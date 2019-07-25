الرئيسية | محليات وزراء يتساءلون وينتقدون : كيف حُسبت علامة 100%؜ بالتوجيهي؟

وطنا اليوم-عمان:انتقد وزير التربية والتعليم الاسبق فايز السعودي حصول طلبة التوجيهي على علامات مرتفعة، مطالبا بضرورة اعادة النظر بمضمون امتحان التوجيهي.

السعودي قال بتصريحات صحفية ان نجاح امتحان التوجيهي ليس اداريا فقط، وانما بكفايات وقدرات الطلبة.

وكشف السعودي ان سهولة الامتحان لهذا العام والعلامات العالية كانت لانجاح تجربة امتحان التوجيهي لمرة واحدة.

الى ذلك علق الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالدة، على أعلى علامة بالتوجيهي بواقع 100%.

وغرد الدكتور الخوالد عبر حسابه على تويتر:

اعتقد بالنسبة للطالب الذي حصل على علامة ١٠٠٪؜، تبارك الله وربنا يحميه ويحفظه، أن الطلبة الأوائل التسعة الذين تلوه بالترتيب معدل كل واحد منهم مقرب لأقرب عشر للأعلى إلى ٩٩.٩٪؜ في حين معدله الأول أكثر من ذلك واعتقد ٩٩.٩٢٨٪؜ .. من حقه أن يُميز عنهم ولأن العلامات فيها كسور عشرية من خانة واحدة فقط.. كان الخيار إما احتساب معدله ٩٩.٩٪؜ مثل بقية الطلبة الأوائل أو تقريبا للأعلى ١٠٠٪؜ وهذا أكثر إنصاف له مقارنة مع بقية الأوائل.. هذا توقعي.. طبعا المعنيون بالوزارة أدرى وأعرف بواقع الحال

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