الرئيسية | محليات السماح للصيادين بجمع وصيد الطعم بالعقبة

وطنا اليوم-عمان:قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السماح للصيادين المرخصين بجمع وصيد الطعم على الشواطئ الجنوبية.

وقالت في بيان لها الثلاثاء إن القرار يأتي تسهيلاً على صيادي الأسماك فيما يخص موضوع جمع الطعم والذي يتواجد بكثرة في هذه الفترة على الشواطئ الجنوبية ضمن حدود المتنزه البحري.

وأشارت أنه وبالرغم من حظر نظام متنزه العقبة البحري الصيد بكافة اشكاله في المحمية، إلا أنها ربطت تطبيق القرار بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة/ الشرطة البيئية ضمن عدد من المعايير والشروط.

وأكدت ضمن شروطها على ضرورة أن يتم الجمع فقط بين الساعة الثامنة - العاشرة مساء وفي ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة التاسعة صباحاً، وأن يتم السماح بالجمع لمدة شهر فقط ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23/7/2019.

كما سمحت بالجمع باستخدام شباك الحرير ولا يسمح اطلاقاً استخدام شباك النايلون مهما كان حجمها ونوعها، كما سمحت بالجمع على شواطئ منطقة السداسيات ومنطقة مركز الزوار ومنطقة اليمانية.

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