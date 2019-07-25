المعشر: المتهمون بقضية الفوسفات أدينوا بـ75 مليون دينار فقط

وطنا اليوم-عمان:كشف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن المبالغ التي أدين بها متهمو قضية الفوسفات وصلت إلى 75 مليون دينار.

حديث المعشر جاء خلال اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب.

وأشار المعشر إلى أن الرقم الحقيقي هو 75 مليون دينار، وليس 230 مليونا كما يُشاع.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الـ230 مليون دينار مبلغ مبالغ فيه، حيث أن الدراسات أوصلت المبلغ إلى 75 مليونا فقط.