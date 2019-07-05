 وطنا نيوز -الخارجية: الطالب المتوفى في قبرص ليس أردنياَ
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الخارجية: الطالب المتوفى في قبرص ليس أردنياَ
التاريخ : 23-07-2019 08:22:12 المشاهدات: 979

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة الخارجية بأن الطالب المتوفى اليوم في شمال قبرص ليس أردنياً ولا يحمل جواز سفر أردني.

وجاء في بيان للوزارة ": تلقينا عدد من الاستفسارات حول حادث وفاة طالب في شمال قبرص. في هذا الصدد يوضح مركز عمليات الوزارة بانه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الحادث المفجع، الا اننا نؤكد في هذا المقام بان المتوفى رحمه الله ليس اردنيا ولا يحمل جواز سفر اردني. نسأل الله الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وعثر السلطات التركية الثلاثاء، على جثمان الشاب يوسف أبو زيادة 21 عاما، مقتولا داخل شقة سكنية في قبرص التركية، بعد ثمانية أيام على اختفائه، حيث كان يدرس الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية ولم يتبق على تخرجه سوى أيام معدودة.


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