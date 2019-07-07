الرئيسية | محليات إرادة ملكية بإضافة 3 بنود جديدة على أعمال مجلس الأمة

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة بنود جديدة إلى الأمور التي أدرجت في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 24-6-2019 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارها، وهي حسب الآتي: 1- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019. 2- مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019. 3- مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

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