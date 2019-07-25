طوارئ بالاردن .. الأهالي ينتظرون والأمن يتابع اطلاق النار

وطنا اليوم-عمان:إتخذت الحكومة كل الاحتياطات الامنية الداخلية اليوم الخميس للتعامل مع تداعيات إعلان نتائج الثانوية العامة.

وصدرت تعليمات وتوجيهات لكل الادارات الامنية بإعلان حالة طواريء صغرى لإدارة تفاعلات الناس والجمهور مع نتائج الانتخابات.

وتم تعزيز دوريات الامن والشرطة على مفترقات الطرق والشوارع الطويلة وفي مواقع التجمع.

وصدر تاكيد على توقيف كل من يطلق النار إبتهاجا تعاملا مع تعليمات وزير الداخلية في هذا الاتجاه .

وصدرت ايضا تعليمات بوقف اي سيارة تخالف القانون خصوصا مواكب الناجحين مع إحتياطات أمنية في المدن الكبرى على بوابات وفي محيط المدارس الاساسية في القطاعين العام والخاص.

وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ولاول مرة تقديم "تقليد” جديد على هامش مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس ستعلن فيه النتائج حيث تم إبلاغ عائلات الطلاب الذين حصلوا على المراتب الاولى ويفترض ان يستضيفهم وزير التربية والتعليم خلال اعلان النتائج ويتم تكريمهم.

وحصل 50 طالبا لأول مرة في تاريخ المملكة على معلومة النجاح والتفوق قبل نحو 24 ساعة من اعلان النتائج بهدف إنجاح تنظيم التقليد الجديد الذي قرره الوزير المعاني وهو ما لم يحصل سابقا في تاريخ الوزارة.