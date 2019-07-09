الرئيسية | محليات لا مهن خطرة في مُعدّل الضمان الاجتماعي الجديد

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي «ان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، لن يتضمن قائمة مهن خطرة وستلغى للمؤمن عليهم الجدد بعد نفاذ القانون ».

وأضاف الصبيحي » ان هنالك مادة بقانون الضمان تعالج من يعملون بالمهن الخطرة، فيما تعتبر كل الامراض المهنية الناتجة عن مزاولة المهنة تدخل ضمن تغطيات تأمين اصابات العمل»، موضحا ان هنالك اعادة دراسة لقائمة المهن الخطرة للمؤمن عليهم الحاليين لجهة تقليص عددها وليس الغاؤها كما هو الحالي بمشروع القانون،

مشيرا الى ان كثيرا من المهن لا داعي ان تكون ضمن قائمة المهن الخطرة. وأشار الى ان المؤسسة بدأت بتطبيق التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1 /3 /2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل. وعرّف قانون الضمان الاجتماعي المهن الخطرة، أنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.

وقانون الضمان الاجتماعي الحالي، تضمن نصاً قانونياً يُتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن التي يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة.



وميّز مشروع القانون، العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته لأي سبب كان بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون عمل في إحدى هذه المهن لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه بتخصيص هذا الراتب.



ويترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام، تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.



وعدد المهن الخطرة حوالي (75) مهنة خطرة هي: مهندس الموقع (سواء كان تنفيذياً أو إشرافياً)، والعاملون في الجراحة وغرف العمليــات والتخدير والإنعاش، والأشعة التشخيصية والعلاجية، والتمريض والقبالة، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والرقابة الصحية، وصناعة الأسنان، بالإضافة إلى الطيارين، وطاقم الطائرة الجوي، ومراقبي الطيران، وربان السفن واختصاصي الملاحة، وفنيي الحرائق والإطفائي، ورجال الإنقاذ والإسعاف، وفنيي المتفجرات والألغام، والطبيب البيطري، والعامل والفني في عناية الحيوانات، وعامل المسالخ.



كما اشتملت قائمة المهن الخطرة الخاصة بالحرفيين والمهن المرتبطة بهم وهم العاملون في المناجم والمقالع وقطع الأحجار، وعمّال بناء الهياكل الإنشائية وتشمل البنّاء، والنجار، والحداد، وعمال التبليط، وعمال القصارة، والزجّاج، والدهان، والعاملون في تشكيل المعادن وتشمل العامل في السباكة وتشكيل المعادن، والعامل في اللحام، والعامل في أشغال الصفيح والإنشاءات المعدنية، والخرّاط والفرّاز والمجلّخ، وميكانيكي المركبات والطائرات والمعدات والآلات، وكذلك الفني والعامل بالكهرباء سواء كان بالتوليد أو النقل أو التوزيع، والعامل في التكييف والتمديدات الصحية، والطباع مضيفة بأن المهن الخطرة تشمل أيضاً عامل وفني الحرف اليدوية الخزفية، والزجاجية، والخشبية، والنسيجية، والنحاسية، وكذلك الجزّار والقصّاب والسمّاك، والخباز والعجان، ونجار الأثاث والخيزران والمنجد، وعامل تصنيع الجلود والأحذية، وعامل المناجم والتعدين، وعامل المرجل، وعامل مصانع الصوف الصخري، وعامل المصانع الكيميائية، وعامل المصانع البتروكيماوية، وعامل محطات توليد الطاقة، وعامل المنشآت الرئيسية لمعالجة المياه والمخلفات، وعامل الآلات وعمال التجميع، وعامل مصانع منتجات الغزل والنسيج والجلود، وعامل مصانع المنتجات الغذائية والزيوت النباتية، وعامل مصانع المنتجات الصيدلانية، وعامل تجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وعامل تجميع المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وعامل تجميع المنتجات الخشبية والكرتون والمنسوجات، وعامل التنظيف والتزييت، وعامل التغليف، وسائق القطار وما يرتبط به، وعامل سكك حديدية، وسائق المركبات الثقيلة ومشغلو الآليات الثقيلة، وسائق الحافلة الكبيرة، وسائق الشاحنة، وسائق ومشغل الآليات الثقيلة والرافعات، ومشغل معدات توليد الطاقة المتنقلة ومعدات السفلتة، وعامل الشحن والعتالة، وعامل تنظيف المستشفيات، وعامل تنظيف دورات المياه، وعامل النضح، وعامل تنظيف الشوارع وجامع النفايات، والعامل في سيارات النفايات، وعامل رش مواقع التلوث، وعامل تنظيف مخلفات الحيوانات، وعامل المحارق، وعامل تنظيف زجاج نوافذ المباني، وعامل الغسيل والكيّ ( الكوّاء) والصباغة.

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