وزير العمل يؤكد : الحكومة تجري دراسات حول متقاعدي الضمان

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي , انه لا يوجد قرارات بتاتا حول احالة كل من أتم ٢٥ سنة للذكور و٢٠ سنة للإناث من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد.

واوضح البطاينة في بيان ، انه لا يوجد توجه واضح حتى تاريخه بهذا الخصوص, وان ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يخرج عن نطاق الإشاعات.

وقال البطاينة ان ما يجري الان بخصوص متقاعدي الضمان, هو توجيه من مجلس الوزراء لوزير العمل بإجراء دراسات شاملة , خاصة مع وجود تجربة مشابهة لمتقاعدي نظام الخدمة المدنية, بهدف ضخ دماء جديدة شابة وترشيق الجهاز الحكومي مع مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على أموال مؤسسة الضمان الإجتماعي.