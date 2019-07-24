 وطنا نيوز -وظائف للأردنيين في الكويت والسعودية
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وظائف للأردنيين في الكويت والسعودية
التاريخ : 24-07-2019 11:10:17 المشاهدات: 1129

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في أحد فنادق الكويت وكذلك مستشفى في السعودية.

وفي الفندق الكويتي: قالت الوزارة إن الوظائف المتوفرة هي: طهاة، جرسون,  مدير لقسم الأغذية والمشروبات, مسؤول حفلات, مدير تدبير الغرف، موظفة استقبال، مسؤول أو مسؤولة تسويق وبرواتب ومكافآت مجزية شريطة إجادة اللغة الانجليزية.

أما المستشفى السعودي: فتتوفر وظائف: مدير عام ، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي ، مشرف شؤون مالية.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية الى البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo، مع تحديد اسم الفرصة في خانة الموضوع ولمدة أسبوع من تاريخه.


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