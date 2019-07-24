مستشفى الجامعة يصدر بيانًا حول تأييد المعلمين لإضراب ممرضيه

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية إن المستشفى هو مؤسسة طبية تعليمية مشهود لها بتقديم الرعاية الصحية النوعية.

وأضافت الإدارة في بيان صحفي أن كافة العاملين في المستشفى ومن ضمنهم الممرضون هم تحت مظلة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية الأم .

وتاليًا نص البيان:

بيان من مستشفى الجامعة الاردنية

إشارةً إلى ما تم تداوله مؤخراً عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول بيان نقابة المعلمين وتحت عنوان " نقابة المعلمين تؤيد اضراب ممرضي الجامعة "

فإن مستشفى الجامعة الأردنية هو مؤسسة طبية تعليمية أكاديمية وطنية مشهود له بتقديم الرعاية الصحيّة النوعيّة لمرضى الوطن و المنطقة العربية، و كافة العاملين فيه من مختلف التخصصات ومن ضمنهم كافة الكوادر التمريضية بمختلف مسمياتها الوظيفية هم تحت مظلة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الأردنية الأم .

ومن هنا فإن البيان الصادر من نقابة المعلمين الموقرة والتي نجلها وقدرها ونكن لها كل الاحترام بالوقوف إلى جانب الكوادر التمريضية نأمل الا يكون على مبدأ `انصر أخاك ظالما او مظلوما `دون أن ينظر إلى ضرورة اخذ وجهة نظر الطرف الآخر ومعرفة الحقيقة كاملة فقد استند البيان على معلومات تلقوها من جهة واحدة وكنا نامل ان يسمعوا وجهة نظرنا قبل ان يعلنوا مساندتهم لما يقوم به مجلس النقابة من تحريض لعدم تقديم الخدمة للمرضى وقد وصل بهم الحد الى الدخول الى غرف العمليات لحث الممرضين على عدم المشاركة باجراء العمليات مما يؤدي الى الغاءها بغض النظر عن اي مشاعر انسانية اتجاه المرضى الذين انتظروا ايام وليالي لاجراء العملية لا بل اغلق بعض الممرضين هواتفهم ولم يشاركوا بالعمليات الطارئة اضافة لذلك دخل عضو مجلس النقابة الى الطواريء للحث على عدم استقبال الحالات واصبح بعضهم يصنف الحالات الى طارئة او غير طارئة بالطواريء وهذا ليس من ضمن صلاحياتهم وليتصور اخواننا بنقابة المعلمين ان احد ذويهم بالطواريء او بغرفة العمليات فهل يؤيد عدم تقديم الخدمة له او تاجيل عمليته وهل يجوز استغلال حياة المرضى وحاجتهم للعلاج للحصول على مكاسب مادية وان رعاية المريض ليست سلعة يمكن التفاوض عليها.

علما بان اكثرية اخواننا الممرضين والممرضات يقوموا بجهد مضاعف لتعويض النقص الحاصل من بعض زملاءهم الذين يمتنعوا عن خدمة المرضى بناءا على طلب مجلس النقابة

واذ تؤكد ادارة مستشفى الجامعة الاردنية دعوتها لنقابة المعلمين وكافة النقابات العاملة في هذا الوطن العزيز ان تغلب المصلحة العامة ومصلحة المرضى على المصلحة الخاصة ودون أي اعتبارات شخصية وعدم التشجيع على ما قد يكون فيه ضرر للمواطن الكريم .

كما و تدعو ادارة مستشفى الجامعة الاردنية وسائل الإعلام المختلفة التي تجلها وتحترمها لعدم الإنجرار وراء المبالغات في نقل الأخبار المتعلقة بالمستشفى و تقصي الحقائق من مصادرها.