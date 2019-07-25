الرئيسية | محليات الأمن: 567 مخالفة مرورية باحتفالات التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:ضبطت إدارة السير 567 مخالفة مرورية خلال الساعات الأولى لإعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي). تفصيلا، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة السير ومن خلال الحملة المرورية الخاصة التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) حيث تمكنوا من ضبط 567 مخالفة لمخالفات ارتبطت بالتعبير السلبي عن الفرح كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور واستخدام المنبه بصورة مزعجة. وأهاب السرطاوي بالاخوة المواطنين الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات، مؤكدا الاستمرار بحملات الرقابة والضبط لكافة تلك المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر