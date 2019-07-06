من هو رئيس هيئة الأركان الجديد اللواء يوسف الحنيطي؟

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية، الاربعاء بتعيين عطوفة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 24 تموز 2019...وبهذا التعيين يكون الحنيطي أول رئيس هيئة اركان مشتركة في تاريخ الجيش العربي من "القبات الزرقاء".

وتاليا السيرة الذاتية لللواء يوسف الحنيطي:

المعلومات الشخصية:

تاريخ الميلاد: 02/03/1959

متزوج وأنعم الله عليه من الابناء خمس بنات و ولد واحد.

*حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من الولايات المتحدة، بعد حصوله درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من ماليزيا.

* اجتاز الحنيطي الحاصل على وسام النهضة من الدرجة الأولى، دورات الحرب العليا والحرب الجوية من الولايات المتحدة، والقيادة والأركان الجوية من ماليزيا، والقيادة والأركان الصغرى من باكستان، والقيادة والأركان الصغرى من باكستان، والادارة العليا من الولايات المتحدة، ومدربي الطيران من المملكة المتحدة.

إضافة إلى دورة الحرب الإلكترونية ودورة القتال الجوي، من الأردن، ودورة تأسيسية نجاة الطيران من السعودية، ودورة سيطرة النيران وصواريخ الكتـف من فرنسا.

تسلم مهام مساعد قائد سلاح الجو الملكي للعمليات والدفاع الجـــــــــــوي 07/09/ 2015-22/12/2016

مدير العمليات الجويةــ30/12/201307/09/2015

مدير التدريب 03/06/2012 -30/12/2013

آمر كلية الملك حسين الجويـة 03/11/2010 -03/06/2012

قائد قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويـة 06/07/2008 -03/11/2010

قائد جناح الطيران/قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــة 07/10/2004 -06/07/2008

رئيس شعبة العمليات والخــطط 20/10/2003 -07/10/2004

ممثــل طيـــــــــران مقاتـل 25/03/2001 -20/10/2003

آمر مدرسة مدربي القتال الجــوي 03/10/1998 -25/03/2001

قائد السرب السادس / قاعدة الأمير حسن الجويــة 02/12/1997 -03/10/1998

قائـــــــــد رف عمليات وتدريـــب 29/11/1994 -02/12/1997

قائـــــــــد رف عمليات واستطــلاع 01/07/1992 -29/11/1994

قائـــــــــد رف مقاتـــــل 07/10/1991 -01/07/1992

مدرب طيـران جو/جو 01/11/1989 -07/10/1991

طيار مقاتـل اول 15/11/1987 -01/11/1989

طيار مقاتـــل /السـرب الاول 29/01/1983 -15/11/1987

طيار /السرب 9/قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجويـــــــة 31/05/1982 -29/01/1983

طيار /السرب 17/ قاعدة الامير الحسن الجويــة 21/10/1981 -31/05/1982

مرشح طيـــــــران / كلية الملك حسين الجويـــة 02/12/1978 -21/10/1981

الـــــدورات:

أبرز الدورات التي حصل عليها اللواء وأهمها :

دورة الحرب العليا والحرب الجويـة الولايات المتحدة الامريكية

دورة القيادة والاركان الجويـــــة ماليزيــــا

دورة القيادة والاركان الصغــــرى الباكستـــان

دورة الادارة العليـــا الولايات المتحدة الامريكية

دورة مدربي الطيـــران المملكة المتحــــــــــــــــــدة

دورة الحرب الإلكترونيــــة المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة مدربي القتال الجـــوي المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة تأسيسية نجاة الطيـــران المملكة العربية السعوديـــة

دورة سيطرة النيران وصواريخ الكتــف فرنســــا

الأوسمة والشارات:

- وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الرابعــــة

- وسام الكفاءة التدريبيـــــة

- وسام التقدير للخدمة المخلصــة

- وسام الكفاءة الإدارية والفنيـــة

- وسام الاستقلال من الدرجة الثالثــة

- وسام الكوكب من الدرجة الثانيـــة

- شارة الكفاءة القياديـــــة

- وسام فيلق الشرف الفرنســـــي

- شارة المئوية للثورة العربية الكبـــرى

- وسام النهضــــــــــــــة من الدرجــــــــــة الأولى