الرئيسية | محليات التربية : هذا موعد اعلان نتائج التوجيهي إلكترونياَ

وطنا اليوم-عمان:كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، عن موعد اعلان نتائج التوجيهي "إلكترونيا" الخميس. وقال الجلاد: إن اعلان النتائج الكترونيا سيكون متاحاً للأردنيين بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم العالدي الدكتور وليد المعاني، في تمام الساعة 11 صباح الخميس. يذكر أن وزارة التربية والتعليم اعتادت خلال السنوات الماضية، اعلان النتائج الكترونياً قبل بدء المؤتمر الصحفي لوزير التربية.

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