 وطنا نيوز -إرادة ملكية بإضافة 3 بنود جديدة على أعمال مجلس الأمة
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إرادة ملكية بإضافة 3 بنود جديدة على أعمال مجلس الأمة
التاريخ : 25-07-2019 01:52:30 المشاهدات: 1275

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة بنود جديدة إلى الأمور التي أدرجت في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 24-6-2019 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارها، وهي حسب الآتي:

1- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.

2- مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.

3- مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.


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