الحكومة للأردنيين: سنراقب الهواء حفاظا على صحتكم

وطنا اليوم-عمان:استمرار لنهج التحسين البيئي والحفاظ عليه تقوم وزارة البيئة من خلال مديرية الرصد والتقييم البيئي بعدد من المشاريع المتعلقة برصد ملوثات الهواء من المصادر المختلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانبعاثات بالتعاون مع المديريات المعنية في وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية الأخرى وبالتعاون مع مراكز البحث العلمي والمختبرات المعتمدة في المملكة، وذلك تنفيذاً لقانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017.

وبحسب بيان لوزارة البيئة فان الوزارة تسعى الى استمرارية عمليات الرصد البيئي ومراقبة نوعية الهواء من خلال الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والتي تتكون من ست وعشرين محطة رصد موزعة ضمن خمسة برامج رصد في سبع محافظات هي (العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، المفرق، البلقاء، الطفيلة، الكرك). حيث يتم رصد نوعية الهواء المحيط في المناطق الصناعية والمناطق السكنية والمناطق التي تمتاز بحركة سير كثيفة للمركبات (الطرق الرئيسية). وتحتوي كل محطة على أجهزة قياس لملوثات الهواء المحيط تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة بالإضافة إلى أجهزة لقياس عناصر الطقس في كل مدينة.

كما تعمل الوزارة ضمن هذه الشبكة الوطنية على تشغيل النظام الإلكتروني لمراقبة نوعية الهواء المحيط في المدن الثلاثة الكبرى (عمان وإربد والزرقاء) والذي يتكون من 12 محطة رصد ثابتة (سبع في عمان وثلاث في الزرقاء واثنتان في إربد) وبرنامج مراقبة الملوثات الغازية في منطقة الهاشمية/ محافظة الزرقاء، وبرنامج مراقبة نوعية الهواء في المناطق الصناعية القريبة من المناطق السكنية في مناطق الجيزة، البقعة، الموقر، الخالدية، والرصيفة، وبرنامج مراقبة نوعية الهواء في المدن الصناعية في المملكة (سحاب، الكرك، إربد) وبرنامج مراقبة تراكيز الجسيمات العالقة الدقيقة في القادسية / الطفيلة.

كما يتم العمل من خلال المختبر المتنقل لمراقبة نوعية الهواء المحيط والذي تملكه وزارة البيئة على قياس تسع ملوثات في الهواء المحيط، وذلك بهدف تغطية المحافظات والمناطق التي لا تتوفر فيها محطات رصد ثابتة حيث يتم تشغليه منذ عام 2017 حسب الخطة التشغيلية في عدة مواقع في محافظات المملكة.

وتقوم المديرية بشكل مستمر بمراقبة الانبعاثات الصادرة من مداخن الشركات الكبرى من خلال برنامج الربط الإلكتروني المباشر لمداخنها مع وزارة البيئة.

وتتوفر لدى وزارة البيئة وحدات معلومات خاصة ببرامج رصد نوعية الهواء المحيط وقد قامت الوزارة بالربط الإلكتروني المباشر مع شبكات الرصد العالمية http://aqicn.org وقامت بإنشاء موقع إلكتروني متاح لكافة المواطنين والباحثين https://www.jordanenv.com/ يبث نتائج مؤشرات جودة الهواء المحيط على شبكة الإنترنت بشكل مباشر. ويتم إتاحة المعلومات والبيانات عن نوعية الهواء المحيط للجميع على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي http://moenv.gov.jo ، وتوجد خدمة طلب معلومات عن نتائج الرصد والتقييم في الوزارة متاحة للجميع لطلب أي معلومات إضافية.