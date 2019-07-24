لقاء هام يجمع الملك وعباس في عمّان

وطنا اليوم-عمان:كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، عن لقاء هام سيعقد الأربعاء بين الرئيس محمود عباس وجلال الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إن اللقاء سيكون هامًا وسيبحث آخر التطورات السياسية.

ولم يفصح الشيخ في تغريدته، عن تفاصيل أخرى بهذا اللقاء.