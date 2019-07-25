توفي قبل أسبوع ومعدله بالتوجيهي 98.4%

وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج الثانوية العامة حصول الطالب المتوفى قبل ستة أيام، محمد وصفي علي العزايزة، على معدل 98.4% في امتحان التوجيهي/ الفرع العلمي.

وكانت صفحات معلمين وأقرباء وأصدقاء الشاب العزايزة اتشحت بالسواد مطلع الأسبوع الحالي بعد اعلان نبأ وفاته اثر حادث سير تعرض له أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء.

وشهد معلمون درسوا الطالب الرمثاوي العزايزة بحسن خُلق الشاب وتميّزه وذكائه.