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إرادة ملكية بإضافة 3 بنود جديدة على أعمال مجلس الأمة
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة بنود جديدة إلى الأمور التي أدرجت في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 24-6-2019 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارها، وهي حسب الآتي:
1- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
2- مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
3- مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.
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