المملكة على موعد مع شهب النسريات اللامعة

وطنا اليوم-عمان: قال مقرر لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة ستشهد الأيام المقبلة زخات شهب مميزة جدا بلمعانها ويتوقع ان تكون الذروة يوم 28 تموز.

وقال مجاهد انه يتوقع مشاهدة حوالي 20 شهابا بالمعدل في الساعة.

وأضاف ان أفضل وقت لرصد شهب النسريات بعد منتصف الليل والنظر فوق الراس او جهة الشمال قليلا، مشيرا الى ان القمر سيكون في آخر الشهر القمري ولذلك لن يؤثر على رؤيتها بسبب ظلمة السماء.

وبين ان هنالك زخة شهب البرشاويات التي تعتبر أفضل زخات الشهب على مدار العام، حيث يمكن مشاهدة حوالي مئة شهاب في الساعة الواحدة في المعدل، وتبدأ هذه الشهب بالظهور في الأول من شهر آب المقبل وتستمر حتى 23 منه، ولكن الذروة تكون فجر أيام 11 و12 و13 منه.

واوضح مجاهد ان أفضل المناطق لرصد الشهب هي المناطق المظلمة والمعتمة البعيدة عن انارة المدن والمرتفعات والأبنية العالية، وان تكون السماء خالية من السحب والغبار.