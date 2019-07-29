وزيرة الطاقة تُطلع الأفارقة على إنجازاتنا

وطنا اليوم-عمان:عرضت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي لدى لقائها سفير جمهورية جنوب افريقيا ابراهيم سالي فرص الاستثمار بقطاع التعدين ومستجدات قطاع الطاقة في المملكة.

واستعرضت الوزيرة زواتي مجالات التعاون المتاحة مع جمهورية جنوب افريقيا وسبل التعاون والفرص الاستثمارية خاصة في مجال الثروات المعدنية واستكشافها وتشريعاتها مؤكدة إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومشاركة التجربة الأردنية التي تسهم حاليا بحوالي 11 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة مقارنة مع 1 بالمئة عام 2014.

وأشارت زواتي الى تجربة الاردن الرائدة في تغطية 99 بالمئة من سكان المملكة بشبكة الكهرباء مستعرضة النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال مشروع فلس الريف بايصال التيار الكهربائي الى التجمعات السكانية في المملكة.

ورحبت الوزيرة زواتي بالسفير سالي وبالتعاون مع جمهورية جنوب افريقيا في قطاع الطاقة.

من جانبه اكد السفير سالي اهمية تعزيز التعاون بين البلدين ووعد بعرض الفرص التعدينية المتاحة في الأردن امام المستثمرين في جمهورية جنوب افريقيا والتداول معهم في سبل زيادة التعاون في هذا المجال.