 وطنا نيوز -انهاء عقد المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء
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انهاء عقد المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء
التاريخ : 25-07-2019 02:59:56 المشاهدات: 1330

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري الى رئيس بلدية الزرقاء لانهاء عقد المدير التنفيذي في البلدية .
ووجه المصري كتابا الى رئيس بلدية الزرقاء لعرض انهاء عقد المدير التنفيذي على المجلس البلدي لمخالفتة قرار مجلس الوزراء رقم 1562 تاريخ 25/1/2017 والمتضمن عدم تعيين اي متقاعد حاصل على راتب اعتلال بعد 1/2/2017 .
يذكر بأن موظفو بلدية الزرقاء تقدموا بالطعن باجراءات تعيين مدير تنفيذي بعد حصوله على تقرير لائق صحي عند تعيينه وبعدها حصلوله على تقرير من اللجان الطبية العليا بعلولية بعجز جسيم لغايات التقاعد .


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