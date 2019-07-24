 وطنا نيوز -ماذا قال الخوالده بخصوص إشاعة وزير الدفاع
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ماذا قال الخوالده بخصوص إشاعة وزير الدفاع
التاريخ : 24-07-2019 08:24:50 المشاهدات: 1666

وطنا اليوم-عمان:علّق الدكتور خليف الخوالدة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأربعاء، على إشاعة تعيين وزير دفاع في الأردن.

وقال الخوالدة، "يسري حديث عن توقع إجراء تعديل وزاري لتعيين عطوفة الفريق الركن المتقاعد محمود فريحات وزيرا للدفاع. وحيث أن دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز وزير الدفاع حاليا، فإن إجراء هذا التعديل يتطلب استقالة دولة الرئيس مما يعنى استقالة الحكومة بالكامل تلقائيا وإعادة تشكيل (الدستور مادة ٥٠/ ١)".


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