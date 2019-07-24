الرئيسية | محليات مدارس في الكرك تمنع حقائب تثير العنصرية

وطنا اليوم-عمان: أعلنت مدرسة وروضة أكاديمية المثائل الوطنية في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك عدم السماح لطلبة المدارس بحمل حقائب مدرسية تثير النعرات العنصرية بين الطلبة.

وقال مدير المدرسة زهير الطراونة إن قرار المنع جاء كون هذا الحقائب تفرق بين الجسد الواحد، لذا تم منع دخولها إلى المدرسة منعا باتا.

وأضاف أن أي ملابس تجسد الفرقة بين الطلبة مرفوضة.

وختم يقول: "نحن أبناء وطن واحد شرقا وغربا عاشت فلسطين حرة عربية عاشت وحدة الشعب العربي الأردني والشعب العربي الفلسطيني عاشت الوحدة العربية".

من جانبه قال النائب الدكتور مصلح الطراونة ان انتشار مثل هذه الحقائب بين طلابنا وفي محاضن التربية هو تعزيز للعنصرية البغيضة وتمزيق الوحدة الوطنية مع احترامي لهذه الرمزيات.

وطالب الطراونة من وزير التربية والتعليم بعدم السماح بدخول هذه الحقائب للمدارس، كما طالب وزير الصناعة والتجارة بمنع هذا المنتج من الأسواق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحقائب مدرسية ، اعتبرها المعلقون مثيرة للفتنة والعنصرية والطائفية في الأردن .

وكما يطهر في الصورة أعلاه فإن احدى الحقيبتين صممت على شكل الشماغ الأردني مع خريطة الأردن ، والخريطة الثانية صممت على شكل الشماغ الفلسطيني وخريطة فلسطين .

واعتبر الناشطون هذه الحقائب دعوة مبطنة ممن صممها وصنعها وسوّقها ، لإحداث شرخ في الوحدة الوطنية الأردنية ، ودعوة للعنصرية والطائفية .

كما دعا الناشطون الى عدم شراء هذه الحقائب ، وطالبوا المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس متابعة القضية واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذه الحالة .

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