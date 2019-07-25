إرشيدات في رده على الفوترة: دخلنا العراك منفردين وكل شي بوقته

وطنا اليوم-عمان : ما بين تصريح الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء "حصلنا على ما نريد" من نظام " الفوترة ". وإصرار الحكومة عبر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بان النظام سيطبق على الجميع بالإشارة لموقف نقابة المحامين الرافض وتصريحات " إرشيدات " بقوله "احبسونا" يبدو ان الحكومة نجحت وبالعلامة الكاملة في شق صف النقابات وترجيح الكفة لصالحها .
نقيب الأطباء الدكتور العبوس صرح أن تم التوافق مع الحكومة على العدول عن قرار الفاتورة الفردية اليومية المفصلة للطبيب والاستعاضة عنها بفاتورة إجمالية يومية إلا إذا طلب المريض.
وقال العبوس بعد جلسة طويلة لمجلس نقابة الأطباء ومجلس نقابة الأسنان مع مدير عام ضريبة الدخل وبعد مفاوضات وبالاتصال المباشر مع وزير المالية تم العدول عن قرار الفاتورة الفردية اليومية المفصلة للطبيب والاستعاضة عنها بفاتورة إجمالية يومية ألا إذا طلب المريض.
من جهته أكد نقيب المحامين مازن إرشيدات أن موقف النقابات لم يكن موحدا ودخلت عراك " الفوترة" منفردة وكانت كل نقابة تعمل حسب موقفها من النظام وأن نظام الفوترة لا يرتبط بجميع النقابات، وهناك نقابات غير معنية فيه، ولذلك لا يحسب الموقف انه شق للصفوف.
ورد إرشيدات عن موقف النقابة المستقبلي في ظل إصرار الحكومة على تطبيق الفوترة على الجميع بما فيها نقابته قال " كل شي بوقته".