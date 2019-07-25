 وطنا نيوز -توفي قبل أسبوع ومعدله بالتوجيهي 98.4%
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
توفي قبل أسبوع ومعدله بالتوجيهي 98.4%
التاريخ : 25-07-2019 01:55:45 المشاهدات: 2506

وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج الثانوية العامة حصول الطالب المتوفى قبل ستة أيام، محمد وصفي علي العزايزة، على معدل 98.4% في امتحان التوجيهي/ الفرع العلمي.
وكانت صفحات معلمين وأقرباء وأصدقاء الشاب العزايزة اتشحت بالسواد مطلع الأسبوع الحالي بعد اعلان نبأ وفاته اثر حادث سير تعرض له أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء.
وشهد معلمون درسوا الطالب الرمثاوي العزايزة بحسن خُلق الشاب وتميّزه وذكائه.
رحم الله الشاب العزايزة وأدخله فسيح جناته.. وألهم ذويه الصبر والسلوان.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق