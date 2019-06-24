الرئيسية | محليات كريم تشكو عدم منحها تصاريح لتشغيل متقاعدين مدنيين

وطنا اليوم-عمان: قالت شركة كريم للنقل بالتطبيقات الذكية ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام رفضت طلبا من الشركة بتشغيل متقاعدين مدنيين انطبق عليهم قرار الحكومة الاخير باحالة ممن بلغت خدمته 30 سنة في المؤسسات الحكومية للتقاعد.

وقالت الشركة في بيان ان الهيئة تذرعت برفضها طلب الشركة بتعليمات تنظيم نقل الركاب التي تنص على ان لا يزيد شرط ترخيص المركبات للشركة على 5 آلاف سيارة.

بدورها اكدت مديرة هيئة تنظيم النقل البري وسام وسام التهتموني في تصريح الى ان الهيئة لم ترفض تعيين متقاعدين مدنيين في الشركة ولكنها التزمت بتعليمات القانون بعدم تعيين اي موظف فوق السقف المحدد للشركة بـ5 الاف سيارة وموظف أسوة بكل الشركات في هذا القطاع.

وبينت التهتموني ان شركة كريم طلبت من الهيئة السماح لها بترخيص 3 الاف سيارة جديدة فوق سقف الـ5 الاف ليصبح العدد 8 الاف مؤكدة ان هذا الامر مخالف لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص وقالت ان «الامر لا يتعلق بمتقاعدين مدنيين من عدمه وانما تلتزم الهيئة بنصوص القانون».

وكانت شركة كريم قالت في النص: ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري رفضت مقترحا كانت قدمته شركة كريم يتضمن منح متقاعدي النظام المدني تصاريح للعمل على منصة شركة كريم، وذلك بعد قرار اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 24/6/2019 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019.

وبينت في النص انه تم رفض الطلب بعد التذرع بالتعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية والمتضمنة أن لايزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له عن 5 آلاف سيارة، وهو ما نفته مديرة الهيئة التهتموني واكدت ان الرفض للمقترح هو عدم ترخيص سيارات عن العدد المسموح به لاية شركة وفقا لاحكام القانون».

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر