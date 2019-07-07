بلتاجي : صفعت السفير الإسرائيلي بكلام لن ينساه طوال عمره

وطنا اليوم-عمان:علّق وزير السياحة وأمين عمّان الأسبق، عقل بلتاجي، على الصورة المتداولة لحظة مصافحته للسفير الإسرائيلي في عمّان.

وقال بلتاجي في تصريح ، إن الصورة تعود لشهر تموز العام الماضي، في السفارة الأوكرانية، مستغربا إعادة تداولها.

وأضاف، أن السفير الإسرائيلي هو من قدّم نفسه وبادر بالمصافحة.

وتابع بلتاجي: "صافحت السفير الإسرائيلي بيدي وصفعته بلساني".

وأوضح أنه قال كلاما قاسيا للسفير الإسرائيلي لن ينساه طوال عمره.

يُذكر أن السفير الإسرائيلي أمير ويسبورد وصل الأردن في شهر نيسان العام الماضي، فيما قُبلت أوراق اعتماده في شهر أيلول من العام ذاته.