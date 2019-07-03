الأمانة تجري إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستقوم إعتباراً من الساعة الواحدة فجر يوم غد الجمعة ولغاية الثامنة صباحاً بالبدء بأعمال ازالة جسور مشاة اسمنتية عدد 2 والموجودة بشارع الاستقلال بعد مبنى الرقابة الصحية نزولاً بإتجاه النشا ، تنفيذاً لأعمال مشروع الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد وشارع الأمير حمزة وشارع الاستقلال الأمر الذي يتطلب إغلاق حركة السير بشكل كلي وإجراء التحويلات اللازمة وبالتعاون مع إدارة السير.

وقال مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري ، في بيان ، إن الاغلاق سيكون من المقطع الممتد من تقاطع شارع الاستقلال بشارع زين العابدين ( مدخل الهاشمي الجنوبي ) ولغاية جسر المربط وتحويل السير نزولاً من شارع الإستقلال بإتجاه شارع زين العابدين وصولاً لشارع محمود كريشان ثم العودة لشارع الإستقلال وتحويل السير للقادم من شارع الجيش وشارع اليرموك عبر شارع الامير راشد ( مدخل الهاشمي الشمالي ) والدوران وصولاً إلى شارع سعد بن معاذ المحاذي لشارع الإستقلال ثم العودة لشارع الاستقلال .

وتعلن الأمانة بالتعاون مع إدارة السير على تأمين وسائل السلامة المرورية ووضع الشواخص الإرشادية والتحذيرية و تواجد رقباء السير وأعوان المرور لتأمين الانسيابية المرورية .