توجه لطرح مطار ماركا للاستثمار

وطنا اليوم-عمان:قال وزير النقل أنمار الخصاونة، الثلاثاء،إن الحكومة بصدد طرح مطار ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة؛ ليكون رديفاً لمطار الملكة علياء الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 3 ملايين مسافر سنوياً.

وأضاف خلال جولة له في مطار الملكة علياء الدولي، إلى أن عوائد الحكومة في العام الماضي من مشروع المطار بلغت نحو 101 مليون دينار، إضافة إلى 68 مليون دينار عوائد بدل ضريبة مغادرة.

ودعا الوزير إلى تسهيل الإجراءات أمام المسافرين، ومراعاة الاعتبارات الأمنية بالتكامل وتبسيط الإجراءات، معتبراً أن تكامل منظومة الإجراءات داخل المطار يساعد على تطويره، ليبلغ المستويات التي يستحقها المطار.

وشملت الجولة مرافق المطار والأقسام المتعلقة بتسهيل إجراءات المسافرين، وتعزيز مرونتها وتفقد الأنظمة الأمنية داخل المطار.

إضافةً إلى الاطلاع على مراحل العمل في مشروع مناولة الحقائب، المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام المقبل، كما يُتوقع الانتهاء منه بشكل كلي في 2021، بكلفة تقديرية تصل لنحو 52 مليون دينار.

وتفقد الوزير أعمال التوسعة في منطقة السوق الحرة في المطار.

وأكد الخصاونة خلال الجولة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلد بنجر أن مشروع المطار يُعد من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، بقيمة وصلت لما يقارب مليار دولار من دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف.