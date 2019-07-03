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رسمياً.. اعلان نتائج التوجيهي إلكترونياً .. أنقر هنا
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2019، عبر موقعها الإلكتروني.
ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا، عند الساعة 11 صباحا، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
وأكدت التربية أنها هي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال هذا الموقع (http://tawjihi.jo/) وانها غير مسؤولة عن اي نتائج صادرة عن اي جهة اخرى.
ونشرت التربية رابطا عبر موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج التوجيهي.. أنقر هنا
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