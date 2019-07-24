 وطنا نيوز -لقاء هام يجمع الملك وعباس في عمّان
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لقاء هام يجمع الملك وعباس في عمّان
التاريخ : 24-07-2019 09:43:10 المشاهدات: 1269

وطنا اليوم-عمان:كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، عن لقاء هام سيعقد الأربعاء بين الرئيس محمود عباس وجلال الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إن اللقاء سيكون هامًا وسيبحث آخر التطورات السياسية.

ولم يفصح الشيخ في تغريدته، عن تفاصيل أخرى بهذا اللقاء.


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