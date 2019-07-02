انهاء عقد المدير التنفيذي لبلدية الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري الى رئيس بلدية الزرقاء لانهاء عقد المدير التنفيذي في البلدية .

ووجه المصري كتابا الى رئيس بلدية الزرقاء لعرض انهاء عقد المدير التنفيذي على المجلس البلدي لمخالفتة قرار مجلس الوزراء رقم 1562 تاريخ 25/1/2017 والمتضمن عدم تعيين اي متقاعد حاصل على راتب اعتلال بعد 1/2/2017 .