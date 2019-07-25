هيئة النقل : لا مركبات جديدة للتطبيقات الذكية

وطنا اليوم-عمان: أكدت هيئة تنظيم النقل البري عدم صدور أي موافقات جديدة لتشغيل مركبات ضمن اسطول التطبيقات الذكية.

واشارت الهيئة إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول عزم الهيئة اضافة 15 الف مركبة جديدة لأسطول التطبيقات الذكية غير صحيح اطلاقا ولا وجود اي تغيير في التصاريح الممنوحة حاليا.

واكدت الهيئة انها اصدرت ثلاث تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية لا تتضمن تشغيل 15 الف مركبة، وانما العمل على تنظيم مركبات التكسي الاصفر والمركبات المرخصة حاليا، ولا يوجد اي ادخال لأي سيارات جديدة.