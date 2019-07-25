 وطنا نيوز -الأردنيون يعانون نقصًا في الجزر
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الأردنيون يعانون نقصًا في الجزر
التاريخ : 23-07-2019 11:43:19 المشاهدات: 841

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء، فتح باب استيراد الجزر، وذلك بسبب النقص الحاصل في السوق المحلية من هذا الصنف وإقبال الأردنيين على شرائه.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي، ان الوزارة وبعد ان تأكدت من استنفاذ المنتج المحلي من الجزر، فتحت باب الاستيراد.

 وأشار الى ان كمية الاستهلاك اليومي من هذه المادة تقدر بـ 60 طنا.


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