وزارة الصناعة والتجارة تحدد أسعارا استرشادية للالبان

وطنا اليوم-في ضوء قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري المتضمن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة كلف المواد الأولية والمواد التشغيلية للألبان ومشتقاتها فقد تم الاتفاق في نهاية أعمال اللجنة واستنادا الى النتائج التي خلصت اليها على وضع سعر استرشادي بين ( 1.20 -1.25 دينار/كغم ) للمستهلك على الرغم ان الدراسة خلصت الى ان السعر العادل لبيع اللبن الرائب تتراوح بين ( 1.31 دينار - 1.51 دينار /كغم ) وذلك لتفاوت كلف الإنتاج والمصاريف التشغيلية للمصانع واختلاف حصتها السوقية.

وقال د. الحموري : لقد جاء تحديد هذه الاسعار الاسترشادية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين ودعم منتجي الحليب الطازج واستمرار تسويق منتجاتهم وضمان توفر الالبان بأسعار معقولة تلبي حاجة المواطنين و حرصا من الجميع على استقرار السوق وتوفر الالبان.

وهذا السعر لا يشمل أي ربح للمصنع وذلك لأهمية هذا القطاع و اثره المباشر على جميع الموطنين وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة اشهر.

وقال د. الحموري: ان قطاع الالبان يعتبر من القطاعات الصناعية المهمة والتي لها مساس يومي بحياة المواطن ،حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة ( 11 ) مصنعا موزعة على مختلف محافظات المملكة بالإضافة الى المعامل الصغيرة و محلات انتاج الالبان التي يصل عددها الى( 500) معملا.

واضاف: ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة كلف الإنتاج وقامت بزيارات ميدانية لعدة مصانع لدراسة وتحليل بيانات المصانع و كلف الإنتاج.