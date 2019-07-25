مشاريع مائية في البلقاء بقيمة ربع مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات وعدد من مسؤولي سلطة المياه عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع مائية في محافظة البلقاء بقيمة نحو ربع مليون دينار تشمل تنفيذ وتاهيل شبكات المياه في مناطق مختلفة بالمحافظة وخدمة مناطق جديدة بهدف تحسين التزويد المائي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة / سلطة المياه لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة.

واوضح أبو السعود في بيان له، صباح الخميس،ان الاتفاقيات الثلاث تهدف الى تحديث شبكات المياه الرئيسية والفرعية في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء لمعالجة الاختلالات التي شهدتها عمليات التزويد المائي خلال الفترات الماضية نتيجة الزيادة السكانية بهدف تحسين وصول ورفع كفاءة التزويد المائي الى تلك المناطق.

وبين ان الاتفاقية الأولى تتضمن تنفيذ مشروع تحسين التزويد المائي للواء دير علا من خلال تاهيل وتوسعة شبكة مياه الحالية واستبدال التالف منها وزيادة سعة بعض الخطوط الاخرى لضمان وصول المياه وتنفيذ خطوط ناقلة ورئيسية وشبكات تزويد بأقطار مختلفة للمناطق من قبل احد المقاولين المحليين بقيمة 123 ألف دينار.

وقال وزير المياه والري ان الاتفاقية الثانية تتضمن تنفيذ خط مياه ناقل من محطة راجب الى شبكة مياه دير علا / محافظة البلقاء لزيادة كميات المياه المخصصة للمنطقة وتحسين وصولها الى المواطنين نتيجة التوسعات العمرانية التي شهدتها المنطقة وزيادة الكميات المخصصة للمواطنين بتكلفة حوالي الف دينار 70 الف دينار سيتم المباشرة بتنفيذها ايضا من قبل مقاول اردني .

وأوضح المهندس ابو السعود أن المشروع الثالث والآخير يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من تحسين نظام التزويد المائي في لواء عين الباشا من خلال تحسين شبكات مياه رئيسية وفرعية وخطوط رئيسية من خزان ابو نصير لخدمة مناطق لواء عين الباشا بتكلفة حوالي 39 ألف دينار.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ هذه المشاريع المهمة تعمل على معالجة البؤر التي عانت خلال فترات سابقة من عدم كفاءتها وعدم انتظام وصول المياه اضافة إلى تأهيل كافة مقدرات قطاع المياه في جميع المناطق وتنفيذ شبكات قادرة على التعاطي مع تقنية الضخ الانسيابي وبما يخفض من فاتورة الطاقة ويرفع من كفاءة التزويد.

وبين ابو السعود أن العمل جار ايضا لاستكمال تنفيذ مشاريع مائية هامة أخرى وبمختلف مناطق المملكة وبكلف مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه سيكون لتنفيذ هذه المشاريع التي تمت إحالتها على مقاولين محليين، أثر واضح في تحريك سوق الإنشاءات والعمالة، وخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين، سواء الفنيين أو غيرهم.