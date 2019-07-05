الرئيسية | محليات السفارة السعودية في عمّان : الغاء المسار الإلكتروني للحج

وطنا اليوم-عمان: أعلنت السفارة السعودية بعمان، الأربعاء ، عن إلغاء العمل بالمسار الإلكتروني المتعلق بمنح تأشيرات الحج والعودة إلى النظام السابق. واوضح المتحدث باسم السفارة عبدالسلام العنزي في بيان صحفي: إن قرار العودة إلى النظام القديم جاء تنفيذا لتوجيهات الحكومة السعودية بالتخفيف عن الحجاج. وكان عدد من المواطنين الاردنيين الحاصلين على فيزا مجاملة للحج من السفارة، شكوا من عدم قدرتهم على تحمل ارتفاع التكلفة نتيجة تطبيق المسار الإلكتروني الذي يتطلب دفعا للرسوم.

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