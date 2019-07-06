 وطنا نيوز -وزير العمل يؤكد : الحكومة تجري دراسات حول متقاعدي الضمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وزير العمل يؤكد : الحكومة تجري دراسات حول متقاعدي الضمان
التاريخ : 24-07-2019 04:29:20 المشاهدات: 286

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي , انه لا يوجد قرارات بتاتا حول احالة كل من أتم ٢٥ سنة للذكور و٢٠ سنة للإناث من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد.

واوضح البطاينة في بيان ، انه لا يوجد توجه واضح حتى تاريخه بهذا الخصوص, وان ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يخرج عن نطاق الإشاعات.

وقال البطاينة ان ما يجري الان بخصوص متقاعدي الضمان, هو توجيه من مجلس الوزراء لوزير العمل بإجراء دراسات شاملة , خاصة مع وجود تجربة مشابهة لمتقاعدي نظام الخدمة المدنية, بهدف ضخ دماء جديدة شابة وترشيق الجهاز الحكومي مع مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على أموال مؤسسة الضمان الإجتماعي.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق