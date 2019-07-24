مركز الإمام الشافعي يدين تفجيرات باكستان الإرهابية

وطنا اليوم - حمزه الشوابكه

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق الخلق لعمارة الأرض وبقاء النفس والنسل، قال تعالى: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)، ولذا حذر من القتل وسفك الدم، لأنه قطع للنسل والذرية، ومعاندة لله تعالى في عمارة الأرض، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: “ما من نفس منفوسة تقتل ظلماً إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها”، ولقد فطر الناس على تعظيم سفك الدم الحرام، ولو كان من غير الإنسان، ولذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: “أن يتخذ الصيد غرضاً” أي: لا يجوز جعل الطير والدواب مما يصاد هدفاً لأجل قتله فقط دون الانتفاع به، ولا شك أن حرمة دم الإنسان أشد وأعظم عند الله تعالى، ولذا جعل من التراتيب الجنائية، أن من قتل أو سفك دماً حراماً أو جرح أو غير ذلك، جعل لذلك عقوبة زاجرة ورادعة في آن، حتى تظل حرمة الدم قائمة، لأن بزوالها تفسد الدنيا.

وعليه فنحن في مركز الإمام الشافعي، نستنكر وندين العملين الإرهابيين، في باكستان، واللذان نتج عنهما قتل 8 أبرياء وجرح آخرين، في حين أن جماعة طالبان المتطرفة الإرهابية، قد تبنت تلك العملية الآثمة، والله المستعان.

رحم الله من توفي، وأخذ الله على يد الظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى.

مركز الامام الشافعي العلمي / المكتب الإعلامي