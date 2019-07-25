الرئيسية | محليات رئيس هيئة الاركان الحنيطي يزور فريحات

وطنا اليوم-عمان: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف احمد الحنيطي مساء امس الفريق الركن المتقاعد محمود عبدالحليم فريحات في منزله يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة .

وتأتي الزيارة تقديراً للجهود التي بذلها فريحات خلال ترأسه لهيئة الاركان المشتركة والذي سعى خلالها وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى، للنهوض بالقوات المسلحة لتكون في مصاف الجيوش المتقدمة تسليحاً وتطويراً، لتقوم بدورها في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

وثمن الفريق الركن المتقاعد فريحات هذه الزيارة التي تعكس المعاني السامية والاخلاق النبيلة التي يتحلى بها منتسبوا القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ممن تخرجوا من مدرسة الهاشميين متمنياً لرئيس هيئة الاركان المشتركة التوفيق والسداد في منصبه الجديد في ظل جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني.

يشار إلى أن الارادة الملكية السامية قد صدرت امس بتسلم اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي رئاسة هيئة الاركان المشتركة خلفاً للفريق الركن محمود فريحات.

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