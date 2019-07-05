الخارجية: الطالب المتوفى في قبرص ليس أردنياَ

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة الخارجية بأن الطالب المتوفى اليوم في شمال قبرص ليس أردنياً ولا يحمل جواز سفر أردني.

وجاء في بيان للوزارة ": تلقينا عدد من الاستفسارات حول حادث وفاة طالب في شمال قبرص. في هذا الصدد يوضح مركز عمليات الوزارة بانه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الحادث المفجع، الا اننا نؤكد في هذا المقام بان المتوفى رحمه الله ليس اردنيا ولا يحمل جواز سفر اردني. نسأل الله الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وعثر السلطات التركية الثلاثاء، على جثمان الشاب يوسف أبو زيادة 21 عاما، مقتولا داخل شقة سكنية في قبرص التركية، بعد ثمانية أيام على اختفائه، حيث كان يدرس الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية ولم يتبق على تخرجه سوى أيام معدودة.