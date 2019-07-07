صرف المستحقات المالية لمصححي ومراقبي التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات الذين شاركوا في عملية مراقبة وتصحيح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

ودعت الوزارة في بيان لها، الأربعاء المعلمين المستفيدين إلى مراجعة البنوك المعتمدة يوم غد الخميس لاستلام مستحقاتهم المالية.

ولفتت الوزارة أن الإسراع في صرف هذه المستحقات جاء تقديراً من الوزارة للجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها المعلمون والمعلمات خلال فترة الامتحان.