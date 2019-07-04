اردنيون: تكلفة حج فيزا المجاملة لا يستطيع اي مواطن تحملها

وطنا اليوم-عمان:كلفة حجاج فيزا المسار الالكتروني تصل في حدها الادنى الى 4000 دينار للحاج الواحد برا.

مناشدة السفير السعودي بعمان بمعاملة جميع من حصل على حج فيزا المجاملة معاملة واحده وعدم استثناء شريحة عن غيرها.

الاحباط وخيبة الامل يسيطران على الحاصلين على حج فيزا المجاملة لعدم قدرتهم على تحمل ارتفاع التكلفة فيما استثنت السفارة شرائح مختلفة وابقائها على النكلفة العادية .

مواطنون اردنيون من حجاج "فيزا" المجامله يناشدون سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة بالسماح لهم بالحج على التكلفة العادية

وليس على فيزا "المسار الالكتروني" اسوة بمن تم استثنائهم من الحج ضمن المسار الالكتروني.

شكا مواطنون اردنيون ممن حالفهم الحظ للحج هذا العام من حجاج فيزا المجاملة من توجه وقرار السفارة السعودية في عمان بالسماح لهم بالحج ضمن حج فيزا المجاملة على المسار الالكتروني مرتفع التكلفة.

وقالوا انه ادى مراجعتنا الى مكتب تسهيل التابع للسفارة السعوديه في عمان في منطقة الجوار السابع طريق المطار من اجل تعبئة النموذج الخاص بتأشيرة الحج فوجئنا لدى مراجعتنا لمكاتب الحج والعمرة من اجل التسجيل ودفع تكلفة الحج بأن التكلفة عالية جدا ولا يستطيع اي مواطن تحمل هذه التكلفة الاي تصل قي حدها الادنى الى 4000 دينار حيث يتم الطلب من المواطن بداية بدفع 2800 دينار تذهب للسفارة وكذلك مبلغ تذكرة الحافلة برا والبالغة 700دينار وومبلغ 50 دينار لكل حاج للمبيت في المدينة المنورة و50 دينار بدل تنقل من المدينة الى مكة المكرمة عدا عن الهدي والمواصلات والتتقلات الداخلية هناك والماكل والمشرب لتصبح تكلفة الحاج الواحد في حدها الادني 4000 دينار.

واضافوا اننا رفضنا هذه الفيز واستغنينا عنها لعدم قدرتنا على تحمل هذه الاعباء قي ظل الظروف الاقتصادية الصغبة التي نعيشها.

وقالوا اننا نناشد سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة خاصة السفير صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود بالتدخل لحل هذه المعضلة ومساواتنا بالشرائح التي تم استثنائها من التكلفة العالية الحج على المسار الالكتروني وعدم التمييز بين شربحة واخرى.

فيما ابدى مواطنون احباطهم وخيبة املهم بتوجه السفارة وقرارها بتطبيق نظام الحج ضمن حج المسار الالكتروني عالي التكلفة مما اضطرهم للتخلي عن الحج لعدم قدرتهم ولارتفاع كلفته هذا العام.