عام على اعتقال 3 أردنيين في ليبيا والخارجية : نتابع القضية

وطنا اليوم-عمان: قال مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها ما تزال تتابع، ووفق الطرق الرسمية والدبلوماسية، قضية اعتقال ثلاثة أردنيين في ليبيا التي مضى عليها زهاء العام، داعيا السلطات الليبية إلى العمل بالإفراج عن المواطنين الثلاثة وإعادتهم إلى المملكة.

وأضاف المصدر أن "الخارجية” وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة الأردنية تتابع وبشكل يومي "حادثة اختطاف هؤلاء المواطنين”، مشيرًا إلى "أن الوزارة ومنذ حادثة الاختطاف أجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمي الليبي، فيما أرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص”.

وكانت إحدى المليشيات الليبية احتجزت منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، ثلاثة أردنيين في ظروف غامضة بمنطقة (تاجورا) في العاصمة طرابلس، سلمتهم فيما بعد لميليشيا أخرى، قبل ان تنجح السلطات الليبية مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.

ويعمل المحتجزون الثلاثة بشركة متخصصة في مجال تقنيات السمع والنطق في ليبيا منذ 8 أعوام.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، أجرى بداية الشهر الحالي اتصالا هاتفيا مع نظيره الليبي محمد سياله، بحث خلاله قضية هؤلاء المواطنين.