المعاني: 58.3 % نسبة النجاح بالتوجيهي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني،الخميس،إن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بلغت 58.3%، وبعدد ناجحين بلغ 77124 طالبا، من أصل 195134 طالبا، والذي شهد حصول الطالب الأول على المملكة على معدل 100%.

وذكر المعاني أن 133274طالباً حضروا للامتحان من أصل من يحق لهم التقدم.

وبلغ عدد الطلبة النظاميين المشتركين على مساري الأكاديمي والمهني الشامل 99613 طالبا، تقدم منهم 90062.

وبلغت نسبة النجاح للطلبة النظاميين في فرع الشامل الأكاديمي 60.5%، وفي الفرع العلمي 71.1%، وفي الفرع الأدبي 52.6%، أما الفرع الثانوي الشامل المهني 41.4%، والفرع الصناعي 33.8%، والفرع الزراعي 44.7%، والفرع الفندقي 45.2%، والاقتصاد المنزلي 47%، والفرع الشرعي 45.7%.

أما في الدراسة الخاصة فقد اشترك فيها 59581 طالبا، تقدم منهم 43178 طالباً، وكانت نسبة الناجحين في فرع الثانوي الشامل الأكاديمي 58.8%.

وكانت نسبة الناجحين في الفرع العلمي 70.3%، وفي الفرع الأدبي 52.6%، وفي الفرع الشرعي 36.5%، وفي فرع المعلوماتية 46.3%، وفي فرع التعليم الصحي 32.9%.

أما في المسار الثانوي الشامل المهني فكانت نسبة النجاح 54.8%، وبلغت نسب النجاح في فروع الصناعي 60.7%، والزراعي 55.5%، والفندقي 60.6%، والاقتصاد المنزلي 45.%.

وسبق المؤتمر الصحفي إعلان النتائج عبر موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم.

وحضر المؤتمر الطلبة الأوائل من جميع الفروع، من دون معرفتهم بالمراكز التي حصلوا عليها مسبقاً.

وشارك في الدورة التي بدأت أولى جلساتها يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران، وانتهت في الأول من تموز (يوليو) من الشهر الحالي نحو 159209 مشتركين في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

وتوزع المشتركون في الامتحان بواقع 99927 طالبا نظاميا، فيما بلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة 59282، وتوزعت أعداد المتقدمين للامتحان بواقع 56268 للفرع العلمي، 80673 للأدبي، 192 الشرعي، 2674 المعلوماتية، و 156 للتعليم الصحي، 8184 الصناعي، 2664 الزراعي، 1892 الفندقي- السياحي، و 6506 مشتركين بفرع الاقتصاد المنزلي.

وعقدت الامتحانات في 1469 قاعة موزعة على 513 مدرسة في الأردن، وهيأت الوزارة 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة في كل مديرية لأي حالة طارئة.

كما تقدم للامتحان 37 مشتركا ومشتركة في 9 قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث.

سجلت الدورة المنتهية 280 مخالفة ، رغم ارتفاع عدد المشاركين فيها إلى نحو 160 ألف مشترك ومشتركة في جميع الفروع.

وبدأت وزارة التربية والتعليم يوم السبت 15 يونيو/حزيران، عملية تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) وانتهت يوم السبت في 13 تموز/يوليو من الشهر الحالي.

وتولى نحو 17 ألف معلم ومعلمة، عملية تصحيح دفاتر الامتحان التي كانت ترد مباشرة إلى مراكز التصحيح التي تتوزع على مختلف محافظات المملكة وعددها 89 مركزا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت، عن صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في عملية مراقبة وتصحيح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.