو جريــــــس

 

6476

مدعي عام الجيـــــــــــــــــــــزه القاضي الدكتور/

 

ثائر ياسر محمد نصــــــــــــــــــــــــار

 

6854

قاضي محكمة صلح عمــــــــــــــــــــــان السيدة/

 

نور رياض محمد البـــــــــــــــــــدور

 

3115

قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/

 

سلامه احمد يوسف الحوامـــــــده

 

6851

قاضي محكمة صلح اربـــــــــــــــــــــــــد الدكتور/

 

احمد علي احمد الخوالـــــــــــــــــــدة

 

6738

قاضي محكمة صلح شرق عمــــــــان السيد/

 

محمود محمد ارشيد الزيــــــــــــــود

 

7057

قاضي محكمة صلح جنوب عمـــان السيدة/

 

احلام محمد فلاح الجبــــــــــــــــــور

 

5039

مدير وحدة شؤون التدريب والتخصـص في الأمانـة العامــــــــة للمجلـــــــس القضائـــــــــــي القاضي السيدة/

 

رائدة محمد احمد بـــــــــــــــــــــــوادي

 

سابعــاً:

ترفيـــــــــــــــــــــــع الســادة القضــاة التاليــة أسماؤهـــم إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة الخامســــــــة :-

 

8019

قاضي محكمة صلح الزرقـــــــــــــــــــــاء السيد/

 

احمد حميدان راجي القهمــــــوس

 

8020

قاضي محكمة صلح عمـــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

اياد محمد حسين العويســـــــــــات

 

8021

قاضي محكمة صلح عجلــــــــــــــــــــون السيد/

 

محمد كايد اسماعيل ربابعــــــــــــه

 

8022

قاضي محكمة صلح اربــــــــــــــــــــــــــــــد السيد/

 

مدرك محمد رشيد البـــــــــــــــــــدور

 

8024

قاضي محكمة صلح الرصيفــــــــــــــــــة السيد/

 

محمد عبداللطيف محمود العوامله

 

8025

قاضي محكمة صلح مادبـــــــــــــــــــــــــــا السيد/

 

يعقوب حسين ماضي الرواشــده

 

8026

قاضي محكمة صلح غرب عمـــــــــان السيد/

 

اشرف غصاب عبدالله ابو رمان

 

8027

قاضي محكمة صلح ذيبــــــــــــــــــــــــــان السيد/

 

تحسين فارس فضل الماضــــــــي

 

8028

قاضي تنفيذ محكمة اربــــد الابتدائية السيد/

 

المعتـــــــــــز حسن خليل ابو داود

 

8029

قاضي محكمة صلح الشوبــــــــــــــــــــك السيد/

 

اشرف هاني عبدالنبي المغايــــره

 

8031

قاضي محكمة صلح فقــــــــــــــــــــــــــــوع السيد/

 

منير سعود مسلم ابو قاعــــــــــود

 

8032

قاضي محكمة صلح سحــــــــــــــــــــاب السيدة/

 

مجد مسلم علي الشخانبــــــــــــــــه

 

8033

قاضي محكمة صلح السلـــــــــــــــــــــط السيدة/

 

منار ابراهيم احمد الحســـــــــــــــــن

 

7051

قاضي محكمة صلح شمال عمـــــــان السيد/

 

سامي ارشيد خليل الرحامنـــــــــــة


2642

نقـــــــــــــــــــــــل قاضي محكمة عمــــــــان الابتدائية الدكتور/ بســــــام محمـــــــد راشــــــد التلاهيــــــــــن
رئيســــــــــــــاً لمحكمــــــــة الكــــــــــــرك الابتدائيــــــــــــــــــــــــــــة

2516

نقـــــــــــــــــــــــل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ مــــازن محمد موســــــى الجعافـــره
قاضيـــــــــــــــاً لدى محكمة استئناف عمــــــــــــــــــــــــــــــــــان


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق