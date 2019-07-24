 وطنا نيوز -الحكومة تحدد الاسعار الجديدة للألبان
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الحكومة تحدد الاسعار الجديدة للألبان
التاريخ : 24-07-2019 08:59:14 المشاهدات: 1219

وطنا اليوم-عمان:خلصت اللجنة التي كلفها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري،  لدراسة كلف المواد الأولية والمواد التشغيلية للألبان ومشتقاتها خلصت إلى وضع  سعر استرشادي بين ( 1.20 -1.25 دينار/كغم ) للمستهلك على الرغم ان الدراسة خلصت الى ان السعر العادل لبيع اللبن الرائب تراوح بين ( 1.31 دينار - 1.51 دينار /كغم ) وذلك لتفاوت كلف الإنتاج والمصاريف التشغيلية للمصانع واختلاف حصتها السوقية .

وقال الحموري في بيان، إن تحديد هذه الاسعار الاسترشادية جاء نظرا للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين ودعم منتجي الحليب الطازج واستمرار تسويق منتجاتهم وضمان توفر الالبان بأسعار معقولة تلبي حاجة المواطنين و حرصا من الجميع على استقرار السوق وتوفر الالبان

وهذا السعر لا يشمل أي ربح للمصنع وذلك لأهمية هذا القطاع و اثره المباشر على جميع الموطنين وسيتم مراجعة هذه الأسعار بعد ثلاثة اشهر .

وقال د. الحموري ان قطاع الالبان يعتبر من القطاعات الصناعية المهمة والتي لها مساس يومي بحياة المواطن ،حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة العاملة ( 11 ) مصنع موزعه على مختلف محافظات المملكة بالإضافة الى المعامل الصغيرة و محلات انتاج الالبان التي يصل عددها الى( 500) معمل .

واضاف ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة كلف الإنتاج وعمل زيارات ميدانية لعدة مصانع لدراسة وتحليل بيانات المصانع و كلف الإنتاج .


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